У армії РФ зафіксували випадок канібалізму, - ЗМІ

Російський військовий убив товаришів і намагався їх з’їсти

У російській армії зафіксовано випадки канібалізму серед військовослужбовців, що може свідчити про критичний стан забезпечення підрозділів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Sunday Times з посиланням на перехоплені розмови, надані українською розвідкою.

Що стало відомо

Йдеться про розмову між російськими військовими, яка відбулася у листопаді 2025 року поблизу Мирнограда на Донеччині.

За словами одного з офіцерів, військовий із позивним "Кульгавий" убив двох своїх товаришів і намагався вжити частини їхніх тіл.

У підсумку, за його словами, інші військові ліквідували нападника.

Докази та оцінки

Офіцер також передав фотографії, які, за даними видання, не мають ознак редагування.

Незалежний військовий хірург зазначив, що зафіксовані на знімках ушкодження не схожі на бойові і, ймовірно, були нанесені гострим інструментом.

Ознаки проблем із забезпеченням

У перехопленій розмові російські військові також скаржаться на нестачу харчування.

Зокрема, звучать твердження про "голодні пайки" та припущення, що ситуація може призвести до подальших подібних випадків.

Контекст

У матеріалі зазначається, що один із учасників розмови, Владислав Разіков, бере участь у війні щонайменше з 2023 року та перебував на окупованих територіях Донеччини.

