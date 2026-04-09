Схема на сотни миллионов: Деркач присвоил 41,5 га заповедных земель в Конча-Заспе на сумму более 595 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ
Правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного присвоения земель природно-заповедного фонда в Киеве на сумму более 595 млн грн, к которой причастен бывший народный депутат Андрей Деркач.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в СБУ и Офисе генерального прокурора.
Что именно присвоили
Речь идет о 23 земельных участках общей площадью 41,5 гектара, расположенных в заповедной зоне Конча-Заспы на берегу Днепра.
По словам генерального прокурора Руслана Кравченко, на момент сделки в 2010 году эти земли оценивались в более чем 595 млн грн.
"Бывший народный депутат Украины от "Партии регионов", а ныне сенатор РФ, в 2010 году положил глаз на особо ценные земли лесного фонда в заповедной зоне "Конча-Заспы" на берегу Днепра. Речь идет о 23 участках площадью 41,5 га, которые на момент совершения преступления оценивались в более чем 595 млн грн", – отметил Руслан Кравченко.
Как работала схема
Следствие установило, что Деркач использовал свое политическое влияние и вступил в сговор с тогдашним главой Обуховской районной государственной администрации и должностным лицом местного Госкомзема.
Чтобы завладеть землей, подделали землеустроительную документацию, внесли ложные данные в Государственный земельный кадастр, незаконно оформили право собственности на участки.
После этого участники схемы приступили к легализации активов.
Для этого землю неоднократно делили, объединяли и перепродавали.
Роль подставных лиц
К махинации привлекли 23 подставных лица – водителей, охранников и другой персонал, связанный с экс-нардепом.
Именно на них оформляли государственные акты на землю якобы для ведения личного крестьянского хозяйства.
Впоследствии, в течение восьми лет, эти участки через серию фиктивных сделок перешли к аффилированным лицам Деркача и его сообщникам.
Что известно о подозрениях
В настоящее время бывший глава Обуховской РГА задержан.
Ему сообщили о подозрении по:
- ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах);
- ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).
Еще двум фигурантам объявили подозрения заочно, поскольку они находятся за границей.
Продолжаются меры по их объявлению в международный розыск.
Что дальше
В суд подано ходатайство об аресте имущества подозреваемых и связанных с ними лиц.
Сам Андрей Деркач, который в настоящее время находится в России, также обвиняется в государственной измене и незаконном обогащении.
Расследование по делу продолжается.
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