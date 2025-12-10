Екснардепу-зраднику Деркачу дали "героя Росії"

Колишнього нардепа-зрадника Андрія Деркача нагородили званням "героя Росії".

Про це повідомили росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Наразі Деркач обіймає посаду сенатора від Астраханської області РФ.

Про надання йому звання "героя Росії" стало відомо 10 грудня.

Російські сенатори на честь "дня героїв вітчизни" вітали всіх володарів "золотої зірки". Як виявилось, серед "героїв Росії" є й Деркач.

Раніше про присвоєння йому цього звання не повідомлялось офіційно.

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Що відомо про Деркача?

Нагадаємо, колишнього народного депутата Андрія Деркача обвинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

За даними слідства, у 2019–2022 роках він отримав щонайменше $567 тис. від спецслужб Росії за організацію інформаційних кампаній проти України, які мали дискредитувати державу на міжнародній арені, ускладнити інтеграцію до ЄС і НАТО та погіршити відносини зі США. Йому інкримінують ч. 1 ст. 111 та ст. 368-5 КК України. Крім того, СБУ пов’язує Деркача з агентурною мережею ГРУ та фінансуванням приватних охоронних компаній для підготовки окупації українських міст.

У січні 2023 року Деркача позбавили громадянства України. Наразі він є сенатором від російської Астраханської області, членом комітету безпеки й оборони Ради федерації РФ. В Україні він перебуває в розшуку і є фігурантом спеціального судового провадження.

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