+32
Андрофаги, що з них взяти🤌
26.04.2026 15:51 Відповісти
+20
Невдалий приклад. Українців планомірно голодом морили, щоб змусити йти в колгоспи та примусово забирали зерно та продукти. А кацапня йде заробити гршей на вбивствах українців. У них є вибір, а в українців небуло.
26.04.2026 16:04 Відповісти
+19
ТЮ....та в них це в межах норми - канібалізм, інцест і тд - це все ІСКОННО рузкіе традиції
26.04.2026 15:55 Відповісти
Андрофаги, що з них взяти🤌
26.04.2026 15:51 Відповісти
У нас також е випадки, що голодом морять, ******. Попереривав би тих командирiв.
26.04.2026 15:56 Відповісти
Російські вчені встановили, що генетично росіяни не східні слов'яни, а фіни-угри-татари. Мордва - це збірна назва двох фіно-угорських народів: ерзя та мокша що жили північніше, у верхів'ях Оки, Клязьми й Москви-ріки. Мордва назва, яка колись означала "людожер".
26.04.2026 16:23 Відповісти
вялікій придворний гісторик і по суміству головний переговорщик від пу сказав впевнено гучно і ясно, що руzzкие мають зайву хромосому, яка надає їм імманентне право домінувати над іншими "недохромосомленими" народами і повчати їх уму разуму і поширення руцкага миру на всю планету законне і закономірне і т.і. дурь.
Вірус рашизму не лікується: його можна тільки розчавити, інакше розповзеться по планеті... та й Всесвіту... вже ж вони заявляють про суверену раш.територію на Місяці... до которого ще не дістався їх чобіт.
тр виходить з хибної думки про те що можливі з пу якісь чудові угоди, які принесуть лярди лярдів... тр не враховує, що для пу лярди це тільки ресурс для подальшої агрессії і інтересують пу не лярди, а влада над світом і бачить пу себе властеліном Всесвіту.
26.04.2026 17:05 Відповісти
По перше росіяни це не народність, а погоняло яке дав Петро алкаш, усьому завойованому, а потом и споенному народу московії.
26.04.2026 19:15 Відповісти
Ото новина! Секрет полішинеля.
ліліпутін не одного людожера помилував та відправив на фронт.
А СандіТаймс лише зараз про це дізналася.
26.04.2026 16:48 Відповісти
Людоїди, вони і на раші людоїди!
26.04.2026 15:55 Відповісти
на паРаші людоїди це не рідкість, на відміну від інших країн. Навіть у африканських країнах явище канібалізму не настільки масово поширене як на підеросії.
26.04.2026 16:54 Відповісти
Це справжній людоїдський режим - зверху до самого низу. Тепер буквально
26.04.2026 22:13 Відповісти
ТЮ....та в них це в межах норми - канібалізм, інцест і тд - це все ІСКОННО рузкіе традиції
26.04.2026 15:55 Відповісти
Це в них зветься "духовниє скрєпи"
26.04.2026 16:47 Відповісти
...снохачество...ісконно руцкая традиція... хтось не в курсі?
26.04.2026 17:07 Відповісти
не приплітайте до них корінь, що натякає на поняття "рус"... вони до цього не мають ніякого стосунку навіть у саркастичному сенсі
26.04.2026 20:01 Відповісти
Ну так кацапи ж! Шо тут дивуватись?
26.04.2026 15:55 Відповісти
А як українці майже сто років тому один одного їли, то теж кацапи були? Голод не розрізняє за національністю потенційну їжу
26.04.2026 16:01 Відповісти
Невдалий приклад. Українців планомірно голодом морили, щоб змусити йти в колгоспи та примусово забирали зерно та продукти. А кацапня йде заробити гршей на вбивствах українців. У них є вибір, а в українців небуло.
26.04.2026 16:04 Відповісти
Я зараз не про мораль кацапського походу на українські землі. А про голод. Якби я сидів без їжі на наших українських позиціях, я би теж їв людське м'ясо, навіть якщо це дохлий і трохи протухший кацап.
26.04.2026 16:07 Відповісти
От спершу перевір на собі, а тоді п**ди!
26.04.2026 16:14 Відповісти
Ти спочатку перевір своє психічне здоров'я у психіатра, потім будеш до мене звертатися, б...о
26.04.2026 16:17 Відповісти
Велика кількість ЛЮДЕЙ краще закінчіть життя самогубством ніж перейде на канібалізм.але це про людей,а не про недолюдків
26.04.2026 16:21 Відповісти
Та я вже зрозумів, що українці патологічні суїцидники ))
26.04.2026 16:30 Відповісти
Добре, що ти себе позиціонувало як кончений ка.апський андрофаг. Так, під час голодомору були такі випадки як виключення, люди різняться по моральній і фізичній стійкості, але ж не всі жерли один одного, більшість рятувала своїх рідних, віддаючи крихти їжі...
26.04.2026 16:52 Відповісти
Мої родичі не їли людей в голодомор, траву їли, щось збирали, але не людей. Але тут багато хто, саме на цензорі, казали, що українці їли своїх дітей. Я повірив тому, що тут казали. Сам таких випадків я не знаю
26.04.2026 17:21 Відповісти
чого ти добиваєшся, ти хоч контролюєш свою свідомість, несучи якусь рандомну маячню?
26.04.2026 20:04 Відповісти
Саме ті люди, які закликають тут усіх вступати до лав зсу, які ненавидять ухилянтів, говорили. Дослівно цитую їх фразу: "сто років тому українці теж воювали проти кацапів, більшість теж ухилялися від вступу до лав українських військ, а через 15 років після того, їли своїх дітей". Якщо це брехня, то всі питання до них
26.04.2026 17:26 Відповісти
а ти хто? кацп?
26.04.2026 17:14 Відповісти
Так йому-то, чого перевіряться? Якщо він УЖЕ бачить в тобі "психічний вивих"... Це не закрита "психушка"... Тут принцип: "Хто перший вдягнув халат - той і лікар...", не працює...
26.04.2026 19:52 Відповісти
Спершу піди до лав ЗСУ, а потім тут варнякай шоб ти там їв.
26.04.2026 16:25 Відповісти
Спочатку ти піди до лав зсу. Я за тобою наступний )
26.04.2026 16:29 Відповісти
Ти до яких саме андрофагів відносишся, кацап? Ерзя чи бурят? Осетин чи чуваш тощо?
26.04.2026 17:19 Відповісти
Рома, ану покопайся у своєму родоводі, може там кацапське коріння десь трохи є?
26.04.2026 18:14 Відповісти
Там і "копаться" не треба... Від нього "щами внутріМКАДівськими" смердить, як з ГУЛагівської кухні...
26.04.2026 19:54 Відповісти
То кацапи разом з камисарами чЛеніна ( Лев Троцкий (Бронштейн), Григорий Зиновьев (Радомысльский), Лев Каменев (Розенфельд), Яков Свердлов) та Сраліна штучно довели українців то того стану.
26.04.2026 16:23 Відповісти
Вони відбирали зерно у всіх, в тому числі і у кацапів, і обмінювали його на німецькі верстати для виготовлення зброї. Готувалися до війни.
26.04.2026 16:35 Відповісти
Ванька щойно спалився. Здогадайся, де саме?
26.04.2026 16:44 Відповісти
Що мурло кацапсте, ввдпрати ддуся немагаєщся?
26.04.2026 17:14 Відповісти
От і "запахло русским духом"... ТО ти так, "нейтрально посмерджував", а тепер уже відкрито проводиш аналогію між кацапами та українцями... "Ты чьих, холоп, будешь?"
26.04.2026 18:49 Відповісти
Ти або москаль, або працюєш по вказівкам фсбшників, якщо порівнюєш ці події
26.04.2026 19:20 Відповісти
Нехай би вони всі самі один одного зжерли переможці херови.
26.04.2026 15:55 Відповісти
а 14 бригада наших голодом морила навіщо? первіряли, чи наші стійкіші?
26.04.2026 15:57 Відповісти
у кацапів в армії хай що завгодно буде, канібалізм, страти, тортури - пофіг.

