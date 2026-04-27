РФ хоче нашу територію, щоб також можна було захоплювати території інших держав, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна завжди висловлює свою вдячність і добре пам’ятає, хто і як підтримав країну після початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак він наголосив, що "всім партнерам важливо теж не забувати, що Україна захищає не тільки себе в цій війні, і особливо – для Європи".

Про це глава держави заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

РФ можна зупинити силою та принциповістю партнерів

"Росія хоче нашу територію, щоб можна було захоплювати території також інших. Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими. Росія так і йшла: шматок Молдови, частини Грузії, захоплення Криму та окупація Донецька, підкорення Білорусі. Повномасштабна війна проти України", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це можна зупинити зупинити тільки реальною силою і принциповістю всіх партнерів.

"Саме це важливо – принциповість. Це стосується і Америки, і країн "Сімки", і європейських країн. Щоб був справді мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України, повага до України. По кожному вагомому безпековому аспекту: суверенітет, територіальна цілісність України, гарантії безпеки, вступ у Євросоюз та реальне відновлення нашої країни після війни. Ми працюємо заради достойного миру", - додав глава держави.

Що передувало?

Відповідна заява Зеленського прозвучала після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що мирна угода між Україною та Росією може передбачати втрату частини територій, які "вже не будуть українськими". Політик пов'язав територіальні поступки та можливий референдум щодо миру з перспективами вступу до Європейського Союзу.

