Больницы Херсонской области получили холодильники для хранения крови с автономной работой, - ОВА
Медицинские учреждения Херсонской области получили новое оборудование для хранения донорской крови и ее компонентов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Херсонская областная военная администрация.
Какое оборудование передали
Трем больницам области передали 12 современных холодильников Coolfinity IceVolt 300P.
Они оснащены мониторами контроля температуры Berlinger Site-L.
Оборудование обеспечивает стабильное хранение крови даже при полном отсутствии электроснабжения до 48 часов.
Кто реализовал проект
Проект реализован Министерством здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья МЗ Украины.
Финансовую и организационную поддержку оказали международные партнеры, в частности правительство Нидерландов в рамках программы RVO – UPF 2 и благотворительный фонд "Брокеры без границ".
Медицинская система региона
В настоящее время в Херсонской области работают 37 медицинских учреждений, которые имеют 158 структурных подразделений.
По состоянию на март 2026 года в регионе работают около 650 врачей и почти 1500 медицинских работников среднего звена.
Также создано 14 подземных больниц, где проводят операции, лечение, реабилитацию и принимают роды.
Это позволяет обеспечивать медицинскую помощь даже в условиях постоянной угрозы обстрелов.
