Суд дозволив заочне розслідування щодо Іванющенка у справі про землю на 160 млн грн

Вищий антикорупційний суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього народного депутата Юрія Іванющенка у справі про заволодіння земельними ділянками.

Суть рішення суду

Слідчий суддя ВАКС 27 квітня ухвалив рішення про проведення заочного розслідування.

Йдеться про екснардепа від забороненої Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Ухвала вже набрала законної сили та не підлягає оскарженню.

Читайте: "Слуга народу" Гунько отримав підозру за крадіжки землі

У чому підозрюють

За даними слідства, Іванющенко підозрюється в організації легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Йдеться про 9 земельних ділянок загальною площею 18 гектарів і вартістю понад 160 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав законопроєкт №12089, який дозволить залишати незаконно відчужені землі

Як працювала схема

За інформацією САП, у 2021 році під час корпоративного конфлікту щодо контролю над гуртовим ринком під Києвом було реалізовано схему виведення активів.

Земельні ділянки передали в оренду підконтрольному підприємству, а згодом через удавані правочини продали трьом пов’язаним компаніям.

Після цього довірена особа екснардепа стала бенефіціаром цих компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Схема на сотні мільйонів: Деркач привласнив 41,5 га заповідних земель у Конча-Заспі на понад 595 млн грн

Що відомо далі

Раніше НАБУ оголосило Іванющенка в розшук.

Слідство триває, а проведення спеціального розслідування дозволяє рухатися до передачі справи до суду навіть за відсутності підозрюваного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 9,5 га лісу, пов’язані з Медведчуком та ексміністром-втікачем Клименком, повернули державі, - прокуратура