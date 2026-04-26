После атаки дронов в Крыму остановили электрички между Севастополем и Инкерманом, - СМИ
В аннексированном РФ Севастополе на участке Севастополь – Инкерман-1 приостановлено движение пригородных поездов после атаки беспилотников утром 26 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым Реалии" со ссылкой на российскую Южную пассажирскую компанию и Минобороны РФ.
По данным российской стороны, утром было сбито около полусотни беспилотников, часть из них над оккупированным Крымом и Черным морем.
Отмечается, что пригородные электропоезда будут прибывать только до станции Инкерман-1, откуда пассажиров до железнодорожного вокзала Севастополя будут доставлять на автобусах.
Официальной причиной приостановки движения называют повреждение контактной сети из-за падения беспилотника.
Также для пассажиров поезда Санкт-Петербург – Севастополь организовано автобусное сообщение от Инкермана до вокзала.
Прибытие поезда Москва – Севастополь ожидается с задержкой примерно на один час.
А без кошмару на москві це складно досягти..
Потоібні діпСтрайки а не Балаболістичні Фламіндічіи
А шандарахнути по сухопутньому коридору між Маріуполем та Кримом чомусь не хочуть...
Дядя Вова запрєтіл?