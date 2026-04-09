Схема на сотні мільйонів: Деркач привласнив 41,5 га заповідних земель у Конча-Заспі на понад 595 млн грн. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення земель природно-заповідного фонду в Києві на суму понад 595 млн грн, до якої причетний колишній народний депутат Андрій Деркач.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в СБУ та Офісі генерального прокурора.

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Що саме привласнили

Йдеться про 23 земельні ділянки загальною площею 41,5 гектара, розташовані у заповідній зоні Конча-Заспи на березі Дніпра.

За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, на момент оборудки у 2010 році ці землі оцінювалися у понад 595 млн грн.

"Колишній народний депутат України від "Партії регіонів", а нині сенатор рф, у 2010 році накинув оком на особливо цінні землі лісового фонду у заповідній зоні "Конча-Заспи" на березі Дніпра. Йдеться про 23 ділянки площею в 41,5 га, які на момент вчинення злочину оцінювалися у понад 595 млн. грн", – зазначив Руслан Кравченко.

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Як працювала схема

Слідство встановило, що Деркач використав свій політичний вплив і вступив у змову з тодішнім головою Обухівської районної державної адміністрації та посадовцем місцевого Держкомзему.

Щоб заволодіти землею, підробили землевпорядну документацію, внесли неправдиві дані до Державного земельного кадастру, незаконно оформили право власності на ділянки.

Після цього учасники схеми почали легалізацію активів.

Для цього землю неодноразово ділили, об’єднували та перепродавали.

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Роль підставних осіб

До оборудки залучили 23 підставних осіб – водіїв, охоронців та інший персонал, пов’язаний із екснардепом.

Саме на них оформлювали державні акти на землю нібито для ведення особистого селянського господарства.

Згодом, протягом восьми років, ці ділянки через серію фіктивних угод перейшли до афілійованих осіб Деркача та його спільників.

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Що відомо про підозри

Наразі колишнього голову Обухівської РДА затримано.

Йому повідомили про підозру за:

ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Ще двом фігурантам оголосили підозри заочно, оскільки вони перебувають за кордоном.

Тривають заходи для їх оголошення у міжнародний розшук.

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Що далі

До суду подано клопотання про арешт майна підозрюваних та пов’язаних із ними осіб.

Сам Андрій Деркач, який наразі перебуває в Росії, також обвинувачується у державній зраді та незаконному збагаченні.

Слідство у справі триває.

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