Новини Стрілянина у Хмельницькому
У Хмельницькому поліція затримала чоловіка, який здійснив постріли у дворі житлового будинку

у Хмельницькому поліція затримала 35-річного чоловіка

У Хмельницькому правоохоронці затримали чоловіка, який здійснив постріл у дворі житлового будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Хмельницької області.

"Повідомлення про звук пострілу по вулиці Шухевича у Хмельницькому надійшло на лінію 102 сьогодні, 24 квітня, близько 16:00 години. На місце події негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група поліції",- ідеться в дописі.

Затримали на місці події

35-річного чоловіка, який стріляв, затримали на місці події. Поліцейські з’ясували, що він здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття. Травмованих немає.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події аби надалі прийняти відповідне процесуальне рішення.

+3
Ось, що ми маємо:
Так, стрільба зі стартового (сигнального) пістолета в населених пунктах або в невідведених для цього місцях, особливо в умовах воєнного стану, є правопорушенням, яке тягне за собою відповідальність - від адміністративної до кримінальної, залежно від наслідків та кваліфікації дій.
Хоча стартові пістолети легальні для придбання без дозволу і призначені для шумового ефекту, їх використання під час війни суворо регулюється:
Основні ризики та відповідальність:

Адміністративна відповідальність (ст. 174 КУпАП): Стрільба в населених пунктах або в невідведених для цього місцях тягне за собою штраф (1700-2550 грн) з конфіскацією зброї.
Кримінальна відповідальність (*********** - ст. 296 КК України): Якщо стрільба супроводжується особливою зухвалістю, порушує громадський порядок, лякає людей, дії можуть кваліфікувати як *********** (навіть якщо зброя стартова, але виглядає як бойова).
Загроза з боку правоохоронців/військових: У воєнний час звуки пострілів сприймаються як реальна загроза. Правоохоронці мають право затримати особу, а зброю - конфіскувати.Переробка зброї: Якщо стартовий пістолет був перероблений під бойові патрони або травматичні кулі, це тягне за собою кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю.
Важливо: Під час дії воєнного стану заборонено стріляти будь-де, крім спеціально обладнаних тирів та стрільбищ, або у випадках законної оборони. Використання "пугачів" для розваг або відлякування в громадських місцях може бути розцінено як диверсія або злочинна недбалість.
24.04.2026 18:53 Відповісти
+2
Він здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття. За що затримали-то? Клоуни...
24.04.2026 18:44 Відповісти
+1
Имитация бурной деятельности
24.04.2026 18:59 Відповісти
Мабуть, відстрілювався від московитів?? Родину боронив??
24.04.2026 18:42 Відповісти
🤡🤡🤡
24.04.2026 18:42 Відповісти
Порушення громадського порядку.В новині якось все по дебільному написано
24.04.2026 18:50 Відповісти
А выхлопные пердежников двухколесных которых за 5 кварталов слышно в Киеве когда будут регулироваться?
24.04.2026 19:00 Відповісти
Максимум ст. 173 КУпАП. Дрібне ***********.
24.04.2026 19:02 Відповісти
Можливо, що ст. 173 КУпАП, можливо, що ні хрена не буде, можливо ВСЕ в нашій країні , що завгодно з нашою чудовою судовою системою та чудовими поліціянтами. Я вже нічому не дивуюся.
24.04.2026 19:44 Відповісти
Поліціянти з'ясували, що він здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття.
Оскільки загрози для життя поліціянтів не бкло, 35-річного чоловіка, який стріляв, затримали на місці події. Джерело: https://censor.net/ua/n3612256
24.04.2026 19:05 Відповісти
Цікаво, як можна вистрілити зі стартового пістолета в асфальтне покриття???
24.04.2026 19:12 Відповісти
Дав старт весняним асфальтним роботам.
24.04.2026 19:59 Відповісти
ЛюбітьЄль пострілляти, здоровий бичок, призовного віку, 35 років? Нах** на передову! Там кацапів стріляти не перестріляти.
24.04.2026 19:23 Відповісти
у зєліних лівоохоронців для лохів та жлобів для максимального інфохайпу полохливих ідіотів зовсім дах поїхав після деміївської трагедії..
виглядає так само безглуздо, якщо сказати: "здійснив постріл із новорічної хлопавки з конфеті в асфальтне покриття"..
і за це когось ще й доблєсно пов'язали..
24.04.2026 20:05 Відповісти
 
 