головне щоб у нас цього не було.
26.04.2026 15:58 Відповісти
" хотели кушать вот и сьели кока "
26.04.2026 15:59 Відповісти
Шоб тi кацапи виздихали, геть усi. Най пережеруть одне одного. А шо не з`iдять , най налiплять пельмешек, та й - на горiще, смакувати цiлу зиму.
26.04.2026 16:00 Відповісти
Сирок не відстає від своїх "вчителів", він до речі голодом морить, поки що.
26.04.2026 16:01 Відповісти
Це шо помста за яйця по 17 грн шт, тiпо, нi собi - нi людям.
26.04.2026 16:04 Відповісти
Мабуть то був досвідчений зек що тікав з колонії і не раз.
26.04.2026 16:06 Відповісти
Згідно з описами великого Геродота, андрофаги мешкали на північ від Скіфії (територія ******** України).
26.04.2026 16:13 Відповісти
Обкурений ішак, який вважається "верховним головкомом" теж бере приклад від кацапні, а в деяких випадках і перевершує, виловлюючи людей на вулицях.
26.04.2026 16:13 Відповісти
Случаи среди днр отребья или расходного материала не отражают реального состояния вражеской армии. Но кому это интересно, очерденой повод плебсу поржать с чмобиков, а для запада очередное утреннее ток шоу за завтраком
26.04.2026 16:15 Відповісти
Це "співпадіння" за скандалом про голодних на передовій!!
Отці-командири поклали на них як на рояль... А ті раптом фото опублікували !! А нема щоб по уставу все - рапорти писать, в рацію бубніть..
Таваріщам генєралам так спокойнєй
26.04.2026 17:40 Відповісти
Бандити і є бандити, там і відображати немає чого. Можна або захищати свою вітчизну, або бути такими як ці уроди.
26.04.2026 19:25 Відповісти
Кацапня із давніх давен андрофаги.
26.04.2026 16:18 Відповісти
Пусть закажет ФПВ-доставку.
26.04.2026 16:20 Відповісти
Це добре , що кацапи жеруть один одного ,
для нас буде менше роботи
26.04.2026 16:27 Відповісти
Скрупульозно пiдмiчено.
26.04.2026 18:42 Відповісти
Не дивуйтесь! Для кацапів це нормально!
26.04.2026 16:35 Відповісти
Бурят на сніданок,калмик на обід,а башкір на вечерю!
26.04.2026 16:37 Відповісти
Чєлавєчінки с водочкой захатєлось.
26.04.2026 16:44 Відповісти
сканибалили путина
26.04.2026 16:47 Відповісти
новина добра,якщо в рф нема грошей і на армію то...
26.04.2026 16:50 Відповісти
шкода, шо ліквідували. Молодець: двох кацапів зажер. Не ліквідували б - продовжив би благоє дєло. А я б йому грамоту видав і чєкушку. Після водочькі тягне на закусіть.
26.04.2026 16:57 Відповісти
Цікаво, що ця новина з'явилася якраз на фоні скандалу з виснаженими від голоду українськими бійцями. Схоже на вкид для перемикання уваги зі скандалу: типу дивіться, в нас ще не все так погано з харчами, бо росіяни взагалі одне одного їдять.
26.04.2026 17:03 Відповісти
Такі новини не новини.Загугли- брелок сьєл фому.Кожен рік в перехопленнях подібне спливає.І не дивно,як у них серед зеків канібали трапляються.
26.04.2026 17:11 Відповісти
Таке пожвавлення навколо цієї теми, що просто дивно. І нікого не цікавить, що укрсучвлада канібалізує Україну з 2022 року.
Причому масово. У масштабі країни. У всіх напрямках її антиукраїнської діяльності.

