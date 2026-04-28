Суд дозволив заочне розслідування щодо Іванющенка у справі про землю на 160 млн грн
Вищий антикорупційний суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього народного депутата Юрія Іванющенка у справі про заволодіння земельними ділянками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Суть рішення суду
Слідчий суддя ВАКС 27 квітня ухвалив рішення про проведення заочного розслідування.
Йдеться про екснардепа від забороненої Партії регіонів Юрія Іванющенка.
Ухвала вже набрала законної сили та не підлягає оскарженню.
У чому підозрюють
За даними слідства, Іванющенко підозрюється в організації легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Йдеться про 9 земельних ділянок загальною площею 18 гектарів і вартістю понад 160 млн грн.
Як працювала схема
За інформацією САП, у 2021 році під час корпоративного конфлікту щодо контролю над гуртовим ринком під Києвом було реалізовано схему виведення активів.
Земельні ділянки передали в оренду підконтрольному підприємству, а згодом через удавані правочини продали трьом пов’язаним компаніям.
Після цього довірена особа екснардепа стала бенефіціаром цих компаній.
Що відомо далі
Раніше НАБУ оголосило Іванющенка в розшук.
Слідство триває, а проведення спеціального розслідування дозволяє рухатися до передачі справи до суду навіть за відсутності підозрюваного.
В правительство всех набрали идиотов или только в ВАКС?! Или нас держат за идиотов?!