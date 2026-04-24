В Хмельницком полиция задержала мужчину, который произвел выстрелы во дворе жилого дома

В Хмельницком правоохранители задержали мужчину, который произвел выстрел во дворе жилого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

"Сообщение о звуке выстрела на улице Шухевича в Хмельницком поступило на линию "102" сегодня, 24 апреля, около 16:00. На место происшествия немедленно выехали патрульные и следственно-оперативная группа полиции", — говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стрельба произошла в одном из многоэтажных домов Львова (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержали на месте происшествия

35-летнего мужчину, который стрелял, задержали на месте происшествия. Полицейские выяснили, что он произвел один выстрел из стартового пистолета в асфальтовое покрытие. Пострадавших нет.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали происшествия, чтобы в дальнейшем принять соответствующее процессуальное решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина стрелял в другого гражданина во время конфликта в Ивано-Франковске, его задержала полиция