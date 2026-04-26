На фронте за сутки произошло 149 боев, а ВСУ ликвидировали 960 оккупантов, - Генштаб

Начались 1523-е сутки полномасштабной войны России против Украины. Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов и наносят им потери по всей линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Масштабы атак

За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

Российские войска нанесли два ракетных удара с применением 50 ракет, осуществили 66 авиаударов и сбросили 203 управляемые авиабомбы.

Также враг использовал 9658 дронов-камикадзе и осуществил более 3200 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Работа Сил обороны

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по семи районам сосредоточения вражеской пехоты.

Также уничтожены три пункта управления беспилотниками, командно-наблюдательный пункт, две артиллерийские системы и одна РСЗО.

Ситуация на направлениях

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении – там зафиксировано 34 атаки врага.

Активные штурмовые действия также происходили на Константиновском, Гуляйпольском, Лиманском и Купянском направлениях.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил три атаки и почти сотню обстрелов.

На Краматорском и Ореховском направлениях наступательных действий не зафиксировано.

Потери врага

За сутки российские войска потеряли 960 человек.

Также уничтожено пять боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 30 крылатых ракет, 2229 беспилотников и 160 единиц автомобильной техники.

Ситуация на севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать атаки по всей линии фронта.

@ "На Добропільському напрямку противник просунувся в північній частині Гришиного і на південній околиці Новоолександрівки.
Бої продовжуються за ферму на північній околиці Гришиного, за Родинське та Новоолександрівку.

На Слов'янському напрямку відзначено активізацію штурмових груп противника у бік Рай-Олександрівки. Зафіксовано проникнення вглиб на кілька кілометрів, включно із західним берегом каналу Сіверський Донець - Донбас.

На Куп'янському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Фіксується чергове проникнення супротивника у східну частину Куп'янська-Вузлового. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію ударами дронів."
26.04.2026 09:58
 
 