У порту Чорноморськ спецсудна ліквідовують розлив олії після обстрілу, - АМПУ
У порту Чорноморськ тривають роботи з ліквідації забруднення акваторії після розливу соняшникової олії, що стався внаслідок обстрілу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Адміністрація морських портів України.
Як ліквідовують забруднення
До робіт залучено спеціалізований флот – судна-нафтосміттєзбирачі Чорноморської філії АМПУ.
Також використовують бонові загородження, скімер Lamor для збору забруднень та спеціальний автотранспорт для відкачування.
На цей момент уже встановлено першу лінію захисних бонів.
Що зробили після обстрілу
Роботи розпочали після атаки 26 квітня 2026 року.
Фахівці перекрили зливову каналізацію, щоб запобігти подальшому поширенню забруднення.
Додатково створено піщані бар’єри навколо зливової системи та в напрямках можливого розтікання олії.
Контроль ситуації
Адміністрація морпортів координує дії з Державною екологічною інспекцією та іншими профільними органами.
Роботи тривають, щоб мінімізувати екологічні наслідки інциденту.
