США бачать певний прогрес з боку Ірану для врегулювання війни, - Білий дім
Сполучені Штати "побачили певний прогрес" з боку Ірану щодо вирішення війни на Близькому Сході.
Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала у п’ятницю, 24 квітня, цитує CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Прогрес з Іраном
Левітт підтвердила, що спецпосланники американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають вранці 25 квітня вирушити до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.
"Ми, безумовно, побачили певний прогрес з боку Ірану за останні кілька днів. Президент ухвалив рішення відправити Стіва та Джареда, щоб вислухати іранців, тож подивимося, що вони мають сказати", - сказала вона.
Речниця Білого дому висловила сподівання, що ця зустріч "принесе позитивні результати".
Перемовини США й Ірану
- Раніше медіа повідомили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі має прибути до Ісламабаду з невеликою делегацією пізно ввечері 24 квітня.
- Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.
Демократія США це демократія старих інституцій стримувань і противаг - і ми колись вірили в цю хрень.
За даними інформаційної агенції, міністр закордонних справ республіки Аракчі їде до Ісламабаду для обговорення з пакистанською стороною позиції Ірану щодо завершення війни.