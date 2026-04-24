У Хмельницькому поліція затримала чоловіка, який здійснив постріли у дворі житлового будинку

У Хмельницькому правоохоронці затримали чоловіка, який здійснив постріл у дворі житлового будинку.

Поліція Хмельницької області повідомила:

"Повідомлення про звук пострілу по вулиці Шухевича у Хмельницькому надійшло на лінію 102 сьогодні, 24 квітня, близько 16:00 години. На місце події негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група поліції",- ідеться в дописі.

Затримали на місці події

35-річного чоловіка, який стріляв, затримали на місці події. Поліцейські з’ясували, що він здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття. Травмованих немає.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події аби надалі прийняти відповідне процесуальне рішення.

