США видят определенный прогресс со стороны Ирана в урегулировании войны, - Белый дом

Соединенные Штаты "увидели определенный прогресс" со стороны Ирана в решении конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в пятницу, 24 апреля, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Прогресс с Ираном

Левитт подтвердила, что специальные посланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны утром 25 апреля отправиться в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

"Мы, безусловно, увидели определенный прогресс со стороны Ирана за последние несколько дней. Президент принял решение отправить Стива и Джареда, чтобы выслушать иранцев, так что посмотрим, что они скажут", — сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома выразила надежду, что эта встреча "принесет положительные результаты".

Переговоры США и Ирана

Ранее СМИ сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен прибыть в Исламабад с небольшой делегацией поздно вечером 24 апреля.

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.

