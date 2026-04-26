На фронті відбулося 149 боїв за добу, а ЗСУ ліквідували 960 окупантів, - Генштаб

Розпочалася 1523-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів та завдають їм втрат по всій лінії фронту.

Генеральний штаб ЗСУ.

Масштаби атак

За минулу добу зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Російські війська завдали двох ракетних ударів із застосуванням 50 ракет, здійснили 66 авіаударів і скинули 203 керовані авіабомби.

Також ворог використав 9658 дронів-камікадзе та здійснив понад 3200 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 325 650 осіб (+960 за добу), 11 892 танки, 40 711 артсистем, 24 463 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Робота Сил оборони

Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили сім районів зосередження ворожої піхоти.

Також знищено три пункти управління безпілотниками, командно-спостережний пункт, дві артсистеми та одну РСЗВ.

Ситуація на напрямках

Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку – там зафіксовано 34 атаки ворога.

Активні штурмові дії також відбувалися на Костянтинівському, Гуляйпільському, Лиманському та Куп’янському напрямках.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив три атаки та майже сотню обстрілів.

На Краматорському та Оріхівському напрямках наступальних дій не зафіксовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО і ЄС узгоджують підтримку України: фокус на ППО та логістиці, - Сирський. ФОТОрепортаж

Втрати ворога

За добу російські війська втратили 960 осіб.

Також знищено п’ять бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, один засіб ППО, 30 крилатих ракет, 2229 безпілотників і 160 одиниць автомобільної техніки.

Ситуація на півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Сили оборони продовжують утримувати позиції та відбивати атаки по всій лінії фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партнери НАТО передають обладнання та розширюють навчальні спроможності для медиків на фронті, - Генштаб