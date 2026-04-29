Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 328 820 осіб (+1180 за добу), 11 894 танки, 40 825 артсистем, 24 486 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 328 820 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 328 820 (+1 180) осіб
- танків - 11 894 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 24 486 (+3) од.
- артилерійських систем - 40 825 (+54) од.
- РСЗВ - 1 755 (+0) од.
- засоби ППО - 1 356 (+2) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 262 033 (+1 775) од.
- крилаті ракети - 4 579 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 92 231 (+245) од.
- спеціальна техніка - 4 146 (+5) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
СРОЧНО!
Источнику стало известно о теракте, который 28 апреля произошел в военном гарнизоне, расположенном в селе Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае. Целью взрыв был генерал-майор Азатбек Омурбеков, который командовал российскими войсками в Буче. Инцидент сразу был засекречен российскими властями.
По данным источников бомба была заложена в почтовый ящик на лестничной площадке дома 55. Один человек погиб, еще несколько человек получили ранения. Личный состав был поднят по тревоге. По нашим данным взрыв был направлен против генерала Азатбека Омурбекова, который с 2023 года является начальником 392 Окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа. В 2022 году Омурбеков возглавлял 64-ю отдельную мотострелковый бригаду, которая действовала в Буче. Украинские СМИ окрестили Омурбекова «мясник Бучи». Пока неизвестно о состоянии Омурбекова. На месте взрыва погиб командир батальона учебной связи подполковник Кузьменко.
До речі, не "командир батальона учебной связи", а "командир учебного батальона связи"...
Перший «песець» прилетів одразу. І це не дрони. Усі танки «мобрезерву» умовно припинили стріляти.
Як для бліцкригу вони гарні. Зняв, швидко переміг, відстрілявши поточний БК та на базу. А якщо ні?
Снаряди для 100-мм гармат Т-55 та 115-мм гармат Т-62 швидко закінчилися. Хто їх робить у сміхдержаві? А ніхто!
Другий «песець» звичайно ж дрони. Швидкість знищення набагато більша за швидкість поповнення танків орками.
Третій «песець» - технологічний. Т-55/62 не стріляють. Т-80 майже скінчився. І ось воно "щастя" - Т-72! Робота закипіла.
Спочатку все пішло як по маслу (для влучного слівця): знімали ж із зберігання Т-72В! Прикрутили ДЗ, мангал і можна бігти за орденом. Дрони тихо\мирно робили свою справу і тому, щоб потрапити на передок танк проходив «тюнінґ», і потім у вигляді «сараю» вступав у бій. Час, швидкість, характеристики-все це губилося. Відпочивати на лаврах "промам" довго не довелося. Настала "ера" Т-72А. А таааам…..Ух! І мотор змінювати, і бронеплити, і ходову, і приціли, і…. Коротше все до останнього болта.
В результаті "проми" з умовних 3000 танків на рік скотилися до 400-700 і тепер продовжують так само. Тут ще санкції, суміжники / підрядники, відсутність фінансів для оборотки, розстріл за оборонзамовлення та інші принади... Майданчики підприємств завалені остовами танків. І якщо відносна кількість знищених Т-62 зростає при абсолютній негативній динаміці знищення, то можна собі уявити рівень деградації Т-72 на загальному тлі.
Це навіть не смерть танків- це смерть танкової галузі.
А як дихали: "Танки не окончатся никогда".
Угу.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Qq Qqq напевно щоб не набридати Володимирською областю сьогодні не відписався