Схема на сотни миллионов: Деркач присвоил 41,5 га заповедных земель в Конча-Заспе на сумму более 595 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного присвоения земель природно-заповедного фонда в Киеве на сумму более 595 млн грн, к которой причастен бывший народный депутат Андрей Деркач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в СБУ и Офисе генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что именно присвоили

Речь идет о 23 земельных участках общей площадью 41,5 гектара, расположенных в заповедной зоне Конча-Заспы на берегу Днепра.

По словам генерального прокурора Руслана Кравченко, на момент сделки в 2010 году эти земли оценивались в более чем 595 млн грн.

"Бывший народный депутат Украины от "Партии регионов", а ныне сенатор РФ, в 2010 году положил глаз на особо ценные земли лесного фонда в заповедной зоне "Конча-Заспы" на берегу Днепра. Речь идет о 23 участках площадью 41,5 га, которые на момент совершения преступления оценивались в более чем 595 млн грн", – отметил Руслан Кравченко.

Читайте: Экс-нардепу-предателю Деркачу присвоили звание "Героя России"





Как работала схема

Следствие установило, что Деркач использовал свое политическое влияние и вступил в сговор с тогдашним главой Обуховской районной государственной администрации и должностным лицом местного Госкомзема.

Чтобы завладеть землей, подделали землеустроительную документацию, внесли ложные данные в Государственный земельный кадастр, незаконно оформили право собственности на участки.

После этого участники схемы приступили к легализации активов.

Для этого землю неоднократно делили, объединяли и перепродавали.

Читайте также: Дело Деркача: ключевой свидетель подтвердил передачу денег от российского ГРУ





Роль подставных лиц

К махинации привлекли 23 подставных лица – водителей, охранников и другой персонал, связанный с экс-нардепом.

Именно на них оформляли государственные акты на землю якобы для ведения личного крестьянского хозяйства.

Впоследствии, в течение восьми лет, эти участки через серию фиктивных сделок перешли к аффилированным лицам Деркача и его сообщникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легализация земли на 160 млн грн: ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Иванющенко





Что известно о подозрениях

В настоящее время бывший глава Обуховской РГА задержан.

Ему сообщили о подозрении по:

ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

Еще двум фигурантам объявили подозрения заочно, поскольку они находятся за границей.

Продолжаются меры по их объявлению в международный розыск.

Читайте также: Незаконно завладели землями вблизи туристического комплекса "Буковель": разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж





Что дальше

В суд подано ходатайство об аресте имущества подозреваемых и связанных с ними лиц.

Сам Андрей Деркач, который в настоящее время находится в России, также обвиняется в государственной измене и незаконном обогащении.

Расследование по делу продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продавал земли заповедного фонда: на Волыни разоблачен чиновник Госгеокадастра, - ГБР. ФОТОрепортаж