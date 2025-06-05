Дело Деркача: ключевой свидетель подтвердил передачу денег от российского ГРУ

Высший антикоррупционный суд допросил одного из ключевых свидетелей по делу экс-нардепа и предателя Андрея Деркача.

Об этом сообщила платформа "ВАКС решил", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о его бывшем помощнике - Игоре Колесникове, который впоследствии занимал также должность в НАК "Энергоатом".

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"По данным СБУ, в свое время он также был сотрудником российского ГРУ. В своем деле Колесников пошел на сделку со следствием. Именно он познакомил Деркача с российским спецслужбистом, который передавал ему деньги на информационные атаки против Украины.

По словам Колесникова, получать "посылки" с деньгами для Деркача ему поручил Алексей Савин - помощник первого заместителя начальника ГРУ рф Владимира Алексеева. "Передать Деркачу" не звучало, но свидетель понимал, для кого эти "посылки". Деньги передавались всегда в твердой валюте немалыми суммами после того, как Колесников озвучивал соответствующий код", - говорится в сообщении.

Колесников описывал Деркача как "очень осторожного человека", поэтому непосредственно ему денег он не передал. Их забирали другие люди, а согласовывал все это брат бывшей жены Деркача. Суммы были каждый раз разные и росли.

САП обвиняет бывшего нардепа в госизмене и незаконном обогащении.

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По версии следствия, в 2019-2022 годах он получил не менее $567 тыс. от российских спецслужб и использовал их для информационных атак против Украины, в частности для срыва евроинтеграции и ухудшения отношений с западными партнерами. Его дело рассматривается в ВАКС с декабря 2023 года.

В январе 2023 года Деркача лишили гражданства Украины. Сейчас он является сенатором от российской Астраханской области, членом комитета безопасности и обороны Совета федерации РФ. В Украине он находится в розыске и является фигурантом специального судебного производства.

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