Новости Операция США против Ирана
США видят определенный прогресс со стороны Ирана в урегулировании войны, - Белый дом

пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Соединенные Штаты "увидели определенный прогресс" со стороны Ирана в решении конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в пятницу, 24 апреля, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Прогресс с Ираном

Левитт подтвердила, что специальные посланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны утром 25 апреля отправиться в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

"Мы, безусловно, увидели определенный прогресс со стороны Ирана за последние несколько дней. Президент принял решение отправить Стива и Джареда, чтобы выслушать иранцев, так что посмотрим, что они скажут", — сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома выразила надежду, что эта встреча "принесет положительные результаты".

Переговоры США и Ирана

  • Ранее СМИ сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен прибыть в Исламабад с небольшой делегацией поздно вечером 24 апреля.
  • Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.

Топ комментарии
+1
новини про США можна вже нечитати - всі вже знають, що там прийшли до влади наш аналог Зе з Трускавця.

Тупі торгаші + педофіли.

Демократія США це демократія старих інституцій стримувань і противаг - і ми колись вірили в цю хрень.
24.04.2026 22:19 Ответить
Невже Іран присів а як же аятоли які обзивали Трампа великим сатаною
24.04.2026 22:17 Ответить
Адміністрація Трампа живе у вигаданому всесвіті рожевих поні!
24.04.2026 22:42 Ответить
Ян наш Зеленський, який війну в своїй голові вже закінчив.
24.04.2026 22:18 Ответить
24.04.2026 22:19 Ответить
Прогрес з боку Ірану - це ділити з Трампом 50 на 50 плату за вільний прохід кораблів у протоці?
24.04.2026 22:20 Ответить
Це майбудь погода буде мінятись...
24.04.2026 22:20 Ответить
сподіваюсь на мир між цими країнами, більше зброї буде для України
24.04.2026 22:21 Ответить
виявся США мамкін бздикливий додік
24.04.2026 22:23 Ответить
Скільки разів ми вже чули від Трампа, що він "переміг" і іранці хочуть укласти угоду? Більше 10 разів, так точно...
24.04.2026 22:26 Ответить
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... і Трамп погодиться на це *****, назве його "перемогою", заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...
24.04.2026 22:30 Ответить
та яке там вирішення? США просрали всі полімери, і до літа заберуть звідти додому всі свої балії, проголосивши себе переможцями.
24.04.2026 22:31 Ответить
Трамп - Нас послали! Але з повагою!
24.04.2026 22:36 Ответить
Яка конченна адміністрація срампа
24.04.2026 22:38 Ответить
Іранці пообіцяли зробити обрізаніє???
24.04.2026 23:08 Ответить
 
 