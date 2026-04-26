В армии РФ зафиксировали случай каннибализма, - СМИ
В российской армии зафиксированы случаи каннибализма среди военнослужащих, что может свидетельствовать о критическом состоянии обеспечения подразделений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на перехваченные разговоры, предоставленные украинской разведкой.
Что стало известно
Речь идет о разговоре между российскими военными, который состоялся в ноябре 2025 года вблизи Мирнограда в Донецкой области.
По словам одного из офицеров, военный с позывным "Хромой" убил двух своих товарищей и пытался съесть части их тел.
В итоге, по его словам, другие военные ликвидировали нападавшего.
Доказательства и оценки
Офицер также передал фотографии, которые, по данным издания, не имеют признаков редактирования.
Независимый военный хирург отметил, что зафиксированные на снимках повреждения не похожи на боевые и, вероятно, были нанесены острым инструментом.
Признаки проблем с обеспечением
В перехваченном разговоре российские военные также жалуются на нехватку питания.
В частности, звучат утверждения о "голодных пайках" и предположения, что ситуация может привести к дальнейшим подобным случаям.
Контекст
В материале отмечается, что один из участников разговора, Владислав Разиков, участвует в войне как минимум с 2023 года и находился на оккупированных территориях Донецкой области.
Вірус рашизму не лікується: його можна тільки розчавити, інакше розповзеться по планеті... та й Всесвіту... вже ж вони заявляють про суверену раш.територію на Місяці... до которого ще не дістався їх чобіт.
тр виходить з хибної думки про те що можливі з пу якісь чудові угоди, які принесуть лярди лярдів... тр не враховує, що для пу лярди це тільки ресурс для подальшої агрессії і інтересують пу не лярди, а влада над світом і бачить пу себе властеліном Всесвіту.
ліліпутін не одного людожера помилував та відправив на фронт.
А СандіТаймс лише зараз про це дізналася.
головне щоб у нас цього не було.
Отці-командири поклали на них як на рояль... А ті раптом фото опублікували !! А нема щоб по уставу все - рапорти писать, в рацію бубніть..
Таваріщам генєралам так спокойнєй
для нас буде менше роботи
Причому масово. У масштабі країни. У всіх напрямках її антиукраїнської діяльності.
Але ж жваво коментують, як один!!! кацап жере інших!
Оце і є "зєбіломарафон" на ЦН.
Переключення уваги.
Хм, якось дуже вчасно витягнути висір, як наче спеціяльно щоб пепебити інфоскандал з голодними бійцями..
