Чоловік стріляв в іншого громадянина під час конфлікту в Івано-Франківську, його затримала поліція

В Івано-Франківську патрульні поліціянти виявили та затримали чоловіка, який стріляв в іншого громадянина посеред вулиці.

Про це повідомила патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Деталі конфлікту

Поліціянти отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Пулюя. Заявниця повідомила, що між двома водіями виник конфлікт, під час якого один із них погрожував іншому предметом, схожим на пістолет, здійснив постріл, після чого сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку.

Один з екіпажів виявив і зупинив транспортний засіб за орієнтуванням.

"Враховуючи наявну інформацію про наявність зброї, патрульні привели до готовності табельну вогнепальну зброю, однак діяли максимально обережно, оскільки у ситуації могли постраждати інші особи. Надалі затриманого передали слідчим", - йдеться у повідомленні.

Стрілянина в Києві 18 квітня

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

