Мужчина стрелял в другого гражданина во время конфликта в Ивано-Франковске, его задержала полиция

В Ивано-Франковске патрульные полицейские обнаружили и задержали мужчину, который стрелял в другого гражданина посреди улицы.

Детали конфликта

Полицейские получили сообщение о хулиганстве на улице Пулюя. Заявительница сообщила, что между двумя водителями возник конфликт, во время которого один из них угрожал другому предметом, похожим на пистолет, произвел выстрел, после чего сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

Один из экипажей обнаружил и остановил транспортное средство по ориентировке.

"Учитывая имеющуюся информацию о наличии оружия, патрульные привели в боевую готовность табельное огнестрельное оружие, однако действовали максимально осторожно, поскольку в этой ситуации могли пострадать другие люди. В дальнейшем задержанного передали следователям", — говорится в сообщении.

Стрельба в Киеве 18 апреля

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

