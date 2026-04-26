Новости Каннибалы в армии РФ
В армии РФ зафиксировали случай каннибализма, - СМИ

Российский военный убил товарищей и пытался их съесть

В российской армии зафиксированы случаи каннибализма среди военнослужащих, что может свидетельствовать о критическом состоянии обеспечения подразделений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на перехваченные разговоры, предоставленные украинской разведкой.

Что стало известно

Речь идет о разговоре между российскими военными, который состоялся в ноябре 2025 года вблизи Мирнограда в Донецкой области.

По словам одного из офицеров, военный с позывным "Хромой" убил двух своих товарищей и пытался съесть части их тел.

В итоге, по его словам, другие военные ликвидировали нападавшего.

Доказательства и оценки

Офицер также передал фотографии, которые, по данным издания, не имеют признаков редактирования.

Независимый военный хирург отметил, что зафиксированные на снимках повреждения не похожи на боевые и, вероятно, были нанесены острым инструментом.

Признаки проблем с обеспечением

В перехваченном разговоре российские военные также жалуются на нехватку питания.

В частности, звучат утверждения о "голодных пайках" и предположения, что ситуация может привести к дальнейшим подобным случаям.

Контекст

В материале отмечается, что один из участников разговора, Владислав Разиков, участвует в войне как минимум с 2023 года и находился на оккупированных территориях Донецкой области.