Але ж жваво коментують, як один!!! кацап жере інших!
Оце і є "зєбіломарафон" на ЦН.
Переключення уваги.
26.04.2026 17:08 Відповісти
Та, бл*дь, смачного...
26.04.2026 17:20 Відповісти
У них просто психічно нездоровий контингент.. давно вигрібалм зеків з різними вироками. І секс підо ман'яки і канібали..
Хм, якось дуже вчасно витягнути висір, як наче спеціяльно щоб пепебити інфоскандал з голодними бійцями..
26.04.2026 17:37 Відповісти
абсолютно згодний. просто зразу цього камента не побачив і залишив подібний нижче.
26.04.2026 17:54 Відповісти
позивний "Хромой"? Прям Тамерлан (Тимур Хромой)
26.04.2026 17:39 Відповісти
Тимбер - кузнец
Лан - нога
26.04.2026 19:23 Відповісти
Взагалі-то "Темір ланг"... "Темір" - не "кузнец", а ЗАЛІЗО. "Коваль" , тюркськими мовами - "темірчі"... А "ленг" (ланг) - "кульгавий" (російською - "хромой").Тому, на тюркських мовах, у розмовній обробці, це звучить, як "Железный хромец"
27.04.2026 03:44 Відповісти
Тюрки(рыжие) не существуют как и их язык, Если существует Т9 в мире языков то это Т9, его выдумали чтоб вместо понятных вещей читать начинать читать задорновщину.

В прочем срал я на твоего Ярыка и на то как он корову в византийских трусиках на финской табуретке оприходовал.
27.04.2026 05:27 Відповісти
Та хай їдять одне одного досхочу!
26.04.2026 17:41 Відповісти
а шо *** тушонка кончилася
26.04.2026 17:44 Відповісти
як по мну - проста перебивка! "а в них ще гірше з забезпеченням харчуванням!". зебілізм, не більше.
26.04.2026 17:53 Відповісти
"В материале отмечается, что один из участников разговора, Владислав Одноразиков, ...."
26.04.2026 18:14 Відповісти
Повипускали із тюряг гвалтівників, вбивць, усяких маніяків. От вони і показують себе на повну. До чого тут постачання
26.04.2026 18:30 Відповісти
Не нада ля-ля... мовляв, повипускали . Там всi пересiчнi мають менталь андрофагiв. Гулагiя - то вже якась там похiдна.
26.04.2026 18:45 Відповісти
Готова еліта,під головним санітарним лікарем зашаталось крісло
26.04.2026 19:01 Відповісти
І чого б це новину за листопад 2025 року витягли саме зараз? А, скандал в 14 ОМБр, ну, тоді усе зрозуміло... сранському вдалося створити маленьку савєйську армію
26.04.2026 19:53 Відповісти
вже всі забули про бійців з 14 омбр, а вони ще ж досі там, і жоден командир не піде їх замінити. Що сталося в Кринках? зниклих безвісти сотні, в яких умовах перебували там українські солдати? мовчання, жоден командир не відповів за це.
26.04.2026 20:52 Відповісти
до сраки проблеми в росії, дивіться на свої, бо у нас їх не менше
26.04.2026 20:58 Відповісти
 
 