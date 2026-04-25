236 боевых столкновений за сутки: враг снова наступает на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны отражают попытки оккупантов укрепить свои позиции и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 236 боевых столкновений.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 6849 дронов-камикадзе и осуществил 2634 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 64 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:

в Сумской области – Искрисковщина;

в Днепропетровской области – Покровское;

в Запорожской области от авиаударов пострадали Чаривное, Любицкое, Цветковое, Горкое, Долинка, Верхняя Терса, Святопетровка, Копани и Ровное.

Также враг нанес авиаудар по Днепровскому в Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес два авиаудара с применением шести КАБ, осуществил 119 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 17 – с применением РСЗО. Осуществил семь штурмовых действий.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону Зыбино, Избицкого, Волчанска, Лимана.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал в районе Новоосинового, Киндрашовки и в сторону Радьковки, Глушковки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Новосергиевка, Зеленый Гай, Ставки, Дробышево, Диброва и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток враг не проводил наступательных действий.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в сторону Миньковки, Никифоровки, Бондарного, Федоровки и Марково.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Райское, Новопавловка, Торецкое и Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Новопавловка, Новоподогороднее и Молодецкое.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах населенных пунктов Александроград и в сторону Калиновского, Сосновки.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Доброполья, Цветковое, Прилук, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Зеленого, Святопетровки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед, в сторону Приморского и в районе Степового.

На Приднепровском направлении противник осуществил пять штурмовых действий в сторону Антоновского моста, о. Белогрудый, о. Круглик.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 10 районам сосредоточения живой силы противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также уничтожено 13 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 1257 беспилотных летательных аппаратов, 166 единиц автомобильной и две единицы специальной техники врага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запасы противоракетной ПВО могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности обстрелов, - Зеленский