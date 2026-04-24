США видят определенный прогресс со стороны Ирана в урегулировании войны, - Белый дом
Соединенные Штаты "увидели определенный прогресс" со стороны Ирана в решении конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в пятницу, 24 апреля, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Прогресс с Ираном
Левитт подтвердила, что специальные посланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны утром 25 апреля отправиться в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.
"Мы, безусловно, увидели определенный прогресс со стороны Ирана за последние несколько дней. Президент принял решение отправить Стива и Джареда, чтобы выслушать иранцев, так что посмотрим, что они скажут", — сказала она.
Пресс-секретарь Белого дома выразила надежду, что эта встреча "принесет положительные результаты".
Переговоры США и Ирана
- Ранее СМИ сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен прибыть в Исламабад с небольшой делегацией поздно вечером 24 апреля.
- Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.
Тупі торгаші + педофіли.
Демократія США це демократія старих інституцій стримувань і противаг - і ми колись вірили в цю хрень.