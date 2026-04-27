РФ хочет нашу территорию, чтобы также можно было захватывать территории других государств, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина всегда выражает свою благодарность и хорошо помнит, кто и как поддержал страну после начала полномасштабного вторжения РФ. Однако он подчеркнул, что "всем партнерам важно также не забывать, что Украина защищает в этой войне не только себя, но и, в первую очередь, Европу".

Об этом глава государства заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ можно остановить силой и принципиальностью партнеров

"Россия хочет нашу территорию, чтобы можно было захватывать территории и других. Если это пройдет с одним государством, с одним соседом, то так же будет и с другими. Россия так и шла: кусок Молдовы, части Грузии, захват Крыма и оккупация Донецка, подчинение Беларуси. Полномасштабная война против Украины", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это можно остановить только реальной силой и принципиальностью всех партнеров.

"Именно это важно – принципиальность. Это касается и Америки, и стран "Семерки", и европейских стран. Чтобы в Европе действительно был мир и чтобы Россия остановилась, должны быть достойные условия для Украины, уважение к Украине. По каждому весомому аспекту безопасности: суверенитет, территориальная целостность Украины, гарантии безопасности, вступление в Евросоюз и реальное восстановление нашей страны после войны. Мы работаем ради достойного мира", – добавил глава государства.

Что предшествовало?

Соответствующее заявление Зеленского прозвучало после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать потерю части территорий, которые "уже не будут украинскими". Политик связал территориальные уступки и возможный референдум о мире с перспективами вступления в Европейский Союз.