армия РФ каннибализм перехват
+32
Андрофаги, що з них взяти🤌
показать весь комментарий
26.04.2026 15:51 Ответить
+20
Невдалий приклад. Українців планомірно голодом морили, щоб змусити йти в колгоспи та примусово забирали зерно та продукти. А кацапня йде заробити гршей на вбивствах українців. У них є вибір, а в українців небуло.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:04 Ответить
+19
ТЮ....та в них це в межах норми - канібалізм, інцест і тд - це все ІСКОННО рузкіе традиції
показать весь комментарий
26.04.2026 15:55 Ответить
Андрофаги, що з них взяти🤌
показать весь комментарий
26.04.2026 15:51 Ответить
У нас також е випадки, що голодом морять, ******. Попереривав би тих командирiв.
показать весь комментарий
26.04.2026 15:56 Ответить
Російські вчені встановили, що генетично росіяни не східні слов'яни, а фіни-угри-татари. Мордва - це збірна назва двох фіно-угорських народів: ерзя та мокша що жили північніше, у верхів'ях Оки, Клязьми й Москви-ріки. Мордва назва, яка колись означала "людожер".
показать весь комментарий
26.04.2026 16:23 Ответить
вялікій придворний гісторик і по суміству головний переговорщик від пу сказав впевнено гучно і ясно, що руzzкие мають зайву хромосому, яка надає їм імманентне право домінувати над іншими "недохромосомленими" народами і повчати їх уму разуму і поширення руцкага миру на всю планету законне і закономірне і т.і. дурь.
Вірус рашизму не лікується: його можна тільки розчавити, інакше розповзеться по планеті... та й Всесвіту... вже ж вони заявляють про суверену раш.територію на Місяці... до которого ще не дістався їх чобіт.
тр виходить з хибної думки про те що можливі з пу якісь чудові угоди, які принесуть лярди лярдів... тр не враховує, що для пу лярди це тільки ресурс для подальшої агрессії і інтересують пу не лярди, а влада над світом і бачить пу себе властеліном Всесвіту.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:05 Ответить
По перше росіяни це не народність, а погоняло яке дав Петро алкаш, усьому завойованому, а потом и споенному народу московії.
показать весь комментарий
26.04.2026 19:15 Ответить
Ото новина! Секрет полішинеля.
ліліпутін не одного людожера помилував та відправив на фронт.
А СандіТаймс лише зараз про це дізналася.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:48 Ответить
Людоїди, вони і на раші людоїди!
показать весь комментарий
26.04.2026 15:55 Ответить
на паРаші людоїди це не рідкість, на відміну від інших країн. Навіть у африканських країнах явище канібалізму не настільки масово поширене як на підеросії.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:54 Ответить
Це справжній людоїдський режим - зверху до самого низу. Тепер буквально
показать весь комментарий
26.04.2026 22:13 Ответить
ТЮ....та в них це в межах норми - канібалізм, інцест і тд - це все ІСКОННО рузкіе традиції
показать весь комментарий
26.04.2026 15:55 Ответить
Це в них зветься "духовниє скрєпи"
показать весь комментарий
26.04.2026 16:47 Ответить
...снохачество...ісконно руцкая традиція... хтось не в курсі?
показать весь комментарий
26.04.2026 17:07 Ответить
не приплітайте до них корінь, що натякає на поняття "рус"... вони до цього не мають ніякого стосунку навіть у саркастичному сенсі
показать весь комментарий
26.04.2026 20:01 Ответить
Ну так кацапи ж! Шо тут дивуватись?
показать весь комментарий
26.04.2026 15:55 Ответить
А як українці майже сто років тому один одного їли, то теж кацапи були? Голод не розрізняє за національністю потенційну їжу
показать весь комментарий
26.04.2026 16:01 Ответить
Невдалий приклад. Українців планомірно голодом морили, щоб змусити йти в колгоспи та примусово забирали зерно та продукти. А кацапня йде заробити гршей на вбивствах українців. У них є вибір, а в українців небуло.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:04 Ответить
Я зараз не про мораль кацапського походу на українські землі. А про голод. Якби я сидів без їжі на наших українських позиціях, я би теж їв людське м'ясо, навіть якщо це дохлий і трохи протухший кацап.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:07 Ответить
От спершу перевір на собі, а тоді п**ди!
показать весь комментарий
26.04.2026 16:14 Ответить
Ти спочатку перевір своє психічне здоров'я у психіатра, потім будеш до мене звертатися, б...о
показать весь комментарий
26.04.2026 16:17 Ответить
Велика кількість ЛЮДЕЙ краще закінчіть життя самогубством ніж перейде на канібалізм.але це про людей,а не про недолюдків
показать весь комментарий
26.04.2026 16:21 Ответить
Та я вже зрозумів, що українці патологічні суїцидники ))
показать весь комментарий
26.04.2026 16:30 Ответить
Добре, що ти себе позиціонувало як кончений ка.апський андрофаг. Так, під час голодомору були такі випадки як виключення, люди різняться по моральній і фізичній стійкості, але ж не всі жерли один одного, більшість рятувала своїх рідних, віддаючи крихти їжі...
показать весь комментарий
26.04.2026 16:52 Ответить
Мої родичі не їли людей в голодомор, траву їли, щось збирали, але не людей. Але тут багато хто, саме на цензорі, казали, що українці їли своїх дітей. Я повірив тому, що тут казали. Сам таких випадків я не знаю
показать весь комментарий
26.04.2026 17:21 Ответить
чого ти добиваєшся, ти хоч контролюєш свою свідомість, несучи якусь рандомну маячню?
показать весь комментарий
26.04.2026 20:04 Ответить
Саме ті люди, які закликають тут усіх вступати до лав зсу, які ненавидять ухилянтів, говорили. Дослівно цитую їх фразу: "сто років тому українці теж воювали проти кацапів, більшість теж ухилялися від вступу до лав українських військ, а через 15 років після того, їли своїх дітей". Якщо це брехня, то всі питання до них
показать весь комментарий
26.04.2026 17:26 Ответить
а ти хто? кацп?
показать весь комментарий
26.04.2026 17:14 Ответить
Так йому-то, чого перевіряться? Якщо він УЖЕ бачить в тобі "психічний вивих"... Це не закрита "психушка"... Тут принцип: "Хто перший вдягнув халат - той і лікар...", не працює...
показать весь комментарий
26.04.2026 19:52 Ответить
Спершу піди до лав ЗСУ, а потім тут варнякай шоб ти там їв.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:25 Ответить
Спочатку ти піди до лав зсу. Я за тобою наступний )
показать весь комментарий
26.04.2026 16:29 Ответить
Ти до яких саме андрофагів відносишся, кацап? Ерзя чи бурят? Осетин чи чуваш тощо?
показать весь комментарий
26.04.2026 17:19 Ответить
Рома, ану покопайся у своєму родоводі, може там кацапське коріння десь трохи є?
показать весь комментарий
26.04.2026 18:14 Ответить
Там і "копаться" не треба... Від нього "щами внутріМКАДівськими" смердить, як з ГУЛагівської кухні...
показать весь комментарий
26.04.2026 19:54 Ответить
То кацапи разом з камисарами чЛеніна ( Лев Троцкий (Бронштейн), Григорий Зиновьев (Радомысльский), Лев Каменев (Розенфельд), Яков Свердлов) та Сраліна штучно довели українців то того стану.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:23 Ответить
Вони відбирали зерно у всіх, в тому числі і у кацапів, і обмінювали його на німецькі верстати для виготовлення зброї. Готувалися до війни.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:35 Ответить
Ванька щойно спалився. Здогадайся, де саме?
показать весь комментарий
26.04.2026 16:44 Ответить
Що мурло кацапсте, ввдпрати ддуся немагаєщся?
показать весь комментарий
26.04.2026 17:14 Ответить
От і "запахло русским духом"... ТО ти так, "нейтрально посмерджував", а тепер уже відкрито проводиш аналогію між кацапами та українцями... "Ты чьих, холоп, будешь?"
показать весь комментарий
26.04.2026 18:49 Ответить
Ти або москаль, або працюєш по вказівкам фсбшників, якщо порівнюєш ці події
показать весь комментарий
26.04.2026 19:20 Ответить
Нехай би вони всі самі один одного зжерли переможці херови.
показать весь комментарий
26.04.2026 15:55 Ответить
а 14 бригада наших голодом морила навіщо? первіряли, чи наші стійкіші?
показать весь комментарий
26.04.2026 15:57 Ответить
у кацапів в армії хай що завгодно буде, канібалізм, страти, тортури - пофіг.

