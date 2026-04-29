РФ випустила 171 БпЛА по Україні: сили ППО знешкодили 154 цілі. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 29 квітня російські окупанти випустили по Україні 171 безпілотник різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 120 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

