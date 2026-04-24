США бачать певний прогрес з боку Ірану для врегулювання війни, - Білий дім

речниця Білого дому Керолайн Левітт

Сполучені Штати "побачили певний прогрес" з боку Ірану щодо вирішення війни на Близькому Сході.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала у п’ятницю, 24 квітня, цитує CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Прогрес з Іраном

Левітт підтвердила, що спецпосланники американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають вранці 25 квітня вирушити до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

"Ми, безумовно, побачили певний прогрес з боку Ірану за останні кілька днів. Президент ухвалив рішення відправити Стіва та Джареда, щоб вислухати іранців, тож подивимося, що вони мають сказати", - сказала вона.

Речниця Білого дому висловила сподівання, що ця зустріч "принесе позитивні результати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп відправляє спецпосланців Віткоффа та Кушнера на мирні переговори з Іраном, - CNN

Перемовини США й Ірану

  • Раніше медіа повідомили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі має прибути до Ісламабаду з невеликою делегацією пізно ввечері 24 квітня.
  • Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США витратили понад 1000 ракет Tomahawk і до 2000 ракет ППО з початку війни в Ірані, - WSJ

+1
новини про США можна вже нечитати - всі вже знають, що там прийшли до влади наш аналог Зе з Трускавця.

Тупі торгаші + педофіли.

Демократія США це демократія старих інституцій стримувань і противаг - і ми колись вірили в цю хрень.
24.04.2026 22:19 Відповісти
Невже Іран присів а як же аятоли які обзивали Трампа великим сатаною
24.04.2026 22:17 Відповісти
Адміністрація Трампа живе у вигаданому всесвіті рожевих поні!
24.04.2026 22:42 Відповісти
Ян наш Зеленський, який війну в своїй голові вже закінчив.
24.04.2026 22:18 Відповісти
24.04.2026 22:19 Відповісти
Прогрес з боку Ірану - це ділити з Трампом 50 на 50 плату за вільний прохід кораблів у протоці?
24.04.2026 22:20 Відповісти
Це майбудь погода буде мінятись...
24.04.2026 22:20 Відповісти
сподіваюсь на мир між цими країнами, більше зброї буде для України
24.04.2026 22:21 Відповісти
виявся США мамкін бздикливий додік
24.04.2026 22:23 Відповісти
Скільки разів ми вже чули від Трампа, що він "переміг" і іранці хочуть укласти угоду? Більше 10 разів, так точно...
24.04.2026 22:26 Відповісти
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... і Трамп погодиться на це *****, назве його "перемогою", заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...
24.04.2026 22:30 Відповісти
та яке там вирішення? США просрали всі полімери, і до літа заберуть звідти додому всі свої балії, проголосивши себе переможцями.
24.04.2026 22:31 Відповісти
Трамп - Нас послали! Але з повагою!
24.04.2026 22:36 Відповісти
Яка конченна адміністрація срампа
24.04.2026 22:38 Відповісти
Іранці пообіцяли зробити обрізаніє???
24.04.2026 23:08 Відповісти
Тегеран не планує переговорів з американцями в Пакистані - Tasnim.

За даними інформаційної агенції, міністр закордонних справ республіки Аракчі їде до Ісламабаду для обговорення з пакистанською стороною позиції Ірану щодо завершення війни.
24.04.2026 23:14 Відповісти
Ну і що вони там бачать? Доню навчили користуватись мікроскопом? Дід знов щось виграє
24.04.2026 23:32 Відповісти
Так Трамп уже всех победил. Или это не точно.
24.04.2026 23:35 Відповісти
 
 