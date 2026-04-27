Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)
Российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных дронов вечером в понедельник, 27 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:19 - сообщалось о группе БПЛА в районе Ахтырки (Сумская область), курсом на Полтавскую область.
В 18:52 - БПЛА на Полтаву с севера.
В 19:45 - БПЛА в направлении Николаева с запада.
Обновленная информация
В 21:23 – КАБы в направлении Сумщины.
Обновленная информация
В 21:59 – БПЛА в направлении Запорожья с юга.
В 22:52 – Сумщина: БПЛА в направлении Лебедина.
В 22:53 – Одесщина: БПЛА курсом на Черноморское.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ за неделю выпустила по Украине 1900 дронов и десятки ракет.
