Лікарні Херсонщини отримали холодильники для зберігання крові з автономною роботою, - ОВА

Медичні заклади Херсонської області отримали нове обладнання для зберігання донорської крові та її компонентів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація.

Яке обладнання передали

Трьом лікарням області передали 12 сучасних холодильників Coolfinity IceVolt 300P.

Вони оснащені моніторами контролю температури Berlinger Site-L.

Обладнання забезпечує стабільне зберігання крові навіть за повної відсутності електропостачання до 48 годин.

Хто реалізував проєкт

Проєкт реалізовано Міністерством охорони здоров’я спільно з Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Фінансову та організаційну підтримку надали міжнародні партнери, зокрема уряд Нідерландів у межах програми RVO – UPF 2 та благодійний фонд "Брокери без кордонів".

Медична система регіону

Наразі в Херсонській області працюють 37 медичних закладів, які мають 158 структурних підрозділів.

Станом на березень 2026 року в регіоні працюють близько 650 лікарів і майже 1500 медичних працівників середньої ланки.

Також створено 14 підземних лікарень, де проводять операції, лікування, реабілітацію та приймають пологи.

Це дозволяє забезпечувати медичну допомогу навіть в умовах постійної загрози обстрілів.

