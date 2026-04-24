У Хмельницькому поліція затримала чоловіка, який здійснив постріли у дворі житлового будинку
У Хмельницькому правоохоронці затримали чоловіка, який здійснив постріл у дворі житлового будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Хмельницької області.
"Повідомлення про звук пострілу по вулиці Шухевича у Хмельницькому надійшло на лінію 102 сьогодні, 24 квітня, близько 16:00 години. На місце події негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група поліції",- ідеться в дописі.
Затримали на місці події
35-річного чоловіка, який стріляв, затримали на місці події. Поліцейські з’ясували, що він здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття. Травмованих немає.
Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події аби надалі прийняти відповідне процесуальне рішення.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так, стрільба зі стартового (сигнального) пістолета в населених пунктах або в невідведених для цього місцях, особливо в умовах воєнного стану, є правопорушенням, яке тягне за собою відповідальність - від адміністративної до кримінальної, залежно від наслідків та кваліфікації дій.
Хоча стартові пістолети легальні для придбання без дозволу і призначені для шумового ефекту, їх використання під час війни суворо регулюється:
Основні ризики та відповідальність:
Адміністративна відповідальність (ст. 174 КУпАП): Стрільба в населених пунктах або в невідведених для цього місцях тягне за собою штраф (1700-2550 грн) з конфіскацією зброї.
Кримінальна відповідальність (*********** - ст. 296 КК України): Якщо стрільба супроводжується особливою зухвалістю, порушує громадський порядок, лякає людей, дії можуть кваліфікувати як *********** (навіть якщо зброя стартова, але виглядає як бойова).
Загроза з боку правоохоронців/військових: У воєнний час звуки пострілів сприймаються як реальна загроза. Правоохоронці мають право затримати особу, а зброю - конфіскувати.Переробка зброї: Якщо стартовий пістолет був перероблений під бойові патрони або травматичні кулі, це тягне за собою кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю.
Важливо: Під час дії воєнного стану заборонено стріляти будь-де, крім спеціально обладнаних тирів та стрільбищ, або у випадках законної оборони. Використання "пугачів" для розваг або відлякування в громадських місцях може бути розцінено як диверсія або злочинна недбалість.
Оскільки загрози для життя поліціянтів не бкло, 35-річного чоловіка, який стріляв, затримали на місці події. Джерело: https://censor.net/ua/n3612256
як можна здійснити постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття?.. там нема виходу для кулі окрім 3мм отвору для виходу звука просто угору..
виглядає так само безглуздо, якщо сказати: "здійснив постріл із новорічної хлопавки з конфеті в асфальтне покриття"..
і за це когось ще й доблєсно пов'язали..