РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11750 посетителей онлайн
Новости Дело Андрея Деркача
1 501 6

Дело Деркача: ключевой свидетель подтвердил передачу денег от российского ГРУ

Дело Андрея Деркача. ГРУ передавало деньги нардепу

Высший антикоррупционный суд допросил одного из ключевых свидетелей по делу экс-нардепа и предателя Андрея Деркача.

Об этом сообщила платформа "ВАКС решил", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о его бывшем помощнике - Игоре Колесникове, который впоследствии занимал также должность в НАК "Энергоатом".

Читайте также: Экс-нардеп-предатель Деркач вошел в оборонный комитет Совета Федераций РФ

"По данным СБУ, в свое время он также был сотрудником российского ГРУ. В своем деле Колесников пошел на сделку со следствием. Именно он познакомил Деркача с российским спецслужбистом, который передавал ему деньги на информационные атаки против Украины.

По словам Колесникова, получать "посылки" с деньгами для Деркача ему поручил Алексей Савин - помощник первого заместителя начальника ГРУ рф Владимира Алексеева. "Передать Деркачу" не звучало, но свидетель понимал, для кого эти "посылки". Деньги передавались всегда в твердой валюте немалыми суммами после того, как Колесников озвучивал соответствующий код", - говорится в сообщении.

Колесников описывал Деркача как "очень осторожного человека", поэтому непосредственно ему денег он не передал. Их забирали другие люди, а согласовывал все это брат бывшей жены Деркача. Суммы были каждый раз разные и росли.

САП обвиняет бывшего нардепа в госизмене и незаконном обогащении.

Также читайте: Разговор Байдена с Порошенко передал для обнародования Зеленский, - "слуга народа" Дубинский

По версии следствия, в 2019-2022 годах он получил не менее $567 тыс. от российских спецслужб и использовал их для информационных атак против Украины, в частности для срыва евроинтеграции и ухудшения отношений с западными партнерами. Его дело рассматривается в ВАКС с декабря 2023 года.

В январе 2023 года Деркача лишили гражданства Украины. Сейчас он является сенатором от российской Астраханской области, членом комитета безопасности и обороны Совета федерации РФ. В Украине он находится в розыске и является фигурантом специального судебного производства.

Читайте: ЕС готовит санкции против экс-нардепа Андрея Деркача и шахматиста Сергея Карякина

Автор: 

Деркач Андрей (135) россия (96157) Антикоррупционный суд (1220) ГРУ (85)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ай Ай Ай И кто ж его на Пороха и Байдена натравил! Совсем непонятно)))
показать весь комментарий
05.06.2025 14:53 Ответить
Деякі зебіли досі цитують жмурукуабнімаю...
показать весь комментарий
05.06.2025 14:59 Ответить
А що про це скаже "собачий рот"?
показать весь комментарий
05.06.2025 14:54 Ответить
Деркача теж можуть чайком пригостити солідні люди ,
за зраду своєї краіни !!
Такий продажний КГБіст не має права на життя
показать весь комментарий
05.06.2025 15:01 Ответить
Вай-вай-вай. А кто же рассказывал про "пленки Деркача" на своей итоговой прессухе и анонсировал открытие новых уголовных дел?
показать весь комментарий
05.06.2025 15:05 Ответить
ета всьо Зінка.
показать весь комментарий
05.06.2025 15:14 Ответить
 
 