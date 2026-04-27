В порту Черноморск спецсуда ликвидируют разлив масла после обстрела, - АМПУ

В порту Черноморск продолжаются работы по ликвидации загрязнения акватории после разлива подсолнечного масла, произошедшего в результате обстрела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Администрация морских портов Украины.

Как ликвидируют загрязнение

К работам привлечен специализированный флот – суда-нефтесборщики Черноморского филиала АМПУ.

Также используются боновые заграждения, скиммер Lamor для сбора загрязнений и специальный автотранспорт для откачки.

На данный момент уже установлена первая линия защитных бонов.

Что сделали после обстрела

Работы начались после атаки 26 апреля 2026 года.

Специалисты перекрыли ливневую канализацию, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения.

Дополнительно созданы песчаные барьеры вокруг ливневой системы и в направлениях возможного растекания нефти.

Контроль ситуации

Администрация морских портов координирует действия с Государственной экологической инспекцией и другими профильными органами.

Работы продолжаются, чтобы минимизировать экологические последствия инцидента.

