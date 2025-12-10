РУС
Новости
3 324 35

Экснардепу-предателю Деркачу дали звание "героя России"

Предателю Деркачу дали в России звание героя

Бывшего нардепа-предателя Андрея Деркача наградили званием "героя России".

Об этом сообщили росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас Деркач занимает должность сенатора от Астраханской области РФ.

О присвоении ему звания "героя России" стало известно 10 декабря.

Российские сенаторы в честь "дня героев отечества" поздравляли всех обладателей "золотой звезды". Как оказалось, среди "героев России" есть и Деркач.

Ранее о присвоении ему этого звания официально не сообщалось.

Смотрите: "500 тысяч на стройку": прокурор Савицкий рассказал подробности финансирования Чернышова из офиса родственников предателя Деркача. ВИДЕО

Что известно о Деркаче?

Напомним, бывшего народного депутата Андрея Деркача обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

По данным следствия, в 2019-2022 годах он получил не менее $567 тыс. от спецслужб России за организацию информационных кампаний против Украины, которые должны были дискредитировать государство на международной арене, осложнить интеграцию в ЕС и НАТО и ухудшить отношения с США. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 111 и ст. 368-5 УК Украины. Кроме того, СБУ связывает Деркача с агентурной сетью ГРУ и финансированием частных охранных компаний для подготовки оккупации украинских городов.

В январе 2023 года Деркача лишили гражданства Украины. Сейчас он является сенатором от российской Астраханской области, членом комитета безопасности и обороны Совета Федерации РФ. В Украине он находится в розыске и является фигурантом специального судебного разбирательства.

Смотрите: На пленках НАБУ Галущенко называли "человеком Деркача". ВИДЕО

Топ комментарии
+15
Бо схема не Міндіча, а Деркача.
10.12.2025 14:31 Ответить
10.12.2025 14:31 Ответить
+15
єрмак на черзі
10.12.2025 14:33 Ответить
10.12.2025 14:33 Ответить
+13
73% не зрозуміють...
10.12.2025 14:34 Ответить
10.12.2025 14:34 Ответить
жму руку обнимаю
10.12.2025 14:31 Ответить
10.12.2025 14:31 Ответить
73% не зрозуміють...
10.12.2025 14:34 Ответить
10.12.2025 14:34 Ответить
ТОлько вариант Аугусто Пиночета может спасти сейчас страну.все выборы-эту блажь потом.после войны.кстати,Чили сейчас самая крутая страна ЛА
10.12.2025 15:28 Ответить
10.12.2025 15:28 Ответить
Тепер ми знаємо на що пішла - ''двушка на москву''.
10.12.2025 14:55 Ответить
10.12.2025 14:55 Ответить
Бо схема не Міндіча, а Деркача.
10.12.2025 14:31 Ответить
10.12.2025 14:31 Ответить
А самокат для нього ще не приготували?
10.12.2025 14:31 Ответить
10.12.2025 14:31 Ответить
на зарядці стоїть, але перебої із електроенергією....
10.12.2025 14:35 Ответить
10.12.2025 14:35 Ответить
Не дарма фсб його кормила,стільки дєрьма Україні наробив.
10.12.2025 15:08 Ответить
10.12.2025 15:08 Ответить
єрмак на черзі
10.12.2025 14:33 Ответить
10.12.2025 14:33 Ответить
Ви думаєте, що дадуть ще й другу "звєзду"?
10.12.2025 14:36 Ответить
10.12.2025 14:36 Ответить
Дадуть. І не лише на груди. Погони також зазнають змін
10.12.2025 14:41 Ответить
10.12.2025 14:41 Ответить
І сівкович з гетьманцевим
10.12.2025 15:57 Ответить
10.12.2025 15:57 Ответить
А тих в Україне, хто призначав Деркача на посади , ТРЕБА ПОСАДИТИ У ВʼЯЗНИЦЮ
10.12.2025 14:33 Ответить
10.12.2025 14:33 Ответить
Що робити з дебілами які голосували за таких як деркач і йому подібні ?
10.12.2025 14:58 Ответить
10.12.2025 14:58 Ответить
Може і Гетьманцеву вже також дали, а ми і не знаємо.
10.12.2025 14:35 Ответить
10.12.2025 14:35 Ответить
орден святого Владіміра з бантом
10.12.2025 15:10 Ответить
10.12.2025 15:10 Ответить
Я думаю вже дали і жернакову теж. Якщо добре подумати, то монетний двір росії має день і ніч випускати ці ордени для «слуг» в Україні, нагороджувати і нагороджувати, список довжелезний
Нажаль(
10.12.2025 16:00 Ответить
10.12.2025 16:00 Ответить
З занесенням нагороди в грудак - від України
10.12.2025 14:37 Ответить
10.12.2025 14:37 Ответить
подібні посвідки .без прописаної дати видачі.мабуть заготовлені і для багатьох "слуг куйла в Україні .За продану атомну стьанцію ,не виключено і "зе" щось з часом перепаде від куйла....
10.12.2025 14:37 Ответить
10.12.2025 14:37 Ответить
а хто дав зелене світло,що б ця погань злиняла з України ? все покрито мрякой в цій корумповій країні !
10.12.2025 14:39 Ответить
10.12.2025 14:39 Ответить
Той,на кого посилались зелені проти Пороха...
10.12.2025 14:39 Ответить
10.12.2025 14:39 Ответить
Мабуть Міндічгейт оцінили в Кремлі і в Вашінгтоні... Пиз...к трамп теж вічікував це..
10.12.2025 14:41 Ответить
10.12.2025 14:41 Ответить
Зеленскому тоже дали - нисколько не сомневаюсь
Только тайным указом
Ким Филби по сравнению с нашим Зеленским - пацан
А Эдвард Сноуден точно аплодирует !!!
Мало кому удавалось ТАК РАЗВЕСТИ ЛОХОВ!!!
Зеленский - не герой России
ГЕРОИЩЕ!!!!!!
10.12.2025 14:42 Ответить
10.12.2025 14:42 Ответить
«Отже, цілий генерал фсб рф працював у Верховній Раді та здійснив операцію, за яку путін зробив його сенатором. У чому полягала ця операція? Про це розповіло ДБР, описуючи діяльність злочинної організації, до складу якої входили Деркач та Дубінський. «Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин із США й ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Зокрема вони організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів», - пояснює ДБР. І додає: «Крім того, ці депутати реєстрували у парламенті проєкти постанов щодо утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування «фактів», які вони викривали на своїх пресконференціях», - нагадав автор.