головне щоб у нас цього не було.
показать весь комментарий
26.04.2026 15:58 Ответить
" хотели кушать вот и сьели кока "
показать весь комментарий
26.04.2026 15:59 Ответить
Шоб тi кацапи виздихали, геть усi. Най пережеруть одне одного. А шо не з`iдять , най налiплять пельмешек, та й - на горiще, смакувати цiлу зиму.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:00 Ответить
Сирок не відстає від своїх "вчителів", він до речі голодом морить, поки що.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:01 Ответить
Це шо помста за яйця по 17 грн шт, тiпо, нi собi - нi людям.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:04 Ответить
Мабуть то був досвідчений зек що тікав з колонії і не раз.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:06 Ответить
Згідно з описами великого Геродота, андрофаги мешкали на північ від Скіфії (територія ******** України).
показать весь комментарий
26.04.2026 16:13 Ответить
Обкурений ішак, який вважається "верховним головкомом" теж бере приклад від кацапні, а в деяких випадках і перевершує, виловлюючи людей на вулицях.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:13 Ответить
Случаи среди днр отребья или расходного материала не отражают реального состояния вражеской армии. Но кому это интересно, очерденой повод плебсу поржать с чмобиков, а для запада очередное утреннее ток шоу за завтраком
показать весь комментарий
26.04.2026 16:15 Ответить
Це "співпадіння" за скандалом про голодних на передовій!!
Отці-командири поклали на них як на рояль... А ті раптом фото опублікували !! А нема щоб по уставу все - рапорти писать, в рацію бубніть..
Таваріщам генєралам так спокойнєй
показать весь комментарий
26.04.2026 17:40 Ответить
Бандити і є бандити, там і відображати немає чого. Можна або захищати свою вітчизну, або бути такими як ці уроди.
показать весь комментарий
26.04.2026 19:25 Ответить
Кацапня із давніх давен андрофаги.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:18 Ответить
Пусть закажет ФПВ-доставку.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:20 Ответить
Це добре , що кацапи жеруть один одного ,
для нас буде менше роботи
показать весь комментарий
26.04.2026 16:27 Ответить
Скрупульозно пiдмiчено.
показать весь комментарий
26.04.2026 18:42 Ответить
Не дивуйтесь! Для кацапів це нормально!
показать весь комментарий
26.04.2026 16:35 Ответить
Бурят на сніданок,калмик на обід,а башкір на вечерю!
показать весь комментарий
26.04.2026 16:37 Ответить
Чєлавєчінки с водочкой захатєлось.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:44 Ответить
сканибалили путина
показать весь комментарий
26.04.2026 16:47 Ответить
новина добра,якщо в рф нема грошей і на армію то...
показать весь комментарий
26.04.2026 16:50 Ответить
шкода, шо ліквідували. Молодець: двох кацапів зажер. Не ліквідували б - продовжив би благоє дєло. А я б йому грамоту видав і чєкушку. Після водочькі тягне на закусіть.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:57 Ответить
Цікаво, що ця новина з'явилася якраз на фоні скандалу з виснаженими від голоду українськими бійцями. Схоже на вкид для перемикання уваги зі скандалу: типу дивіться, в нас ще не все так погано з харчами, бо росіяни взагалі одне одного їдять.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:03 Ответить
Такі новини не новини.Загугли- брелок сьєл фому.Кожен рік в перехопленнях подібне спливає.І не дивно,як у них серед зеків канібали трапляються.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:11 Ответить
Таке пожвавлення навколо цієї теми, що просто дивно. І нікого не цікавить, що укрсучвлада канібалізує Україну з 2022 року.
Причому масово. У масштабі країни. У всіх напрямках її антиукраїнської діяльності.

