Чоловік стріляв в іншого громадянина під час конфлікту в Івано-Франківську, його затримала поліція
В Івано-Франківську патрульні поліціянти виявили та затримали чоловіка, який стріляв в іншого громадянина посеред вулиці.
Про це повідомила патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Деталі конфлікту
Поліціянти отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Пулюя. Заявниця повідомила, що між двома водіями виник конфлікт, під час якого один із них погрожував іншому предметом, схожим на пістолет, здійснив постріл, після чого сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку.
Один з екіпажів виявив і зупинив транспортний засіб за орієнтуванням.
"Враховуючи наявну інформацію про наявність зброї, патрульні привели до готовності табельну вогнепальну зброю, однак діяли максимально обережно, оскільки у ситуації могли постраждати інші особи. Надалі затриманого передали слідчим", - йдеться у повідомленні.
Стрілянина в Києві 18 квітня
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Тільки одні Захищають Україну і Родину, а інші огинаються і ховаються та бикують між собою, в надії, що у них все порішають прикормлені ригоАНАЛЬНІ, портновські адвокатські та продажні прокурорські!!!….
Каламутна вода відстоїться!!!
Найбільша проблема в тому що зброю з собою будуть носити більш неврівноважені особи або схильні до випивання спиртних напоїв. Нормальній людині брати з собою постійно важкий пістолет це не буде зручно.
В США трохи інша поліція, швидко реагують більш професійні, суди також менш корумповані і всерівно там значна кількість вбивств на побутових конфліктах.
зараз буде серія випадків, які будуть заважати закону про можливість пересічному легально купляти короткоствол. влада дуже боїться власне населення, хоча як показала практика коли у 22-му році массово роздали калаші то нихто никого не стріляв та не грабував застосовуючи отриману зброю. потім повернули як орки відійшли від Києва.
Вважаю, закон про володіння зброєю треба прийняти.
Але дозволи цим людям на володіння треба видавати лише після ретельної перевірки.
з 20 років можна отримати дозвіл на гладвкий ствол (дробовік), після п'яти років володіння гладким та після 25 років можно придбати нарізний карабін (той же калаж або щось круче).
що заважає дозволити людині який 30+ років та 10 років користування зброєю без "зальотів" придбати пістолет?
Але спочатку треба прийняти закони які дозволять ту зброю применяти для самозахисту або для припинення порушення закону. щоб не було сируації коли пересічний буде намагатись зупинити вбівцю (як на днях в голосіевському районі), та сам сяде за застосування своєї законної зброї.
а практика продажу нарізного після володіння дробовіком була щоб зменшити ризики продажу потенційно більш небезпечної нарізної зброї людині яка ще не має "культури" володіння.
хоч якась перешкода щоб випадкова людина одразу не придбала пістолет та не шукала приводу його застосувати. і це дійсно працює, власники мисливської зброї два рази подумають чи придбати пістолет, бо розуміють відповідальнисть та не маєють маніакального бажання отримати небезпечну "іграшку".