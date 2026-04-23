Новости Стрельба на Ивано-Франковщине
1 219 19

Мужчина стрелял в другого гражданина во время конфликта в Ивано-Франковске, его задержала полиция

Стрельба в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске патрульные полицейские обнаружили и задержали мужчину, который стрелял в другого гражданина посреди улицы.

Об этом сообщила патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Детали конфликта

Полицейские получили сообщение о хулиганстве на улице Пулюя. Заявительница сообщила, что между двумя водителями возник конфликт, во время которого один из них угрожал другому предметом, похожим на пистолет, произвел выстрел, после чего сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

Один из экипажей обнаружил и остановил транспортное средство по ориентировке.

"Учитывая имеющуюся информацию о наличии оружия, патрульные привели в боевую готовность табельное огнестрельное оружие, однако действовали максимально осторожно, поскольку в этой ситуации могли пострадать другие люди. В дальнейшем задержанного передали следователям", — говорится в сообщении.

Топ комментарии
брехня вже в первому реченні....якщо був озброений то поліціянти тікають а не затримують....чергова ментовська постановка...ну неможна пересичним мати зброю...
23.04.2026 16:14 Ответить
Суспільство формується упродовж 11 років московської війни!!
Тільки одні Захищають Україну і Родину, а інші огинаються і ховаються та бикують між собою, в надії, що у них все порішають прикормлені ригоАНАЛЬНІ, портновські адвокатські та продажні прокурорські!!!….
Каламутна вода відстоїться!!!
23.04.2026 16:56 Ответить
"До вас буде застосовано спецзасіб - кайданки!!!" Ага, вже бачу як поліцай в екстремальній ситуації на ВИ щось намагається донести злочинцю..
23.04.2026 16:20 Ответить
ЯК ЖЕ СТАЛО ДОБРЕ після 2019.....ПРОСТО ШИК. А можна якось "поганенько їсти піввареника" як було?
23.04.2026 16:21 Ответить
Ніхто не тікав там часом? https://www.ukr.net/news/details/russianaggression/117132028.html буде по цьому новина?
23.04.2026 16:23 Ответить
Ну і дай кожній мавпі зброю, то що з того вийде, нажаль ми не далеко відійшли від кацабні, особливо , що неадекватні, сцикуни, які прикриваються бабами та ще тупі, як нинішня влада!
23.04.2026 16:24 Ответить
Я вважаю що наше суспільство ще не дійшло до рівня носіння вогнепальної зброї. Зараз тут багато накинуться але я вже стільки конфліктів бачив в своєму життю, що якщо б учасники мали зброю то нічого б там хорошого не вийшло.

Найбільша проблема в тому що зброю з собою будуть носити більш неврівноважені особи або схильні до випивання спиртних напоїв. Нормальній людині брати з собою постійно важкий пістолет це не буде зручно.

В США трохи інша поліція, швидко реагують більш професійні, суди також менш корумповані і всерівно там значна кількість вбивств на побутових конфліктах.
23.04.2026 16:31 Ответить
100%
23.04.2026 17:08 Ответить
дурню, двавй ти тільки про себе, від чого чи від кого ти не відійшло і не доросло. твоїї вважання, це виключно твої, що не мають нічого спільного з реальністю, а тільтки з твоєю тупістю.
23.04.2026 17:45 Ответить
Чепуха! Просто потрібно було роздати револьверти всім учасникам. Всі пуляли б один в одного і роісяни і збройова мафія була б дуже задоволена результатом
23.04.2026 16:24 Ответить
Ооооо, нічогенький такий челендж бачу влаштували...гм...працівники правоохоронних органів по всій країні. Стараються.
23.04.2026 16:33 Ответить
якщо б не було цієї новини її прийшлось би вигадати...
зараз буде серія випадків, які будуть заважати закону про можливість пересічному легально купляти короткоствол. влада дуже боїться власне населення, хоча як показала практика коли у 22-му році массово роздали калаші то нихто никого не стріляв та не грабував застосовуючи отриману зброю. потім повернули як орки відійшли від Києва.
23.04.2026 16:35 Ответить
Нерви у людей ні к чорту.
Вважаю, закон про володіння зброєю треба прийняти.
Але дозволи цим людям на володіння треба видавати лише після ретельної перевірки.
23.04.2026 16:38 Ответить
все вже придумано раніше....
з 20 років можна отримати дозвіл на гладвкий ствол (дробовік), після п'яти років володіння гладким та після 25 років можно придбати нарізний карабін (той же калаж або щось круче).
що заважає дозволити людині який 30+ років та 10 років користування зброєю без "зальотів" придбати пістолет?
Але спочатку треба прийняти закони які дозволять ту зброю применяти для самозахисту або для припинення порушення закону. щоб не було сируації коли пересічний буде намагатись зупинити вбівцю (як на днях в голосіевському районі), та сам сяде за застосування своєї законної зброї.
23.04.2026 17:11 Ответить
як співвідноситься 30+ років та 10 років користування зброєю без "зальотів" з правом придбати пістолет? чим воодіння пістолетом відрязняється від володіння карабіном чи гладкоствольною? Курси спеціальні підготовки, так, екзамени після курсів так, і тоді дозвіл, а не якісь десять років володіння, це збройова мафія мусорська ці теми протягує.
23.04.2026 17:49 Ответить
Мисливські карабіни для захисту будинку, якщо хтось ломиться. Але на них й не було заборон в отриманні дозволів. А якщо кожний почне тягати з собою короткоствол по вулиці-нічого доброго з цього не вийде. Навіть самі спокійні у вуличних перепалках можуть втягуватися у бійку. А там уже після кількох пропущених мозок відключається та рука сама за стволом тягнеться. А потім на суді "Я не хотів вбивати, воно якось само вийшло, я навіть не зрозумів як". А сусіди там же на суді про нього "дуже спокійна, вихована і чемна людина".
23.04.2026 17:14 Ответить
це твоя хвора фантазія.
23.04.2026 17:50 Ответить
Просто він знає, що після київського вбивці ніхто з ним панькатися не буде. Поліції респект.
23.04.2026 16:47 Ответить
Менты сейчас начнут нагнетать. Ну не хотят они что бы у граждан был котроткоствол. Когда они в вадцать втором году сдрыснули у нас по города ходило с оружием и никаких эксцессов. Были другие враги. А имея таких соседей как раза и белорашка, у каждого просто обязан быть ствол.
23.04.2026 17:02 Ответить
 
 