Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных дронов вечером в понедельник, 27 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:19 - сообщалось о группе БПЛА в районе Ахтырки (Сумская область), курсом на Полтавскую область.

В 18:52 - БПЛА на Полтаву с севера.

В 19:45 - БПЛА в направлении Николаева с запада.

В 21:23 – КАБы в направлении Сумщины.

В 21:59 – БПЛА в направлении Запорожья с юга.

В 22:52 – Сумщина: БПЛА в направлении Лебедина.

В 22:53 – Одесщина: БПЛА курсом на Черноморское.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ за неделю выпустила по Украине 1900 дронов и десятки ракет.

Читайте также: Дронари спецотряда "Крила ОМЕГИ" сбили 5 "шахедов" и "Герберу" во время ночной атаки на Одесскую область. ВИДЕО