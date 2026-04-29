Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 328 820 человек (+1180 за сутки), 11 894 танка, 40 825 артсистем, 24 486 ББМ. ИНФОГРАФИКА

потери РФ на фронте

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 328 820 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.26 ориентировочно составляют:

  • Личный состав - около 1 328 820 (+1 180) человек
  • танков - 11 894 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин - 24 486 (+3) шт.
  • артиллерийских систем - 40 825 (+54) шт.
  • РСЗО - 1 755 (+0) шт.
  • средства ПВО - 1 356 (+2) ед.
  • самолетов - 435 (+0) шт.
  • вертолетов - 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 262 033 (+1 775) шт.
  • крылатые ракеты - 4 579 (+0) шт.
  • корабли / катера - 33 (+0) шт.
  • подводные лодки - 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 92 231 (+245) шт.
  • специальная техника - 4 146 (+5) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Топ комментарии
+14
@ (мова оригіналу):

СРОЧНО!
Источнику стало известно о теракте, который 28 апреля произошел в военном гарнизоне, расположенном в селе Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае. Целью взрыв был генерал-майор Азатбек Омурбеков, который командовал российскими войсками в Буче. Инцидент сразу был засекречен российскими властями.
По данным источников бомба была заложена в почтовый ящик на лестничной площадке дома 55. Один человек погиб, еще несколько человек получили ранения. Личный состав был поднят по тревоге. По нашим данным взрыв был направлен против генерала Азатбека Омурбекова, который с 2023 года является начальником 392 Окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа. В 2022 году Омурбеков возглавлял 64-ю отдельную мотострелковый бригаду, которая действовала в Буче. Украинские СМИ окрестили Омурбекова «мясник Бучи». Пока неизвестно о состоянии Омурбекова. На месте взрыва погиб командир батальона учебной связи подполковник Кузьменко.
29.04.2026 07:16 Ответить
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
29.04.2026 08:16 Ответить
+6
На фронт кацапам, свіже "м'ясо" підвезли?
29.04.2026 06:56 Ответить
На фронт кацапам, свіже "м'ясо" підвезли?
29.04.2026 06:56 Ответить
@ (мова оригіналу):

СРОЧНО!
Источнику стало известно о теракте, который 28 апреля произошел в военном гарнизоне, расположенном в селе Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае. Целью взрыв был генерал-майор Азатбек Омурбеков, который командовал российскими войсками в Буче. Инцидент сразу был засекречен российскими властями.
По данным источников бомба была заложена в почтовый ящик на лестничной площадке дома 55. Один человек погиб, еще несколько человек получили ранения. Личный состав был поднят по тревоге. По нашим данным взрыв был направлен против генерала Азатбека Омурбекова, который с 2023 года является начальником 392 Окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа. В 2022 году Омурбеков возглавлял 64-ю отдельную мотострелковый бригаду, которая действовала в Буче. Украинские СМИ окрестили Омурбекова «мясник Бучи». Пока неизвестно о состоянии Омурбекова. На месте взрыва погиб командир батальона учебной связи подполковник Кузьменко.
показать весь комментарий
29.04.2026 07:16 Ответить
Підполковник - теж непогано... А Омурбеков тепер буде ходить, і оглядаться - часом, очікування смерті, буває страшніше, за неї саму. Крім того, згідно з даними досліджень по кримінології, та судової психології, люди, схильні до надмірної жорстокості, не пов'язаної з прямою необхідністю придушення опору (вбивство жінок, старих, дітей, та полонених) - СЦИКУНИ, ЗА НАТУРОЮ... І цією бездумною жорстокістю вони "самостверджуються" у власних очах, приховуючи свою "сцикливість"...
До речі, не "командир батальона учебной связи", а "командир учебного батальона связи"...
29.04.2026 08:59 Ответить
Гарно, але замало!
29.04.2026 12:22 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
29.04.2026 08:16 Ответить
З початку квітня чумардоси 30 тисяч, БпЛА 50 тисяч, арта новий місячний рекорд, логістика якщо наступні дві доби так як вчора і сьогодні (200+), також буде новий місячний рекорд, в тому чіслі і по наземці загалом (перевалить за вісім тисяч)
29.04.2026 10:27 Ответить
Танки поперли - і одразу лемінгів побільшало....
29.04.2026 11:06 Ответить
Торік знайомий розказував - його брат служить оператором БПЛА. Так казав - один раз "підвезло". Запустив дрона, з запалювальною сумішшю, і надибав "шайтан-арбу" - танк, "замангалізований " листами металу. Тільки спереду була дірка, для огляду, і для гармати. Направив БПЛА у ту дірку, і "гепнуло". Так звідти (було видно з розвідника), кацапи палаючі, почали вискакувать. І не екіпаж, а десант. Хотіли "на "халяву", покататься...
29.04.2026 11:34 Ответить
@ (в перекладі):
Перший «песець» прилетів одразу. І це не дрони. Усі танки «мобрезерву» умовно припинили стріляти.
Як для бліцкригу вони гарні. Зняв, швидко переміг, відстрілявши поточний БК та на базу. А якщо ні?
Снаряди для 100-мм гармат Т-55 та 115-мм гармат Т-62 швидко закінчилися. Хто їх робить у сміхдержаві? А ніхто!

Другий «песець» звичайно ж дрони. Швидкість знищення набагато більша за швидкість поповнення танків орками.

Третій «песець» - технологічний. Т-55/62 не стріляють. Т-80 майже скінчився. І ось воно "щастя" - Т-72! Робота закипіла.
Спочатку все пішло як по маслу (для влучного слівця): знімали ж із зберігання Т-72В! Прикрутили ДЗ, мангал і можна бігти за орденом. Дрони тихо\мирно робили свою справу і тому, щоб потрапити на передок танк проходив «тюнінґ», і потім у вигляді «сараю» вступав у бій. Час, швидкість, характеристики-все це губилося. Відпочивати на лаврах "промам" довго не довелося. Настала "ера" Т-72А. А таааам…..Ух! І мотор змінювати, і бронеплити, і ходову, і приціли, і…. Коротше все до останнього болта.
В результаті "проми" з умовних 3000 танків на рік скотилися до 400-700 і тепер продовжують так само. Тут ще санкції, суміжники / підрядники, відсутність фінансів для оборотки, розстріл за оборонзамовлення та інші принади... Майданчики підприємств завалені остовами танків. І якщо відносна кількість знищених Т-62 зростає при абсолютній негативній динаміці знищення, то можна собі уявити рівень деградації Т-72 на загальному тлі.
Це навіть не смерть танків- це смерть танкової галузі.
А як дихали: "Танки не окончатся никогда".
Угу.
29.04.2026 12:46 Ответить


29.04.2026 13:33 Ответить
І ППОшечки! 🛬💥

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
29.04.2026 12:24 Ответить
1180 вчора, 1180 сьогодні, якщо і завтра буде 1180 то Казань (п'яте місто на болотах по чісельності населення, на хвилиночку) також буде завтра, проте якщо буде встановлено новий добовий рекорд по чумардосам - 2210 ніхто проти не буде.
Qq Qqq напевно щоб не набридати Володимирською областю сьогодні не відписався
29.04.2026 13:53 Ответить
 
 