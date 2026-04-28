Український фронт можуть використати для тестування польської зброї

Польща розглядає можливість використання бойового досвіду в Україні як бази для випробування та вдосконалення власних оборонних технологій, зокрема безпілотних систем і засобів протидії дронам.

Такий підхід пояснюють потребою швидкої адаптації озброєнь до сучасних умов війни та впливу радіоелектронної боротьби.

Про це, як пише PAP, повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією польських урядових представників, Україна може стати одним із ключових майданчиків для тестування новітніх оборонних рішень у реальних бойових умовах. Йдеться про технології, які вже застосовуються або плануються до впровадження в арміях країн-союзників.

Польща робить ставку на бойовий досвід України

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що досвід українських військових у протидії російським системам є унікальним і має значну цінність для модернізації армії Польщі.

"Це справжній показник того, що працює, а що ні", – наголосив Цезарій Томчик.

За його словами, випробування в умовах реального конфлікту дозволяють значно швидше виявляти слабкі місця техніки та вдосконалювати її характеристики. Особливу увагу планують приділити безпілотним системам, засобам радіоелектронної боротьби та елементам протиповітряної оборони.

Основні напрями оборонної співпраці

У межах можливих спільних проєктів розглядаються кілька ключових напрямів. Серед них – розвиток та тестування дронів і антидронних систем, адаптованих до сучасних умов бойових дій.

Також йдеться про випробування окремих компонентів високоточної ракетної зброї та систем ППО. Окремим напрямом може стати модернізація бронетехніки, включно з ремонтом і технічним обслуговуванням у наближених до фронту умовах.

Додатково обговорюється передача технологій та розширення виробничої кооперації між оборонними підприємствами двох країн. Зокрема, вже згадується співпраця з окремими компаніями оборонного сектору, які беруть участь у спільних розробках.

Перспективи спільного виробництва

У рамках стратегічного партнерства Україна та Польща також розглядають можливість створення спільних оборонних підприємств. Це може включати повний цикл виробництва боєприпасів і техніки як на території України, так і Польщі.

Такий формат співпраці має на меті забезпечити стабільні постачання для українських сил оборони та підвищити технологічну незалежність обох країн у сфері безпеки.

Раніше ми писали, що Польща планує створити "флот дронів", який базуватиметься на українському досвіді та технологіях.

