РФ хочет нашу территорию, чтобы также можно было захватывать территории других государств, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина всегда выражает свою благодарность и хорошо помнит, кто и как поддержал страну после начала полномасштабного вторжения РФ. Однако он подчеркнул, что "всем партнерам важно также не забывать, что Украина защищает в этой войне не только себя, но и, в первую очередь, Европу".
Об этом глава государства заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ можно остановить силой и принципиальностью партнеров
"Россия хочет нашу территорию, чтобы можно было захватывать территории и других. Если это пройдет с одним государством, с одним соседом, то так же будет и с другими. Россия так и шла: кусок Молдовы, части Грузии, захват Крыма и оккупация Донецка, подчинение Беларуси. Полномасштабная война против Украины", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что это можно остановить только реальной силой и принципиальностью всех партнеров.
"Именно это важно – принципиальность. Это касается и Америки, и стран "Семерки", и европейских стран. Чтобы в Европе действительно был мир и чтобы Россия остановилась, должны быть достойные условия для Украины, уважение к Украине. По каждому весомому аспекту безопасности: суверенитет, территориальная целостность Украины, гарантии безопасности, вступление в Евросоюз и реальное восстановление нашей страны после войны. Мы работаем ради достойного мира", – добавил глава государства.
Что предшествовало?
Соответствующее заявление Зеленского прозвучало после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать потерю части территорий, которые "уже не будут украинскими". Политик связал территориальные уступки и возможный референдум о мире с перспективами вступления в Европейский Союз.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(в той час, як притомні українці, оізними сплсобами (в тому числі висловлюючись прямо "зе", висловлюючись в ЗМІ, виходячи на акції протесту наприклад "Рух Опору" виступаючи проти розведення військ, і інших шкідливих намірів "зе" і його команди, та "зе" все одно, те що беспосередньо від нього залежало зробив тоді, а саме був даний наказ "зе" на відведення, коли з укріплених вигідних позицій наказано було воякам відійти.) попереджали що так робити не можна.)
, на своєму рівні в структурі команди "зе", в одному з якихось процесів, які призвели до вільного загарбання московією, величезної теритоії України, в першйі дні після 24.02.2022 року ( тобто початку повномасштабної агресії (війни) московії проти України,якій передувала гібридна агресія (війна) московії з лютого 2014 року.).
- щоб ми або померли
- або були "перевиховані" - як дітей що як котят роздають
- або щоб ми асимілювались в 500 мілійонному ЕС
і все НЕМА Українців - і вони на 50% за 4 роки уже виконали місію. А років за 100 нас буде 0 або десь так ТОМУ ВОНИ МЕГА УСПІШНІ
А ЗЕ іх головна зброя
Єрмак з татаровим Рнбоу данилова-умерова, це теж мусолили!
Порохоботи з 2013-2014,коли зє на москві по саунам скакав,і розважав окупантів в ордло!
І на 8 році 5річного терміну,на 13 році війни,і 5 повномасштабноі, до травмованого роялем щось дійшло!
Або ні,йому просто такий папірець дали.
Думати треба було з 2019 року,а не вестись на "Великому крадівництві".
Тому і закоон про антисемітизм підписав,а от закон про антіукраінство навіть у проекті зє нема!
Цікаво ЧОМУ?😃