РФ за тиждень випустила по Україні 1900 дронів і десятки ракет, - Зеленський

Російські війська за тиждень застосували тисячі дронів, авіабомб і ракет. Україна закликає до посилення ППО та підтримки партнерів.

"Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що це завдяки вчасним новим внескам партнерів до програми PURL, а також схваленню 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі.

"Наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%. І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики. Кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура", - додав Зеленський.

Масовані обстріли минулого тижня

Вночі 23 квітня російські загарбники атакували Дніпро. Виникли пожежі у різних районах міста. Ворог поцілив по житловій інфраструктурі. Внаслідок російського удару загинули три людини.

Увечері 24 квітня зафіксовано ознаки підготовки Росії до чергового ракетного удару по території України.

У ніч на 25 квітня російські війська здійснили серію атак дронами по Харків. Перше влучання було зафіксовано у Салтівському районі - дрон поцілив у багатоповерхівку. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Також під удар потрапила Біла Церква на Київщині.

Вночі російські загарбники вкотре атакували Одещину безпілотниками. Під удар потрапили житлові будинки, обʼєкти припортової інфраструктури.

Росіяни понад 20 годин хвилями атакували Дніпро. 8 людей загинули, понад 50 поранених.

Загалом 25 квітня російські війська застосували ударні дрони, крилаті ракети та балістичне озброєння. Основними цілями стали об’єкти цивільної інфраструктури - житлові будинки, енергетика та підприємства.

