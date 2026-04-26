В армии РФ зафиксировали случай каннибализма, - СМИ

В российской армии зафиксированы случаи каннибализма среди военнослужащих, что может свидетельствовать о критическом состоянии обеспечения подразделений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на перехваченные разговоры, предоставленные украинской разведкой.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что стало известно

Речь идет о разговоре между российскими военными, который состоялся в ноябре 2025 года вблизи Мирнограда в Донецкой области.

По словам одного из офицеров, военный с позывным "Хромой" убил двух своих товарищей и пытался съесть части их тел.

В итоге, по его словам, другие военные ликвидировали нападавшего.

Читайте: ГУР обнародовало доказательства каннибализма в армии РФ: Он его завалил, а потом ел две недели

Доказательства и оценки

Офицер также передал фотографии, которые, по данным издания, не имеют признаков редактирования.

Независимый военный хирург отметил, что зафиксированные на снимках повреждения не похожи на боевые и, вероятно, были нанесены острым инструментом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы "Альфы" СБУ ударами FPV-дронов ликвидировали более 2800 оккупантов за неделю. ВИДЕО

Признаки проблем с обеспечением

В перехваченном разговоре российские военные также жалуются на нехватку питания.

В частности, звучат утверждения о "голодных пайках" и предположения, что ситуация может привести к дальнейшим подобным случаям.

Контекст

В материале отмечается, что один из участников разговора, Владислав Разиков, участвует в войне как минимум с 2023 года и находился на оккупированных территориях Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 325 650 человек (+960 за сутки), 11 892 танка, 40 711 артиллерийских систем, 24 463 ББМ