РФ хочет нашу территорию, чтобы также можно было захватывать территории других государств, - Зеленский

Зеленский предупредил мир о планах РФ по захвату других стран

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина всегда выражает свою благодарность и хорошо помнит, кто и как поддержал страну после начала полномасштабного вторжения РФ. Однако он подчеркнул, что "всем партнерам важно также не забывать, что Украина защищает в этой войне не только себя, но и, в первую очередь, Европу".

Об этом глава государства заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ можно остановить силой и принципиальностью партнеров 

"Россия хочет нашу территорию, чтобы можно было захватывать территории и других. Если это пройдет с одним государством, с одним соседом, то так же будет и с другими. Россия так и шла: кусок Молдовы, части Грузии, захват Крыма и оккупация Донецка, подчинение Беларуси. Полномасштабная война против Украины", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это можно остановить только реальной силой и принципиальностью всех партнеров.

"Именно это важно – принципиальность. Это касается и Америки, и стран "Семерки", и европейских стран. Чтобы в Европе действительно был мир и чтобы Россия остановилась, должны быть достойные условия для Украины, уважение к Украине. По каждому весомому аспекту безопасности: суверенитет, территориальная целостность Украины, гарантии безопасности, вступление в Евросоюз и реальное восстановление нашей страны после войны. Мы работаем ради достойного мира", – добавил глава государства.

Что предшествовало?

Соответствующее заявление Зеленского прозвучало после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать потерю части территорий, которые "уже не будут украинскими". Политик связал территориальные уступки и возможный референдум о мире с перспективами вступления в Европейский Союз.

Читайте также: Выход Украины из Донбасса откроет России пространство для крупных маневров, - Зеленский

Скажи, Мудила, а хто йому дорогу розчистив для проходу на наші території?
27.04.2026 21:35 Ответить
Чого ж кацапам не хотіти як ми так бездарно за три дні профукали більшість Херсонської і Запоріжської обл
27.04.2026 21:26 Ответить
Забув ще Київську,Чернігівську,Сумску,Харківську,Луганську(де відводив/розміновував),Донецьку(з тилу,Криму,бо укріпи Пороха трималися до 2024) і в підсумку 40%+ території України.
27.04.2026 21:55 Ответить
Він пише "ми", значить пов'язаний з "зе" командою, "гвинтик" так би мовити, наділений владою, давав накази/доручення (необхіде хай сам підкреслить)

(в той час, як притомні українці, оізними сплсобами (в тому числі висловлюючись прямо "зе", висловлюючись в ЗМІ, виходячи на акції протесту наприклад "Рух Опору" виступаючи проти розведення військ, і інших шкідливих намірів "зе" і його команди, та "зе" все одно, те що беспосередньо від нього залежало зробив тоді, а саме був даний наказ "зе" на відведення, коли з укріплених вигідних позицій наказано було воякам відійти.) попереджали що так робити не можна.)

, на своєму рівні в структурі команди "зе", в одному з якихось процесів, які призвели до вільного загарбання московією, величезної теритоії України, в першйі дні після 24.02.2022 року ( тобто початку повномасштабної агресії (війни) московії проти України,якій передувала гібридна агресія (війна) московії з лютого 2014 року.).
28.04.2026 01:54 Ответить

27.04.2026 21:30 Ответить
НІ !!!! Ні ДУрачок. РФ хоче нашого тотального знищення

- щоб ми або померли
- або були "перевиховані" - як дітей що як котят роздають
- або щоб ми асимілювались в 500 мілійонному ЕС

і все НЕМА Українців - і вони на 50% за 4 роки уже виконали місію. А років за 100 нас буде 0 або десь так ТОМУ ВОНИ МЕГА УСПІШНІ

А ЗЕ іх головна зброя
27.04.2026 21:32 Ответить
Тобто ти вважаєш, що росія напала на Україну, щоб Україна вступила ЄС і там асимілювалась, як...як хто там вже асимілювався? А з росіянами та білорусами що буде через 100 років?
27.04.2026 21:45 Ответить
вова, тобі європейці вже давали по губах за мєлкий шантаж.

хочеш знову ?

27.04.2026 21:32 Ответить
Угу, хоче. Так шоб аж жопа тріснула, вже по перек.
27.04.2026 21:36 Ответить
Завдяки Президенту Україна отримала 90 млрд$ , а по губах , як завжди ПЕСикам💩 провели ...
27.04.2026 21:36 Ответить
А втрата людей та територій завдяки кому?
27.04.2026 21:48 Ответить
Ідіоти і далі брешуть про 90 мільярдів евро. Це кредит. А Зе відновив поставки російської нафти через Україну до Європи і росія кожного дня заробляє сотні мільйонів доларів США на свою армію і це реальна зрада!!!!!!!
27.04.2026 23:06 Ответить
зеленський,єрмак, баканов, демченко, татаров, арахамія... там їх ще дофуя, всіх не перестріляєш перерахуєш!
27.04.2026 21:51 Ответить
Україна і її народ завжди висловлюю свою вдячність і добре пам'ятають , хто і як підтримав країну після початку повномасштабного вторгнення РФ. і як "зелені слуги" Україну і її народ ,ніяк і нічим конкретно не підтримують до сьогоднішнього дня.а навпаки займаються грабежем держави ,в часі війни,,,
27.04.2026 21:41 Ответить
Акакаяразніца …. Гдета пасередінє… для оманського !!!
Єрмак з татаровим Рнбоу данилова-умерова, це теж мусолили!
27.04.2026 21:44 Ответить
Свідомі українці це роуміли з 1992(3)-2003 року.
Порохоботи з 2013-2014,коли зє на москві по саунам скакав,і розважав окупантів в ордло!
І на 8 році 5річного терміну,на 13 році війни,і 5 повномасштабноі, до травмованого роялем щось дійшло!
Або ні,йому просто такий папірець дали.
27.04.2026 21:48 Ответить
Розумний,аж страшно!
Думати треба було з 2019 року,а не вестись на "Великому крадівництві".
27.04.2026 21:51 Ответить
Раніше йому було ніколи! Скакав по саунах моковіі,розважав окупантів на окупованих,принижував Україну і украінців.
Тому і закоон про антисемітизм підписав,а от закон про антіукраінство навіть у проекті зє нема!
Цікаво ЧОМУ?😃
27.04.2026 22:03 Ответить
Чмо тупориле! Само сприяло захопленню, а тепер стало "мудрєцом".
27.04.2026 22:05 Ответить
Це він за своїх міндічів переживає
27.04.2026 22:25 Ответить
Та смысл уже озабоченцев пугать. Они уже смирились с мыслью про будущий договорняк с ****** и прямо об этом говорят. Сейчас ми нужно выбить переговорные позиции получше. Это до тебя дурака на третий год доходит.
27.04.2026 22:29 Ответить
Ого, який величезний політик. Що йому бути президентом України? Це якось малувато. Він мислить мінімум як політик і президент всього світу. Був захисником України з 2014 року разом зі своїми друзями "лисим", "тамбовським вовком", міндічами, цукериманами, шефірами, шурмами, Бенєй..., гнали ворога *********** паличками з України аж за кордони 1991 року. А сьогодні вже націлився виганяти ворога з інших країн. Моща. Як добре що 73% відшукали таку глибу, такий твердий граніт - Голобородька. А то щоб ми робили без нього? А що б робив світ? Давно вже б загнулися!!!
27.04.2026 23:03 Ответить
Так ти ж довбень їм плацдарм подарував в 2022 році 🤦
27.04.2026 23:19 Ответить
 
 