РФ за неделю выпустила по Украине 1900 дронов и десятки ракет, - Зеленский
За неделю российские войска применили тысячи дронов, авиабомб и ракет. Украина призывает к усилению ПВО и поддержке со стороны партнеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет различных типов", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что это благодаря своевременным новым взносам партнеров в программу PURL, а также одобрению 20-го санкционного пакета ЕС и европейского пакета поддержки в 90 млрд евро на Кипре.
"Наша система противовоздушной обороны уже демонстрирует очень высокий процент сбиваемых дронов – более 90%. И нужно работать над тем, чтобы этот процент постоянно рос, и не только по сбиванию дронов, но и по баллистике. Каждая дополнительная поставка ракет в ПВО – это спасенные люди, лучше защищенные города и критическая инфраструктура", – добавил Зеленский.
Массированные обстрелы на прошлой неделе
Ночью 23 апреля российские захватчики атаковали Днепр. Возникли пожары в разных районах города. Враг нанес удары по жилой инфраструктуре. В результате российского удара погибли три человека.
Вечером 24 апреля зафиксированы признаки подготовки России к очередному ракетному удару по территории Украины.
В ночь на 25 апреля российские войска совершили серию атак дронами по Харькову. Первое попадание было зафиксировано в Салтовском районе - дрон попал в многоэтажку. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Также под удар попала Белая Церковь в Киевской области.
Ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область беспилотниками. Под удар попали жилые дома, объекты припортовой инфраструктуры.
Россияне более 20 часов волнами атаковали Днепр. 8 человек погибли, более 50 ранены,
В целом 25 апреля российские войска применили ударные дроны, крылатые ракеты и баллистическое вооружение. Основными целями стали объекты гражданской инфраструктуры - жилые дома, энергетика и предприятия.
Зеленій ботві нічим заперечити, що саме при потужному преЗЕденті Путін окупував рекордні 14% території. Як ******** писати офісна пропаганда - ВПЕРШЕ!!!!Тому, зазвичай, ЗЕботва починає писати, що війна у нас з 2014 року і що її,- куди ж без цього, - почав Порох. Доводити ботам, що Порох став президентом через 4 місяці після початку війни - марна справа. Нагадування про 2014 рік дуже показове. Бо коли почалася війна, теперішній сцарь по москві скакав і гігікав що «рассея нємножко отодвігаєт граніци». А потім Зеленський виступав в Горлівці, коли її окупував отой само теририст Гіркін, якого ботва ******** ліпити до Пороха. А потім, усі 5 років війни, усім Кварталом, під аплодисменти путіна, він глузував з України та знищував верховного головкома Порошенка. А тепер за критику нинішнього головкому можуть покарати мобілізацією, або понабігають безликі зелеботи або ж бабці Зеленського і будуть репетували, що зрадник «луДшій прєзідєнт»… Отак і живемо - у викривленій реальності зелених дзеркал. Зеленський: Україна спрямує перший транш із €90 млрд від ЄС на дрони та енергетику. Епоха Брехні: Зеленский розповів як саме вони вкрадуть гроші з першого траншу із 90 млрд €. Спочатку куплять дрони, які нам надали Японія, США та Німеччина. Потім купуватимуть трансформатори та когенераційні установки, які нам надали ті ж країни, і теж безкоштовно. Сергій Погребецький: Після сьогоднішньої бурі, що пронеслася Україною, подумалося: може не треба щоб Зеленський повертався в Україну зі своїх турне світом? Куди не приїде скрізь проблеми, то Нотр-Дам згорить, то повінь, то землетрус, то скандал якийсь. Бідоносець. А до російських обстрілів ми вже якось звикли. Березовий Сік: Вже деякий час в моїй голові крутиться думка, що вулиця імені Андрія Парубія - це звісно добре, але краще, щоб Андрій міг ходити по цих вулицях. А ще я розумію, що в Україні не буде вулиць на честь Єрмака, Міндіча, Галущенка, Стефанчука, Медведчука, Арахамії, Безуглої, Баканова та того ж самого Зеленського. Не через те, що їх не вб'ють, а через те, що не є державниками і не гідні такої пошани. Наміндічити собі бабла та протягнути якусь схему або вляпатися у якийсь скандал - це не отримати повагу від українців. А от фігурантами справ будуть. Це точно.
Дві найбільші катастрофи для України за останні 100 років це вибух на Чорнобильської АЕС, та вибори Зелемськага. Vladislav Pronoza: Начебто на дворі 2026 рік, а відчуття, що 1917. Вся мр..зь - пролетарії-галабародьки, швондєри і шарікови, бандити, наркомани, алкоголіки, вори, відбиті на голову садисти, їхні кінчені ляді-елочки-щукіни прийшли до влади. І що погано, що немає ніяких орієнтирів, ніякого просвіту в тому, що колись Ця пліснява зникне. Гине еліта нації, а ці істоти живуть своє найкраще життя, хоча їхнє місце в тюрмі. Сергій Погребецький: Коли Порошенко пробивав безвіз із ЄС, було прийнято 140 євроінтеграційних законів. Коли запускали децентралізацію, було прийнято близько 500 законів і нормативних актів. Коли запускали реформу ЗСУ, було прийнято близько 200 законів і нормативних актів для переходу до стандартів НАТО. Станом на початок 2019 року було прийнято понад 40% усіх законів необхідних для входження до ЄС. І це незважаючи на опір проросійських партій у парламенті. Зеленський, маючи більшість у парламенті, за 7 років не ухвалив і 9% євроінтеграційних законів для вступу до ЄС із 310 необхідних, список яких перебуває у ВР. Зеленський неодноразово заявляв про необхідність одержання від НАТО чіткого переліку реформ для вступу, проте в Альянсі заявляли, що чіткого списку критеріїв немає, а важливі загальні стандарти: боротьба з корупцією, системні реформи у секторі безпеки, оборони та правосуддя. Це все, що треба знати про безмежне бажання Президента Зеленського вступити до ЄС та НАТО.