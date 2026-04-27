Новини Зеленський про територіальні поступки
РФ хоче нашу територію, щоб також можна було захоплювати території інших держав, - Зеленський

Зеленський попередив світ про плани РФ щодо захоплення інших країн

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна завжди висловлює свою вдячність і добре пам’ятає, хто і як підтримав країну після початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак він наголосив, що "всім партнерам важливо теж не забувати, що Україна захищає не тільки себе в цій війні, і особливо – для Європи".

Про це глава держави заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

РФ можна зупинити силою та принциповістю партнерів 

"Росія хоче нашу територію, щоб можна було захоплювати території також інших. Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими. Росія так і йшла: шматок Молдови, частини Грузії, захоплення Криму та окупація Донецька, підкорення Білорусі. Повномасштабна війна проти України", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це можна зупинити зупинити тільки реальною силою і принциповістю всіх партнерів.

"Саме це важливо – принциповість. Це стосується і Америки, і країн "Сімки", і європейських країн. Щоб був справді мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України, повага до України. По кожному вагомому безпековому аспекту: суверенітет, територіальна цілісність України, гарантії безпеки, вступ у Євросоюз та реальне відновлення нашої країни після війни. Ми працюємо заради достойного миру", - додав глава держави.

Що передувало?

Відповідна заява Зеленського прозвучала після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що мирна угода між Україною та Росією може передбачати втрату частини територій, які "вже не будуть українськими". Політик пов'язав територіальні поступки та можливий референдум щодо миру з перспективами вступу до Європейського Союзу.

Читайте також: Вихід України з Донбасу відкриє Росії простір для великих маневрів, - Зеленський

Зеленський Володимир територіальна цілісність
Топ коментарі
Скажи, Мудила, а хто йому дорогу розчистив для проходу на наші території?
27.04.2026 21:35 Відповісти
Чого ж кацапам не хотіти як ми так бездарно за три дні профукали більшість Херсонської і Запоріжської обл
27.04.2026 21:26 Відповісти
Забув ще Київську,Чернігівську,Сумску,Харківську,Луганську(де відводив/розміновував),Донецьку(з тилу,Криму,бо укріпи Пороха трималися до 2024) і в підсумку 40%+ території України.
27.04.2026 21:55 Відповісти
Він пише "ми", значить пов'язаний з "зе" командою, "гвинтик" так би мовити, наділений владою, давав накази/доручення (необхіде хай сам підкреслить)

(в той час, як притомні українці, оізними сплсобами (в тому числі висловлюючись прямо "зе", висловлюючись в ЗМІ, виходячи на акції протесту наприклад "Рух Опору" виступаючи проти розведення військ, і інших шкідливих намірів "зе" і його команди, та "зе" все одно, те що беспосередньо від нього залежало зробив тоді, а саме був даний наказ "зе" на відведення, коли з укріплених вигідних позицій наказано було воякам відійти.) попереджали що так робити не можна.)

, на своєму рівні в структурі команди "зе", в одному з якихось процесів, які призвели до вільного загарбання московією, величезної теритоії України, в першйі дні після 24.02.2022 року ( тобто початку повномасштабної агресії (війни) московії проти України,якій передувала гібридна агресія (війна) московії з лютого 2014 року.).
28.04.2026 01:54 Відповісти

27.04.2026 21:30 Відповісти
НІ !!!! Ні ДУрачок. РФ хоче нашого тотального знищення

- щоб ми або померли
- або були "перевиховані" - як дітей що як котят роздають
- або щоб ми асимілювались в 500 мілійонному ЕС

і все НЕМА Українців - і вони на 50% за 4 роки уже виконали місію. А років за 100 нас буде 0 або десь так ТОМУ ВОНИ МЕГА УСПІШНІ

А ЗЕ іх головна зброя
27.04.2026 21:32 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що росія напала на Україну, щоб Україна вступила ЄС і там асимілювалась, як...як хто там вже асимілювався? А з росіянами та білорусами що буде через 100 років?
27.04.2026 21:45 Відповісти
вова, тобі європейці вже давали по губах за мєлкий шантаж.

