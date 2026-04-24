В Хмельницком полиция задержала мужчину, который произвел выстрелы во дворе жилого дома
В Хмельницком правоохранители задержали мужчину, который произвел выстрел во дворе жилого дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Хмельницкой области.
"Сообщение о звуке выстрела на улице Шухевича в Хмельницком поступило на линию "102" сегодня, 24 апреля, около 16:00. На место происшествия немедленно выехали патрульные и следственно-оперативная группа полиции", — говорится в сообщении.
Задержали на месте происшествия
35-летнего мужчину, который стрелял, задержали на месте происшествия. Полицейские выяснили, что он произвел один выстрел из стартового пистолета в асфальтовое покрытие. Пострадавших нет.
В настоящее время правоохранители устанавливают все детали происшествия, чтобы в дальнейшем принять соответствующее процессуальное решение.
Так, стрільба зі стартового (сигнального) пістолета в населених пунктах або в невідведених для цього місцях, особливо в умовах воєнного стану, є правопорушенням, яке тягне за собою відповідальність - від адміністративної до кримінальної, залежно від наслідків та кваліфікації дій.
Хоча стартові пістолети легальні для придбання без дозволу і призначені для шумового ефекту, їх використання під час війни суворо регулюється:
Основні ризики та відповідальність:
Адміністративна відповідальність (ст. 174 КУпАП): Стрільба в населених пунктах або в невідведених для цього місцях тягне за собою штраф (1700-2550 грн) з конфіскацією зброї.
Кримінальна відповідальність (*********** - ст. 296 КК України): Якщо стрільба супроводжується особливою зухвалістю, порушує громадський порядок, лякає людей, дії можуть кваліфікувати як *********** (навіть якщо зброя стартова, але виглядає як бойова).
Загроза з боку правоохоронців/військових: У воєнний час звуки пострілів сприймаються як реальна загроза. Правоохоронці мають право затримати особу, а зброю - конфіскувати.Переробка зброї: Якщо стартовий пістолет був перероблений під бойові патрони або травматичні кулі, це тягне за собою кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю.
Важливо: Під час дії воєнного стану заборонено стріляти будь-де, крім спеціально обладнаних тирів та стрільбищ, або у випадках законної оборони. Використання "пугачів" для розваг або відлякування в громадських місцях може бути розцінено як диверсія або злочинна недбалість.
Оскільки загрози для життя поліціянтів не бкло, 35-річного чоловіка, який стріляв, затримали на місці події. Джерело: https://censor.net/ua/n3612256
як можна здійснити постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття?.. там нема виходу для кулі окрім 3мм отвору для виходу звука просто угору..
виглядає так само безглуздо, якщо сказати: "здійснив постріл із новорічної хлопавки з конфеті в асфальтне покриття"..
і за це когось ще й доблєсно пов'язали..