РФ хоче нашу територію, щоб також можна було захоплювати території інших держав, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна завжди висловлює свою вдячність і добре пам’ятає, хто і як підтримав країну після початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак він наголосив, що "всім партнерам важливо теж не забувати, що Україна захищає не тільки себе в цій війні, і особливо – для Європи".
Про це глава держави заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
РФ можна зупинити силою та принциповістю партнерів
"Росія хоче нашу територію, щоб можна було захоплювати території також інших. Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими. Росія так і йшла: шматок Молдови, частини Грузії, захоплення Криму та окупація Донецька, підкорення Білорусі. Повномасштабна війна проти України", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що це можна зупинити зупинити тільки реальною силою і принциповістю всіх партнерів.
"Саме це важливо – принциповість. Це стосується і Америки, і країн "Сімки", і європейських країн. Щоб був справді мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України, повага до України. По кожному вагомому безпековому аспекту: суверенітет, територіальна цілісність України, гарантії безпеки, вступ у Євросоюз та реальне відновлення нашої країни після війни. Ми працюємо заради достойного миру", - додав глава держави.
Що передувало?
Відповідна заява Зеленського прозвучала після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що мирна угода між Україною та Росією може передбачати втрату частини територій, які "вже не будуть українськими". Політик пов'язав територіальні поступки та можливий референдум щодо миру з перспективами вступу до Європейського Союзу.
(в той час, як притомні українці, оізними сплсобами (в тому числі висловлюючись прямо "зе", висловлюючись в ЗМІ, виходячи на акції протесту наприклад "Рух Опору" виступаючи проти розведення військ, і інших шкідливих намірів "зе" і його команди, та "зе" все одно, те що беспосередньо від нього залежало зробив тоді, а саме був даний наказ "зе" на відведення, коли з укріплених вигідних позицій наказано було воякам відійти.) попереджали що так робити не можна.)
, на своєму рівні в структурі команди "зе", в одному з якихось процесів, які призвели до вільного загарбання московією, величезної теритоії України, в першйі дні після 24.02.2022 року ( тобто початку повномасштабної агресії (війни) московії проти України,якій передувала гібридна агресія (війна) московії з лютого 2014 року.).
- щоб ми або померли
- або були "перевиховані" - як дітей що як котят роздають
- або щоб ми асимілювались в 500 мілійонному ЕС
і все НЕМА Українців - і вони на 50% за 4 роки уже виконали місію. А років за 100 нас буде 0 або десь так ТОМУ ВОНИ МЕГА УСПІШНІ
А ЗЕ іх головна зброя
хочеш знову ?
Єрмак з татаровим Рнбоу данилова-умерова, це теж мусолили!
Порохоботи з 2013-2014,коли зє на москві по саунам скакав,і розважав окупантів в ордло!
І на 8 році 5річного терміну,на 13 році війни,і 5 повномасштабноі, до травмованого роялем щось дійшло!
Або ні,йому просто такий папірець дали.
Думати треба було з 2019 року,а не вестись на "Великому крадівництві".
Тому і закоон про антисемітизм підписав,а от закон про антіукраінство навіть у проекті зє нема!
Цікаво ЧОМУ?😃