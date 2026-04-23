Стрілянина на Івано-Франківщині
Чоловік стріляв в іншого громадянина під час конфлікту в Івано-Франківську, його затримала поліція

Стрілянина в Івано-Франківську

В Івано-Франківську патрульні поліціянти виявили та затримали чоловіка, який стріляв в іншого громадянина посеред вулиці.

Про це повідомила патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Деталі конфлікту

Поліціянти отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Пулюя. Заявниця повідомила, що між двома водіями виник конфлікт, під час якого один із них погрожував іншому предметом, схожим на пістолет, здійснив постріл, після чого сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку.

Один з екіпажів виявив і зупинив транспортний засіб за орієнтуванням.

"Враховуючи наявну інформацію про наявність зброї, патрульні привели до готовності табельну вогнепальну зброю, однак діяли максимально обережно, оскільки у ситуації могли постраждати інші особи. Надалі затриманого передали слідчим", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина сталася в одній із багатоповерхівок Львова (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стрілянина в Києві 18 квітня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дорожній конфлікт зі стріляниною у Дарницькому районі Києва: поранено чоловіка, стрілка затримали. ФОТОрепортаж

брехня вже в первому реченні....якщо був озброений то поліціянти тікають а не затримують....чергова ментовська постановка...ну неможна пересичним мати зброю...
23.04.2026 16:14 Відповісти
ЯК ЖЕ СТАЛО ДОБРЕ після 2019.....ПРОСТО ШИК. А можна якось "поганенько їсти піввареника" як було?
23.04.2026 16:21 Відповісти
Ну і дай кожній мавпі зброю, то що з того вийде, нажаль ми не далеко відійшли від кацабні, особливо , що неадекватні, сцикуни, які прикриваються бабами та ще тупі, як нинішня влада!
23.04.2026 16:24 Відповісти
Суспільство формується упродовж 11 років московської війни!!
Тільки одні Захищають Україну і Родину, а інші огинаються і ховаються та бикують між собою, в надії, що у них все порішають прикормлені ригоАНАЛЬНІ, портновські адвокатські та продажні прокурорські!!!….
Каламутна вода відстоїться!!!
23.04.2026 16:56 Відповісти
"До вас буде застосовано спецзасіб - кайданки!!!" Ага, вже бачу як поліцай в екстремальній ситуації на ВИ щось намагається донести злочинцю..
23.04.2026 16:20 Відповісти
Ніхто не тікав там часом? https://www.ukr.net/news/details/russianaggression/117132028.html буде по цьому новина?
23.04.2026 16:23 Відповісти
Я вважаю що наше суспільство ще не дійшло до рівня носіння вогнепальної зброї. Зараз тут багато накинуться але я вже стільки конфліктів бачив в своєму життю, що якщо б учасники мали зброю то нічого б там хорошого не вийшло.

Найбільша проблема в тому що зброю з собою будуть носити більш неврівноважені особи або схильні до випивання спиртних напоїв. Нормальній людині брати з собою постійно важкий пістолет це не буде зручно.

В США трохи інша поліція, швидко реагують більш професійні, суди також менш корумповані і всерівно там значна кількість вбивств на побутових конфліктах.
23.04.2026 16:31 Відповісти
23.04.2026 17:08 Відповісти
дурню, двавй ти тільки про себе, від чого чи від кого ти не відійшло і не доросло. твоїї вважання, це виключно твої, що не мають нічого спільного з реальністю, а тільтки з твоєю тупістю.
23.04.2026 17:45 Відповісти
Чепуха! Просто потрібно було роздати револьверти всім учасникам. Всі пуляли б один в одного і роісяни і збройова мафія була б дуже задоволена результатом
23.04.2026 16:24 Відповісти
Ооооо, нічогенький такий челендж бачу влаштували...гм...працівники правоохоронних органів по всій країні. Стараються.
23.04.2026 16:33 Відповісти
якщо б не було цієї новини її прийшлось би вигадати...
зараз буде серія випадків, які будуть заважати закону про можливість пересічному легально купляти короткоствол. влада дуже боїться власне населення, хоча як показала практика коли у 22-му році массово роздали калаші то нихто никого не стріляв та не грабував застосовуючи отриману зброю. потім повернули як орки відійшли від Києва.
23.04.2026 16:35 Відповісти
Нерви у людей ні к чорту.
Вважаю, закон про володіння зброєю треба прийняти.
Але дозволи цим людям на володіння треба видавати лише після ретельної перевірки.
23.04.2026 16:38 Відповісти
все вже придумано раніше....
з 20 років можна отримати дозвіл на гладвкий ствол (дробовік), після п'яти років володіння гладким та після 25 років можно придбати нарізний карабін (той же калаж або щось круче).
що заважає дозволити людині який 30+ років та 10 років користування зброєю без "зальотів" придбати пістолет?
Але спочатку треба прийняти закони які дозволять ту зброю применяти для самозахисту або для припинення порушення закону. щоб не було сируації коли пересічний буде намагатись зупинити вбівцю (як на днях в голосіевському районі), та сам сяде за застосування своєї законної зброї.
23.04.2026 17:11 Відповісти
як співвідноситься 30+ років та 10 років користування зброєю без "зальотів" з правом придбати пістолет? чим воодіння пістолетом відрязняється від володіння карабіном чи гладкоствольною? Курси спеціальні підготовки, так, екзамени після курсів так, і тоді дозвіл, а не якісь десять років володіння, це збройова мафія мусорська ці теми протягує.
23.04.2026 17:49 Відповісти
30 років - щоб умовні діти у 25 не грали в ганстерів відповідно до свого віку. все ж таки зброя яку можна скритно носити не подобається владі, тому зараз існує обмеження не коротше за 80 сантиметрів в зібраному стані.
а практика продажу нарізного після володіння дробовіком була щоб зменшити ризики продажу потенційно більш небезпечної нарізної зброї людині яка ще не має "культури" володіння.

хоч якась перешкода щоб випадкова людина одразу не придбала пістолет та не шукала приводу його застосувати. і це дійсно працює, власники мисливської зброї два рази подумають чи придбати пістолет, бо розуміють відповідальнисть та не маєють маніакального бажання отримати небезпечну "іграшку".
23.04.2026 18:32 Відповісти
Мисливські карабіни для захисту будинку, якщо хтось ломиться. Але на них й не було заборон в отриманні дозволів. А якщо кожний почне тягати з собою короткоствол по вулиці-нічого доброго з цього не вийде. Навіть самі спокійні у вуличних перепалках можуть втягуватися у бійку. А там уже після кількох пропущених мозок відключається та рука сама за стволом тягнеться. А потім на суді "Я не хотів вбивати, воно якось само вийшло, я навіть не зрозумів як". А сусіди там же на суді про нього "дуже спокійна, вихована і чемна людина".
23.04.2026 17:14 Відповісти
це твоя хвора фантазія.
23.04.2026 17:50 Відповісти
Просто він знає, що після київського вбивці ніхто з ним панькатися не буде. Поліції респект.
23.04.2026 16:47 Відповісти
Менты сейчас начнут нагнетать. Ну не хотят они что бы у граждан был котроткоствол. Когда они в вадцать втором году сдрыснули у нас по города ходило с оружием и никаких эксцессов. Были другие враги. А имея таких соседей как раза и белорашка, у каждого просто обязан быть ствол.
23.04.2026 17:02 Відповісти
 
 