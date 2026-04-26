1 909 18

После атаки дронов в Крыму остановили электрички между Севастополем и Инкерманом, - СМИ

Беспилотники атаковали Крым

В аннексированном РФ Севастополе на участке Севастополь – Инкерман-1 приостановлено движение пригородных поездов после атаки беспилотников утром 26 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым Реалии" со ссылкой на российскую Южную пассажирскую компанию и Минобороны РФ.

По данным российской стороны, утром было сбито около полусотни беспилотников, часть из них над оккупированным Крымом и Черным морем.

Отмечается, что пригородные электропоезда будут прибывать только до станции Инкерман-1, откуда пассажиров до железнодорожного вокзала Севастополя будут доставлять на автобусах.

Официальной причиной приостановки движения называют повреждение контактной сети из-за падения беспилотника.

Также для пассажиров поезда Санкт-Петербург – Севастополь организовано автобусное сообщение от Инкермана до вокзала.

Прибытие поезда Москва – Севастополь ожидается с задержкой примерно на один час.

Топ комментарии
Подкидываю лайфхак. Когда у меня есть настроение, захожу на кацапские сайты. Например сегодня Ярославль. По которому наши дронари знатно ******. Там стоит Крик, вой, стенания, на совываю туда кучу видосов от Мадьяра.с *********. Минут 5-7 держусь, потом банят. Но хорошее настроение остаётся на целый день)) кстати там далеко не один такой я.
26.04.2026 11:41 Ответить
Юра Касьянов в Фейсбуці написав, що до нього прямо в располагу приїхала людина від Зеленського та порадило заткнуть хлебало стосовно атак на Москву.
26.04.2026 11:40 Ответить
Це справді показник ефективності? 🤔
26.04.2026 11:43 Ответить
Навєрна апять камні с нєба упалі...
26.04.2026 11:28 Ответить
Довго ж чекали ((П'ятий рік думали ,що там наши люді,віддадуть дємократічно під тиском міжнародної спільноти...?((
26.04.2026 11:33 Ответить
Шкода часу)Вчу німецьку)
26.04.2026 11:44 Ответить
Собираетесь поступить на службу в Вермахт? Я с вами))
26.04.2026 12:23 Ответить
Не візьмуть за станом здоров'я,але розуміти німецьку треба,живу тут 7й рік(
26.04.2026 13:12 Ответить
Подыщите там мне хороший volkswagen passat. Универсал. Был такой сдуру продал. Теперь просто тоскую))
26.04.2026 13:55 Ответить
Є сайти .А вживаний купляти можна попасти на хороший і недуже)
26.04.2026 13:57 Ответить
Жарт
26.04.2026 15:03 Ответить
Головне це настроїти їх на те ЩО путінска війна приносить їм лише збитки та втрати.
А без кошмару на москві це складно досягти..
Потоібні діпСтрайки а не Балаболістичні Фламіндічіи
26.04.2026 12:50 Ответить
Бонь з сифілісом закинути))
26.04.2026 13:13 Ответить
Якби іще шини в автобусах поспускали
26.04.2026 12:07 Ответить
Камні з не дають скрепним совкодрочерам користуватись залізницею.
26.04.2026 12:14 Ответить
"Зупинили електрички між Севастополем та Інкерманом"...
А шандарахнути по сухопутньому коридору між Маріуполем та Кримом чомусь не хочуть...
Дядя Вова запрєтіл?
26.04.2026 12:37 Ответить
І скільки там метрів? 5000? А на Сумщині є ділянки де зовсім немає потягів вже два місяця.
26.04.2026 15:07 Ответить
подяка нашим героям-захисникам за "просте" додаткове нагадування українських з.станцій на окупованих українських землях, які у 2013му проїхав буквально "на своїх двоїх" на велосипеді від українського Києва-Севастополя до української Євпаторії-Києва..
26.04.2026 16:11 Ответить
 
 