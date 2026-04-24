США бачать певний прогрес з боку Ірану для врегулювання війни, - Білий дім

Сполучені Штати "побачили певний прогрес" з боку Ірану щодо вирішення війни на Близькому Сході.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала у п’ятницю, 24 квітня, цитує CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Прогрес з Іраном

Левітт підтвердила, що спецпосланники американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають вранці 25 квітня вирушити до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

"Ми, безумовно, побачили певний прогрес з боку Ірану за останні кілька днів. Президент ухвалив рішення відправити Стіва та Джареда, щоб вислухати іранців, тож подивимося, що вони мають сказати", - сказала вона.

Речниця Білого дому висловила сподівання, що ця зустріч "принесе позитивні результати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп відправляє спецпосланців Віткоффа та Кушнера на мирні переговори з Іраном, - CNN

Перемовини США й Ірану

Раніше медіа повідомили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі має прибути до Ісламабаду з невеликою делегацією пізно ввечері 24 квітня.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США витратили понад 1000 ракет Tomahawk і до 2000 ракет ППО з початку війни в Ірані, - WSJ