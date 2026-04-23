Мужчина стрелял в другого гражданина во время конфликта в Ивано-Франковске, его задержала полиция
В Ивано-Франковске патрульные полицейские обнаружили и задержали мужчину, который стрелял в другого гражданина посреди улицы.
Об этом сообщила патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.
Детали конфликта
Полицейские получили сообщение о хулиганстве на улице Пулюя. Заявительница сообщила, что между двумя водителями возник конфликт, во время которого один из них угрожал другому предметом, похожим на пистолет, произвел выстрел, после чего сел за руль и уехал в неизвестном направлении.
Один из экипажей обнаружил и остановил транспортное средство по ориентировке.
"Учитывая имеющуюся информацию о наличии оружия, патрульные привели в боевую готовность табельное огнестрельное оружие, однако действовали максимально осторожно, поскольку в этой ситуации могли пострадать другие люди. В дальнейшем задержанного передали следователям", — говорится в сообщении.
Стрельба в Киеве 18 апреля
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Тільки одні Захищають Україну і Родину, а інші огинаються і ховаються та бикують між собою, в надії, що у них все порішають прикормлені ригоАНАЛЬНІ, портновські адвокатські та продажні прокурорські!!!….
Каламутна вода відстоїться!!!
Найбільша проблема в тому що зброю з собою будуть носити більш неврівноважені особи або схильні до випивання спиртних напоїв. Нормальній людині брати з собою постійно важкий пістолет це не буде зручно.
В США трохи інша поліція, швидко реагують більш професійні, суди також менш корумповані і всерівно там значна кількість вбивств на побутових конфліктах.
зараз буде серія випадків, які будуть заважати закону про можливість пересічному легально купляти короткоствол. влада дуже боїться власне населення, хоча як показала практика коли у 22-му році массово роздали калаші то нихто никого не стріляв та не грабував застосовуючи отриману зброю. потім повернули як орки відійшли від Києва.
Вважаю, закон про володіння зброєю треба прийняти.
Але дозволи цим людям на володіння треба видавати лише після ретельної перевірки.
з 20 років можна отримати дозвіл на гладвкий ствол (дробовік), після п'яти років володіння гладким та після 25 років можно придбати нарізний карабін (той же калаж або щось круче).
що заважає дозволити людині який 30+ років та 10 років користування зброєю без "зальотів" придбати пістолет?
Але спочатку треба прийняти закони які дозволять ту зброю применяти для самозахисту або для припинення порушення закону. щоб не було сируації коли пересічний буде намагатись зупинити вбівцю (як на днях в голосіевському районі), та сам сяде за застосування своєї законної зброї.