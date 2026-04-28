Суд разрешил заочное расследование в отношении Иванющенко по делу о земле на 160 млн грн
Высший антикоррупционный суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Юрия Иванющенко по делу о незаконном завладении земельными участками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Суть решения суда
Следственный судья ВАКС 27 апреля принял решение о проведении заочного расследования.
Речь идет об экс-нардепе от запрещенной Партии регионов Юрии Иванющенко.
Постановление уже вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.
В чем подозревают
По данным следствия, Иванющенко подозревается в организации легализации имущества, полученного преступным путем.
Речь идет о 9 земельных участках общей площадью 18 гектаров и стоимостью более 160 млн грн.
Как работала схема
По информации САП, в 2021 году во время корпоративного конфликта за контроль над оптовым рынком под Киевом была реализована схема вывода активов.
Земельные участки передали в аренду подконтрольному предприятию, а впоследствии через фиктивные сделки продали трем связанным компаниям.
После этого доверенное лицо экс-нардепа стало бенефициаром этих компаний.
Что известно дальше
Ранее НАБУ объявило Иванющенко в розыск.
Расследование продолжается, а проведение специального расследования позволяет двигаться к передаче дела в суд даже в отсутствие подозреваемого.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В правительство всех набрали идиотов или только в ВАКС?! Или нас держат за идиотов?!