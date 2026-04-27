Больницы Херсонской области получили холодильники для хранения крови с автономной работой, - ОВА

Медицинские учреждения Херсонской области получили новое оборудование для хранения донорской крови и ее компонентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Херсонская областная военная администрация.

Какое оборудование передали

Трем больницам области передали 12 современных холодильников Coolfinity IceVolt 300P.

Они оснащены мониторами контроля температуры Berlinger Site-L.

Оборудование обеспечивает стабильное хранение крови даже при полном отсутствии электроснабжения до 48 часов.

Кто реализовал проект

Проект реализован Министерством здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья МЗ Украины.

Финансовую и организационную поддержку оказали международные партнеры, в частности правительство Нидерландов в рамках программы RVO – UPF 2 и благотворительный фонд "Брокеры без границ".

Медицинская система региона

В настоящее время в Херсонской области работают 37 медицинских учреждений, которые имеют 158 структурных подразделений.

По состоянию на март 2026 года в регионе работают около 650 врачей и почти 1500 медицинских работников среднего звена.

Также создано 14 подземных больниц, где проводят операции, лечение, реабилитацию и принимают роды.

Это позволяет обеспечивать медицинскую помощь даже в условиях постоянной угрозы обстрелов.

