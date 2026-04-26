У армії РФ зафіксували випадок канібалізму, - ЗМІ

У російській армії зафіксовано випадки канібалізму серед військовослужбовців, що може свідчити про критичний стан забезпечення підрозділів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Sunday Times з посиланням на перехоплені розмови, надані українською розвідкою.

Що стало відомо

Йдеться про розмову між російськими військовими, яка відбулася у листопаді 2025 року поблизу Мирнограда на Донеччині.

За словами одного з офіцерів, військовий із позивним "Кульгавий" убив двох своїх товаришів і намагався вжити частини їхніх тіл.

У підсумку, за його словами, інші військові ліквідували нападника.

Докази та оцінки

Офіцер також передав фотографії, які, за даними видання, не мають ознак редагування.

Незалежний військовий хірург зазначив, що зафіксовані на знімках ушкодження не схожі на бойові і, ймовірно, були нанесені гострим інструментом.

Ознаки проблем із забезпеченням

У перехопленій розмові російські військові також скаржаться на нестачу харчування.

Зокрема, звучать твердження про "голодні пайки" та припущення, що ситуація може призвести до подальших подібних випадків.

Контекст

У матеріалі зазначається, що один із учасників розмови, Владислав Разіков, бере участь у війні щонайменше з 2023 року та перебував на окупованих територіях Донеччини.

