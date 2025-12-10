Экснардепу-предателю Деркачу дали звание "героя России"
Бывшего нардепа-предателя Андрея Деркача наградили званием "героя России".
Об этом сообщили росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас Деркач занимает должность сенатора от Астраханской области РФ.
О присвоении ему звания "героя России" стало известно 10 декабря.
Российские сенаторы в честь "дня героев отечества" поздравляли всех обладателей "золотой звезды". Как оказалось, среди "героев России" есть и Деркач.
Ранее о присвоении ему этого звания официально не сообщалось.
Что известно о Деркаче?
Напомним, бывшего народного депутата Андрея Деркача обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.
По данным следствия, в 2019-2022 годах он получил не менее $567 тыс. от спецслужб России за организацию информационных кампаний против Украины, которые должны были дискредитировать государство на международной арене, осложнить интеграцию в ЕС и НАТО и ухудшить отношения с США. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 111 и ст. 368-5 УК Украины. Кроме того, СБУ связывает Деркача с агентурной сетью ГРУ и финансированием частных охранных компаний для подготовки оккупации украинских городов.
В январе 2023 года Деркача лишили гражданства Украины. Сейчас он является сенатором от российской Астраханской области, членом комитета безопасности и обороны Совета Федерации РФ. В Украине он находится в розыске и является фигурантом специального судебного разбирательства.
Нажаль(
Только тайным указом
Ким Филби по сравнению с нашим Зеленским - пацан
А Эдвард Сноуден точно аплодирует !!!
Мало кому удавалось ТАК РАЗВЕСТИ ЛОХОВ!!!
Зеленский - не герой России
ГЕРОИЩЕ!!!!!!
«Це дуже цікава заява. Вона свідчить, що підривна інформаційна операція, яку проводив Деркач у нинішній Верховній Раді, складалася з двох етапів. Перший етап - це пресконференції Деркача та Дубінського, які були потрібні для вкидання (легалізації) фейкових "фактів". А другим етапом мала стати тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради», - йдеться у публікації.
Як відомо, скандальну пресконференцію Деркач провів 19 травня 2020 року, де оприлюднив телефонні розмови, голоси учасників яких схожі на голоси експрезидента України Петра Порошенка, колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена та ексдержсекретаря США Джона Керрі.
«Наступного дня Володимир Зеленський на своїй пресконференції прокоментував цей скандал: "Про Порошенка та Байдена - так, я чув. Думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати має прокуратура. Знаю, що генпрокурор [Ірина Венедиктова] вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача, будуть розслідувати. Я знаю, що цю справу можуть кваліфікувати як державну зраду", - заявив Зеленський», - нагадує видання.
десь про таке саме мріють всі ті хохли-запроданці, які тут підтримують російську вимогу про без'ядерний статус України.
Плюс жмурукуобнимаю.
З'ясувалося, що зрадник та колишній нардеп України Деркач - для касапів "герой". Схоже за все, що він зробив для кремля та за те, що його ставленніки і досі працюють в оточенні Зеленського. До речі, ця паскуда працювала на сосію не лише при Зеленському.