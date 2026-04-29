РФ выпустила 171 БПЛА по Украине: силы ПВО уничтожили 154 цели. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 29 апреля: как отработали силы ПВО?

В ночь на 29 апреля российские оккупанты запустили по Украине 171 беспилотник различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Пуски фиксировались со следующих направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 120 из них – "шахеды".

Читайте: Активно ищем пути обеспечения антибаллистики и других средств ПВО против ракет, – Зеленский

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 12 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. 

Читайте также: Системы Patriot в Украине фактически на "голодном пайке", - Игнат

Атака шахидов 29 апреля: как отработали силы ПВО?

Це мабуть атввєтка за Туапсе була?
29.04.2026 16:18 Ответить
 
 