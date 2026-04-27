Окупанти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Російські війська продовжують атакувати Україну ударними дронами увечері понеділка, 27 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:19 - Повідомлялося про групу БпЛА в районі Охтирки (Сумщина), курсом на Полтавщину.
О 18:52 - БпЛА на Полтаву з півночі.
О 19:45 - БпЛА у напрямку Миколаєва із заходу.
Оновлена інформація
О 21:23 - КАБи у напрямку Сумщини.
Оновлена інформація
О 21:59 - БпЛА у напрямку Запоріжжя з півдня.
О 22:52 - Сумщина: БпЛА в напрямку Лебедина.
О 22:53 - Одещина: БпЛА курсом на Чорноморське.
Оновлена інформація
О 00:00 - Група БпЛА курсом на Суми.
О 01:32 - Група БпЛА курсом на Запоріжжя, а також БпЛА в напрямку Кривого Рогу.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ за тиждень випустила по Україні 1900 дронів і десятки ракет.