хочеш знову ?

.
27.04.2026 21:32 Відповісти
Угу, хоче. Так шоб аж жопа тріснула, вже по перек.
27.04.2026 21:36 Відповісти
Завдяки Президенту Україна отримала 90 млрд$ , а по губах , як завжди ПЕСикам💩 провели ...
27.04.2026 21:36 Відповісти
А втрата людей та територій завдяки кому?
27.04.2026 21:48 Відповісти
Ідіоти і далі брешуть про 90 мільярдів евро. Це кредит. А Зе відновив поставки російської нафти через Україну до Європи і росія кожного дня заробляє сотні мільйонів доларів США на свою армію і це реальна зрада!!!!!!!
27.04.2026 23:06 Відповісти
зеленський,єрмак, баканов, демченко, татаров, арахамія... там їх ще дофуя, всіх не перестріляєш перерахуєш!
27.04.2026 21:51 Відповісти
Україна і її народ завжди висловлюю свою вдячність і добре пам'ятають , хто і як підтримав країну після початку повномасштабного вторгнення РФ. і як "зелені слуги" Україну і її народ ,ніяк і нічим конкретно не підтримують до сьогоднішнього дня.а навпаки займаються грабежем держави ,в часі війни,,,
27.04.2026 21:41 Відповісти
Акакаяразніца …. Гдета пасередінє… для оманського !!!
Єрмак з татаровим Рнбоу данилова-умерова, це теж мусолили!
27.04.2026 21:44 Відповісти
Свідомі українці це роуміли з 1992(3)-2003 року.
Порохоботи з 2013-2014,коли зє на москві по саунам скакав,і розважав окупантів в ордло!
І на 8 році 5річного терміну,на 13 році війни,і 5 повномасштабноі, до травмованого роялем щось дійшло!
Або ні,йому просто такий папірець дали.
27.04.2026 21:48 Відповісти
Розумний,аж страшно!
Думати треба було з 2019 року,а не вестись на "Великому крадівництві".
27.04.2026 21:51 Відповісти
Раніше йому було ніколи! Скакав по саунах моковіі,розважав окупантів на окупованих,принижував Україну і украінців.
Тому і закоон про антисемітизм підписав,а от закон про антіукраінство навіть у проекті зє нема!
Цікаво ЧОМУ?😃
27.04.2026 22:03 Відповісти
Чмо тупориле! Само сприяло захопленню, а тепер стало "мудрєцом".
27.04.2026 22:05 Відповісти
Це він за своїх міндічів переживає
27.04.2026 22:25 Відповісти
Та смысл уже озабоченцев пугать. Они уже смирились с мыслью про будущий договорняк с ****** и прямо об этом говорят. Сейчас ми нужно выбить переговорные позиции получше. Это до тебя дурака на третий год доходит.
27.04.2026 22:29 Відповісти
Ого, який величезний політик. Що йому бути президентом України? Це якось малувато. Він мислить мінімум як політик і президент всього світу. Був захисником України з 2014 року разом зі своїми друзями "лисим", "тамбовським вовком", міндічами, цукериманами, шефірами, шурмами, Бенєй..., гнали ворога *********** паличками з України аж за кордони 1991 року. А сьогодні вже націлився виганяти ворога з інших країн. Моща. Як добре що 73% відшукали таку глибу, такий твердий граніт - Голобородька. А то щоб ми робили без нього? А що б робив світ? Давно вже б загнулися!!!
27.04.2026 23:03 Відповісти
Так ти ж довбень їм плацдарм подарував в 2022 році 🤦
27.04.2026 23:19 Відповісти
Добре б було послухати, що хоче Ізраіль від України. Там теж бажання не рядові.
28.04.2026 08:11 Відповісти
 
 