РФ за тиждень випустила по Україні 1900 дронів і десятки ракет, - Зеленський
Російські війська за тиждень застосували тисячі дронів, авіабомб і ракет. Україна закликає до посилення ППО та підтримки партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів", - зазначив президент.
Зеленський підкреслив, що це завдяки вчасним новим внескам партнерів до програми PURL, а також схваленню 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі.
"Наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%. І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики. Кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура", - додав Зеленський.
Масовані обстріли минулого тижня
Вночі 23 квітня російські загарбники атакували Дніпро. Виникли пожежі у різних районах міста. Ворог поцілив по житловій інфраструктурі. Внаслідок російського удару загинули три людини.
Увечері 24 квітня зафіксовано ознаки підготовки Росії до чергового ракетного удару по території України.
У ніч на 25 квітня російські війська здійснили серію атак дронами по Харків. Перше влучання було зафіксовано у Салтівському районі - дрон поцілив у багатоповерхівку. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Також під удар потрапила Біла Церква на Київщині.
Вночі російські загарбники вкотре атакували Одещину безпілотниками. Під удар потрапили житлові будинки, обʼєкти припортової інфраструктури.
Росіяни понад 20 годин хвилями атакували Дніпро. 8 людей загинули, понад 50 поранених.
Загалом 25 квітня російські війська застосували ударні дрони, крилаті ракети та балістичне озброєння. Основними цілями стали об’єкти цивільної інфраструктури - житлові будинки, енергетика та підприємства.
Зеленій ботві нічим заперечити, що саме при потужному преЗЕденті Путін окупував рекордні 14% території. Як ******** писати офісна пропаганда - ВПЕРШЕ!!!!Тому, зазвичай, ЗЕботва починає писати, що війна у нас з 2014 року і що її,- куди ж без цього, - почав Порох. Доводити ботам, що Порох став президентом через 4 місяці після початку війни - марна справа. Нагадування про 2014 рік дуже показове. Бо коли почалася війна, теперішній сцарь по москві скакав і гігікав що «рассея нємножко отодвігаєт граніци». А потім Зеленський виступав в Горлівці, коли її окупував отой само теририст Гіркін, якого ботва ******** ліпити до Пороха. А потім, усі 5 років війни, усім Кварталом, під аплодисменти путіна, він глузував з України та знищував верховного головкома Порошенка. А тепер за критику нинішнього головкому можуть покарати мобілізацією, або понабігають безликі зелеботи або ж бабці Зеленського і будуть репетували, що зрадник «луДшій прєзідєнт»… Отак і живемо - у викривленій реальності зелених дзеркал. Зеленський: Україна спрямує перший транш із €90 млрд від ЄС на дрони та енергетику. Епоха Брехні: Зеленский розповів як саме вони вкрадуть гроші з першого траншу із 90 млрд €. Спочатку куплять дрони, які нам надали Японія, США та Німеччина. Потім купуватимуть трансформатори та когенераційні установки, які нам надали ті ж країни, і теж безкоштовно. Сергій Погребецький: Після сьогоднішньої бурі, що пронеслася Україною, подумалося: може не треба щоб Зеленський повертався в Україну зі своїх турне світом? Куди не приїде скрізь проблеми, то Нотр-Дам згорить, то повінь, то землетрус, то скандал якийсь. Бідоносець. А до російських обстрілів ми вже якось звикли. Березовий Сік: Вже деякий час в моїй голові крутиться думка, що вулиця імені Андрія Парубія - це звісно добре, але краще, щоб Андрій міг ходити по цих вулицях. А ще я розумію, що в Україні не буде вулиць на честь Єрмака, Міндіча, Галущенка, Стефанчука, Медведчука, Арахамії, Безуглої, Баканова та того ж самого Зеленського. Не через те, що їх не вб'ють, а через те, що не є державниками і не гідні такої пошани. Наміндічити собі бабла та протягнути якусь схему або вляпатися у якийсь скандал - це не отримати повагу від українців. А от фігурантами справ будуть. Це точно.
Дві найбільші катастрофи для України за останні 100 років це вибух на Чорнобильської АЕС, та вибори Зелемськага. Vladislav Pronoza: Начебто на дворі 2026 рік, а відчуття, що 1917. Вся мр..зь - пролетарії-галабародьки, швондєри і шарікови, бандити, наркомани, алкоголіки, вори, відбиті на голову садисти, їхні кінчені ляді-елочки-щукіни прийшли до влади. І що погано, що немає ніяких орієнтирів, ніякого просвіту в тому, що колись Ця пліснява зникне. Гине еліта нації, а ці істоти живуть своє найкраще життя, хоча їхнє місце в тюрмі. Сергій Погребецький: Коли Порошенко пробивав безвіз із ЄС, було прийнято 140 євроінтеграційних законів. Коли запускали децентралізацію, було прийнято близько 500 законів і нормативних актів. Коли запускали реформу ЗСУ, було прийнято близько 200 законів і нормативних актів для переходу до стандартів НАТО. Станом на початок 2019 року було прийнято понад 40% усіх законів необхідних для входження до ЄС. І це незважаючи на опір проросійських партій у парламенті. Зеленський, маючи більшість у парламенті, за 7 років не ухвалив і 9% євроінтеграційних законів для вступу до ЄС із 310 необхідних, список яких перебуває у ВР. Зеленський неодноразово заявляв про необхідність одержання від НАТО чіткого переліку реформ для вступу, проте в Альянсі заявляли, що чіткого списку критеріїв немає, а важливі загальні стандарти: боротьба з корупцією, системні реформи у секторі безпеки, оборони та правосуддя. Це все, що треба знати про безмежне бажання Президента Зеленського вступити до ЄС та НАТО.