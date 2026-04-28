Украинский фронт могут использовать для тестирования польского оружия

Польша рассматривает возможность использования боевого опыта в Украине в качестве основы для испытания и совершенствования собственных оборонных технологий, в частности беспилотных систем и средств противодействия дронам.

Такой подход объясняют необходимостью быстрой адаптации вооружений к современным условиям войны и влиянию радиоэлектронной борьбы.

Об этом, как пишет PAP, сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, информирует Цензор.НЕТ.

По информации польских правительственных представителей, Украина может стать одной из ключевых площадок для тестирования новейших оборонных решений в реальных боевых условиях. Речь идет о технологиях, которые уже применяются или планируются к внедрению в армиях стран-союзниц.

Польша делает ставку на боевой опыт Украины

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что опыт украинских военных в противодействии российским системам является уникальным и имеет значительную ценность для модернизации армии Польши.

"Это настоящий показатель того, что работает, а что нет", – подчеркнул Цезарий Томчик.

По его словам, испытания в условиях реального конфликта позволяют значительно быстрее выявлять слабые места техники и совершенствовать ее характеристики. Особое внимание планируют уделить беспилотным системам, средствам радиоэлектронной борьбы и элементам противовоздушной обороны.

Основные направления оборонного сотрудничества

В рамках возможных совместных проектов рассматривается несколько ключевых направлений. Среди них – развитие и тестирование дронов и антидроновых систем, адаптированных к современным условиям боевых действий.

Также речь идет об испытаниях отдельных компонентов высокоточного ракетного оружия и систем ПВО. Отдельным направлением может стать модернизация бронетехники, включая ремонт и техническое обслуживание в условиях, приближенных к фронту.

Дополнительно обсуждается передача технологий и расширение производственной кооперации между оборонными предприятиями двух стран. В частности, уже упоминается сотрудничество с отдельными компаниями оборонного сектора, которые участвуют в совместных разработках.

Перспективы совместного производства

В рамках стратегического партнерства Украина и Польша также рассматривают возможность создания совместных оборонных предприятий. Это может включать полный цикл производства боеприпасов и техники как на территории Украины, так и Польши.

Такой формат сотрудничества направлен на обеспечение стабильных поставок для украинских сил обороны и повышение технологической независимости обеих стран в сфере безопасности.

