Справа Деркача: ключовий свідок підтвердив передачу грошей від російського ГРУ

Вищий антикорупційний суд допитав одного з ключових свідків у справі екснардепа та зрадника Андрія Деркача.

Про це повідомила платформа "ВАКС вирішив", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про його колишнього помічника - Ігоря Колеснікова, який згодом обіймав також посаду у НАК "Енергоатом".

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"За даними СБУ, свого часу він також був співробітником російського ГРУ. У своїй справі Колєсніков пішов на угоду зі слідством. Саме він познайомив Деркача із російським спецслужбістом, який передавав йому гроші на інформаційні атаки проти України.

За словами Колєснікова, отримувати "посилки" з грошима для Деркача йому доручив Алєксєй Савін - помічник першого заступника начальника ГРУ рф Владіміра Алєксєєва. "Передати Деркачу" не звучало, але свідок розумів, для кого ці "посилки". Гроші передавалися завжди у твердій валюті чималими сумами після того, як Колєсніков озвучував відповідний код", - йдеться в повідомленні.

Колесніков описував Деркача як "дуже обережну людину", тому безпосередньо йому грошей він не передав. Їх забирали інші люди, а узгоджував усе це брат колишньої дружини Деркача. Суми були кожного разу різні і зростали.

САП обвинувачує колишнього нардепа у держзраді та незаконному збагаченні.

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За версією слідства, у 2019–2022 роках він отримав щонайменше $567 тис. від російських спецслужб і використав їх для інформаційних атак проти України, зокрема для зриву євроінтеграції та погіршення відносин із західними партнерами. Його справа розглядається у ВАКС з грудня 2023 року.

У січні 2023 року Деркача позбавили громадянства України. Наразі він є сенатором від російської Астраханської області, членом комітету безпеки і оборони Ради федерації РФ. В Україні він перебуває в розшуку і є фігурантом спеціального судового провадження.

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