«Це дуже цікава заява. Вона свідчить, що підривна інформаційна операція, яку проводив Деркач у нинішній Верховній Раді, складалася з двох етапів. Перший етап - це пресконференції Деркача та Дубінського, які були потрібні для вкидання (легалізації) фейкових "фактів". А другим етапом мала стати тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради», - йдеться у публікації.

Як відомо, скандальну пресконференцію Деркач провів 19 травня 2020 року, де оприлюднив телефонні розмови, голоси учасників яких схожі на голоси експрезидента України Петра Порошенка, колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена та ексдержсекретаря США Джона Керрі.
«Наступного дня Володимир Зеленський на своїй пресконференції прокоментував цей скандал: "Про Порошенка та Байдена - так, я чув. Думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати має прокуратура. Знаю, що генпрокурор [Ірина Венедиктова] вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача, будуть розслідувати. Я знаю, що цю справу можуть кваліфікувати як державну зраду", - заявив Зеленський», - нагадує видання.
10.12.2025 14:43 Ответить
10.12.2025 14:43 Ответить
саботував розвиток ядерної енергетики України - отримав зірку гея рф.

десь про таке саме мріють всі ті хохли-запроданці, які тут підтримують російську вимогу про без'ядерний статус України.
10.12.2025 14:49 Ответить
10.12.2025 14:49 Ответить
Невже, як кадиров, 150 москалів замочив
10.12.2025 14:59 Ответить
10.12.2025 14:59 Ответить
Двушечку на Москву в клюве ему приносят каждую неделю. Плюс его контроль на предприятиями Сумской области и разных отраслей. Отлично выкачивает деньги из Украины.
Плюс жмурукуобнимаю.
10.12.2025 15:00 Ответить
10.12.2025 15:00 Ответить
А де самокат для "героя".
10.12.2025 15:01 Ответить
10.12.2025 15:01 Ответить
Його батьку (колишньому голові СБУ) також дали?
10.12.2025 15:07 Ответить
10.12.2025 15:07 Ответить
Значить "двушечки на маскву" продовжують відправляти
10.12.2025 15:09 Ответить
10.12.2025 15:09 Ответить
Та зробіть його нарешті 'героєм посмертно'. На болотах стільки різної наволочі, що всіх ефективно захистити неможливо в принципі (сил та засобів охорони елементарно не вистачить).
10.12.2025 15:19 Ответить
10.12.2025 15:19 Ответить
Цікаво, в хто деркачу і дубінському дав для фальшування плівки записів розмови Порошенка і Байдена, які зберігаються в офісі президента під грифом ''секретно''? Як не крути, в без Зе тут не обійшлося. Що ще потрібно 73% щоб розібратися хто є хто?
10.12.2025 15:21 Ответить
10.12.2025 15:21 Ответить
Хіба Деркач зрадник України? Ні. Він звичайний шпигун під прикриттям який працював на росію. За що й одержував нагороджи та звання.
10.12.2025 15:32 Ответить
10.12.2025 15:32 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/60881 Борислав Береза:
З'ясувалося, що зрадник та колишній нардеп України Деркач - для касапів "герой". Схоже за все, що він зробив для кремля та за те, що його ставленніки і досі працюють в оточенні Зеленського. До речі, ця паскуда працювала на сосію не лише при Зеленському.
10.12.2025 15:55 Ответить
10.12.2025 15:55 Ответить
А зюзік героя України дасть.
10.12.2025 16:07 Ответить
10.12.2025 16:07 Ответить
 
 