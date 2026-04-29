Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 328 820 человек (+1180 за сутки), 11 894 танка, 40 825 артсистем, 24 486 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 328 820 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.26 ориентировочно составляют:
- Личный состав - около 1 328 820 (+1 180) человек
- танков - 11 894 (+2) шт.
- боевых бронированных машин - 24 486 (+3) шт.
- артиллерийских систем - 40 825 (+54) шт.
- РСЗО - 1 755 (+0) шт.
- средства ПВО - 1 356 (+2) ед.
- самолетов - 435 (+0) шт.
- вертолетов - 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 262 033 (+1 775) шт.
- крылатые ракеты - 4 579 (+0) шт.
- корабли / катера - 33 (+0) шт.
- подводные лодки - 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны - 92 231 (+245) шт.
- специальная техника - 4 146 (+5) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
СРОЧНО!
Источнику стало известно о теракте, который 28 апреля произошел в военном гарнизоне, расположенном в селе Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае. Целью взрыв был генерал-майор Азатбек Омурбеков, который командовал российскими войсками в Буче. Инцидент сразу был засекречен российскими властями.
По данным источников бомба была заложена в почтовый ящик на лестничной площадке дома 55. Один человек погиб, еще несколько человек получили ранения. Личный состав был поднят по тревоге. По нашим данным взрыв был направлен против генерала Азатбека Омурбекова, который с 2023 года является начальником 392 Окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа. В 2022 году Омурбеков возглавлял 64-ю отдельную мотострелковый бригаду, которая действовала в Буче. Украинские СМИ окрестили Омурбекова «мясник Бучи». Пока неизвестно о состоянии Омурбекова. На месте взрыва погиб командир батальона учебной связи подполковник Кузьменко.
До речі, не "командир батальона учебной связи", а "командир учебного батальона связи"...
Перший «песець» прилетів одразу. І це не дрони. Усі танки «мобрезерву» умовно припинили стріляти.
Як для бліцкригу вони гарні. Зняв, швидко переміг, відстрілявши поточний БК та на базу. А якщо ні?
Снаряди для 100-мм гармат Т-55 та 115-мм гармат Т-62 швидко закінчилися. Хто їх робить у сміхдержаві? А ніхто!
Другий «песець» звичайно ж дрони. Швидкість знищення набагато більша за швидкість поповнення танків орками.
Третій «песець» - технологічний. Т-55/62 не стріляють. Т-80 майже скінчився. І ось воно "щастя" - Т-72! Робота закипіла.
Спочатку все пішло як по маслу (для влучного слівця): знімали ж із зберігання Т-72В! Прикрутили ДЗ, мангал і можна бігти за орденом. Дрони тихо\мирно робили свою справу і тому, щоб потрапити на передок танк проходив «тюнінґ», і потім у вигляді «сараю» вступав у бій. Час, швидкість, характеристики-все це губилося. Відпочивати на лаврах "промам" довго не довелося. Настала "ера" Т-72А. А таааам…..Ух! І мотор змінювати, і бронеплити, і ходову, і приціли, і…. Коротше все до останнього болта.
В результаті "проми" з умовних 3000 танків на рік скотилися до 400-700 і тепер продовжують так само. Тут ще санкції, суміжники / підрядники, відсутність фінансів для оборотки, розстріл за оборонзамовлення та інші принади... Майданчики підприємств завалені остовами танків. І якщо відносна кількість знищених Т-62 зростає при абсолютній негативній динаміці знищення, то можна собі уявити рівень деградації Т-72 на загальному тлі.
Це навіть не смерть танків- це смерть танкової галузі.
А як дихали: "Танки не окончатся никогда".
Угу.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Qq Qqq напевно щоб не набридати Володимирською областю сьогодні не відписався