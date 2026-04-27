РФ за неделю выпустила по Украине 1900 дронов и десятки ракет, - Зеленский

За неделю российские войска применили тысячи дронов, авиабомб и ракет. Украина призывает к усилению ПВО и поддержке со стороны партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет различных типов", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что это благодаря своевременным новым взносам партнеров в программу PURL, а также одобрению 20-го санкционного пакета ЕС и европейского пакета поддержки в 90 млрд евро на Кипре.

"Наша система противовоздушной обороны уже демонстрирует очень высокий процент сбиваемых дронов – более 90%. И нужно работать над тем, чтобы этот процент постоянно рос, и не только по сбиванию дронов, но и по баллистике. Каждая дополнительная поставка ракет в ПВО – это спасенные люди, лучше защищенные города и критическая инфраструктура", – добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время ночной атаки РФ истребители НАТО сбили российский БПЛА, который из Одесской области направлялся в Румынию

Массированные обстрелы на прошлой неделе

Ночью 23 апреля российские захватчики атаковали Днепр. Возникли пожары в разных районах города. Враг нанес удары по жилой инфраструктуре. В результате российского удара погибли три человека.

Вечером 24 апреля зафиксированы признаки подготовки России к очередному ракетному удару по территории Украины.

В ночь на 25 апреля российские войска совершили серию атак дронами по Харькову. Первое попадание было зафиксировано в Салтовском районе - дрон попал в многоэтажку. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Также под удар попала Белая Церковь в Киевской области.

Ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область беспилотниками. Под удар попали жилые дома, объекты припортовой инфраструктуры.

Россияне более 20 часов волнами атаковали Днепр. 8 человек погибли, более 50 ранены,

В целом 25 апреля российские войска применили ударные дроны, крылатые ракеты и баллистическое вооружение. Основными целями стали объекты гражданской инфраструктуры - жилые дома, энергетика и предприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига после ударов РФ: ЕС должен ускорить поддержку Украины