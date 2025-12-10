Экснардепу-предателю Деркачу дали звание "героя России"

Бывшего нардепа-предателя Андрея Деркача наградили званием "героя России".

Об этом сообщили росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сейчас Деркач занимает должность сенатора от Астраханской области РФ.

О присвоении ему звания "героя России" стало известно 10 декабря.

Российские сенаторы в честь "дня героев отечества" поздравляли всех обладателей "золотой звезды". Как оказалось, среди "героев России" есть и Деркач.

Ранее о присвоении ему этого звания официально не сообщалось.

Смотрите: "500 тысяч на стройку": прокурор Савицкий рассказал подробности финансирования Чернышова из офиса родственников предателя Деркача. ВИДЕО

Что известно о Деркаче?

Напомним, бывшего народного депутата Андрея Деркача обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

По данным следствия, в 2019-2022 годах он получил не менее $567 тыс. от спецслужб России за организацию информационных кампаний против Украины, которые должны были дискредитировать государство на международной арене, осложнить интеграцию в ЕС и НАТО и ухудшить отношения с США. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 111 и ст. 368-5 УК Украины. Кроме того, СБУ связывает Деркача с агентурной сетью ГРУ и финансированием частных охранных компаний для подготовки оккупации украинских городов.

В январе 2023 года Деркача лишили гражданства Украины. Сейчас он является сенатором от российской Астраханской области, членом комитета безопасности и обороны Совета Федерации РФ. В Украине он находится в розыске и является фигурантом специального судебного разбирательства.

Смотрите: На пленках НАБУ Галущенко называли "человеком Деркача". ВИДЕО