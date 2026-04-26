Після атаки дронів у Криму зупинили електрички між Севастополем та Інкерманом, - ЗМІ

Безпілотники атакували Крим

В анексованому РФ Севастополі на ділянці Севастополь – Інкерман-1 призупинено рух електричок після атаки безпілотників вранці 26 квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Крим Реалії" з посиланням на російську Південну пасажирську компанію та Міноборони РФ.

За даними російської сторони, вранці було збито близько півсотні безпілотників, частину з них над окупованим Кримом і Чорним морем.

Зазначається, що приміські електропоїзди прибуватимуть лише до станції Інкерман-1, звідки пасажирів до залізничного вокзалу Севастополя довозитимуть автобусами.

Читайте: В окупованому Севастополі заявили про роботу ППО і "збиті цілі"

Офіційною причиною призупинення руху називають пошкодження контактної мережі через падіння безпілотника.

Також для пасажирів поїзда Санкт-Петербург – Севастополь організовано автобусне сполучення від Інкермана до вокзалу.

Прибуття поїзда Москва – Севастополь очікується із затримкою приблизно на одну годину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти масово відбирають будинки у жителів Криму, під загрозою понад 80 сімей, - ЦНС

+7
Подкидываю лайфхак. Когда у меня есть настроение, захожу на кацапские сайты. Например сегодня Ярославль. По которому наши дронари знатно ******. Там стоит Крик, вой, стенания, на совываю туда кучу видосов от Мадьяра.с *********. Минут 5-7 держусь, потом банят. Но хорошее настроение остаётся на целый день)) кстати там далеко не один такой я.
26.04.2026 11:41 Відповісти
Юра Касьянов в Фейсбуці написав, що до нього прямо в располагу приїхала людина від Зеленського та порадило заткнуть хлебало стосовно атак на Москву.
26.04.2026 11:40 Відповісти
Це справді показник ефективності? 🤔
26.04.2026 11:43 Відповісти
Навєрна апять камні с нєба упалі...
26.04.2026 11:28 Відповісти
Довго ж чекали ((П'ятий рік думали ,що там наши люді,віддадуть дємократічно під тиском міжнародної спільноти...?((
26.04.2026 11:33 Відповісти
Подкидываю лайфхак. Когда у меня есть настроение, захожу на кацапские сайты. Например сегодня Ярославль. По которому наши дронари знатно ******. Там стоит Крик, вой, стенания, на совываю туда кучу видосов от Мадьяра.с *********. Минут 5-7 держусь, потом банят. Но хорошее настроение остаётся на целый день)) кстати там далеко не один такой я.
26.04.2026 11:41 Відповісти
Шкода часу)Вчу німецьку)
26.04.2026 11:44 Відповісти
Собираетесь поступить на службу в Вермахт? Я с вами))
26.04.2026 12:23 Відповісти
Не візьмуть за станом здоров'я,але розуміти німецьку треба,живу тут 7й рік(
26.04.2026 13:12 Відповісти
Подыщите там мне хороший volkswagen passat. Универсал. Был такой сдуру продал. Теперь просто тоскую))
26.04.2026 13:55 Відповісти
Є сайти .А вживаний купляти можна попасти на хороший і недуже)
26.04.2026 13:57 Відповісти
Жарт
26.04.2026 15:03 Відповісти
Головне це настроїти їх на те ЩО путінска війна приносить їм лише збитки та втрати.
А без кошмару на москві це складно досягти..
Потоібні діпСтрайки а не Балаболістичні Фламіндічіи
26.04.2026 12:50 Відповісти
Бонь з сифілісом закинути))
26.04.2026 13:13 Відповісти
Юра Касьянов в Фейсбуці написав, що до нього прямо в располагу приїхала людина від Зеленського та порадило заткнуть хлебало стосовно атак на Москву.
26.04.2026 11:40 Відповісти
Це справді показник ефективності? 🤔
26.04.2026 11:43 Відповісти
Якби іще шини в автобусах поспускали
26.04.2026 12:07 Відповісти
Камні з не дають скрепним совкодрочерам користуватись залізницею.
26.04.2026 12:14 Відповісти
"Зупинили електрички між Севастополем та Інкерманом"...
А шандарахнути по сухопутньому коридору між Маріуполем та Кримом чомусь не хочуть...
Дядя Вова запрєтіл?
26.04.2026 12:37 Відповісти
І скільки там метрів? 5000? А на Сумщині є ділянки де зовсім немає потягів вже два місяця.
26.04.2026 15:07 Відповісти
подяка нашим героям-захисникам за "просте" додаткове нагадування українських з.станцій на окупованих українських землях, які у 2013му проїхав буквально "на своїх двоїх" на велосипеді від українського Києва-Севастополя до української Євпаторії-Києва..
26.04.2026 16:11 Відповісти
 
 