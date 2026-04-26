Після атаки дронів у Криму зупинили електрички між Севастополем та Інкерманом, - ЗМІ

В анексованому РФ Севастополі на ділянці Севастополь – Інкерман-1 призупинено рух електричок після атаки безпілотників вранці 26 квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Крим Реалії" з посиланням на російську Південну пасажирську компанію та Міноборони РФ.

За даними російської сторони, вранці було збито близько півсотні безпілотників, частину з них над окупованим Кримом і Чорним морем.

Зазначається, що приміські електропоїзди прибуватимуть лише до станції Інкерман-1, звідки пасажирів до залізничного вокзалу Севастополя довозитимуть автобусами.

Офіційною причиною призупинення руху називають пошкодження контактної мережі через падіння безпілотника.

Також для пасажирів поїзда Санкт-Петербург – Севастополь організовано автобусне сполучення від Інкермана до вокзалу.

Прибуття поїзда Москва – Севастополь очікується із затримкою приблизно на одну годину.