Але ж жваво коментують, як один!!! кацап жере інших!
Оце і є "зєбіломарафон" на ЦН.
Переключення уваги.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:08 Ответить
Та, бл*дь, смачного...
показать весь комментарий
26.04.2026 17:20 Ответить
У них просто психічно нездоровий контингент.. давно вигрібалм зеків з різними вироками. І секс підо ман'яки і канібали..
Хм, якось дуже вчасно витягнути висір, як наче спеціяльно щоб пепебити інфоскандал з голодними бійцями..
показать весь комментарий
26.04.2026 17:37 Ответить
абсолютно згодний. просто зразу цього камента не побачив і залишив подібний нижче.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:54 Ответить
позивний "Хромой"? Прям Тамерлан (Тимур Хромой)
показать весь комментарий
26.04.2026 17:39 Ответить
Тимбер - кузнец
Лан - нога
показать весь комментарий
26.04.2026 19:23 Ответить
Взагалі-то "Темір ланг"... "Темір" - не "кузнец", а ЗАЛІЗО. "Коваль" , тюркськими мовами - "темірчі"... А "ленг" (ланг) - "кульгавий" (російською - "хромой").Тому, на тюркських мовах, у розмовній обробці, це звучить, як "Железный хромец"
показать весь комментарий
27.04.2026 03:44 Ответить
Тюрки(рыжие) не существуют как и их язык, Если существует Т9 в мире языков то это Т9, его выдумали чтоб вместо понятных вещей читать начинать читать задорновщину.

В прочем срал я на твоего Ярыка и на то как он корову в византийских трусиках на финской табуретке оприходовал.
показать весь комментарий
27.04.2026 05:27 Ответить
Та хай їдять одне одного досхочу!
показать весь комментарий
26.04.2026 17:41 Ответить
а шо *** тушонка кончилася
показать весь комментарий
26.04.2026 17:44 Ответить
як по мну - проста перебивка! "а в них ще гірше з забезпеченням харчуванням!". зебілізм, не більше.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:53 Ответить
"В материале отмечается, что один из участников разговора, Владислав Одноразиков, ...."
показать весь комментарий
26.04.2026 18:14 Ответить
Повипускали із тюряг гвалтівників, вбивць, усяких маніяків. От вони і показують себе на повну. До чого тут постачання
показать весь комментарий
26.04.2026 18:30 Ответить
Не нада ля-ля... мовляв, повипускали . Там всi пересiчнi мають менталь андрофагiв. Гулагiя - то вже якась там похiдна.
показать весь комментарий
26.04.2026 18:45 Ответить
Готова еліта,під головним санітарним лікарем зашаталось крісло
показать весь комментарий
26.04.2026 19:01 Ответить
І чого б це новину за листопад 2025 року витягли саме зараз? А, скандал в 14 ОМБр, ну, тоді усе зрозуміло... сранському вдалося створити маленьку савєйську армію
показать весь комментарий
26.04.2026 19:53 Ответить
вже всі забули про бійців з 14 омбр, а вони ще ж досі там, і жоден командир не піде їх замінити. Що сталося в Кринках? зниклих безвісти сотні, в яких умовах перебували там українські солдати? мовчання, жоден командир не відповів за це.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:52 Ответить
до сраки проблеми в росії, дивіться на свої, бо у нас їх не менше
показать весь комментарий
26.04.2026 20:58 Ответить
 
 