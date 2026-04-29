Новости Отношения Украины и Венгрии
4 675 17

Мэр Берегово - Мадяру: В Украине нет притеснений венгров

Бабьяк и Мадяр

В Украине, в частности на Закарпатье, отсутствуют какие-либо ограничения в отношении венгерской национальной общины. Венгерская община, как и другие национальные меньшинства, пользуется государственной поддержкой на различных уровнях.

Об этом мэр Берегова Золтан Бабьяк заявил во время встречи с победителем выборов в парламент Венгрии Петером Мадяром в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Встреча в Будапеште и обсуждение проектов

"В Будапеште встретился с Петером Мадяром. Говорили о важных для Береговской громады проектах и возможностях сотрудничества с европейскими партнерами", - сообщил Бабьяк.

В частности, речь шла о поддержке проекта строительства современного реабилитационного центра в Берегове, завершении строительства сортировочного завода в селе Яноши, а также стратегически важном для громады проекте строительства объездной дороги вокруг Берегова.

Позиция относительно прав венгерской общины в Украине

Также Бабьяк во время встречи с Мадяром отметил, что в Украине венгерская община наряду с другими национальными сообществами получает поддержку от государства на всех уровнях.

"О каких-либо ущемлениях прав национального сообщества речи не идет, ведь эти вопросы урегулированы государством и реализованы на практике. Продолжается системная работа и диалог на всех уровнях по отдельным вопросам жизнедеятельности венгерской общины, требующим решения. Президент Украины Владимир Зеленский лично занимается этими вопросами, о чем свидетельствуют его неоднократные встречи с общиной", - сказал Бабьяк.

Государственная поддержка и развитие инфраструктуры на Закарпатье

Мэр Берегово добавил, что в общины, где проживают венгры на Закарпатье, вложены большие ресурсы для восстановления инфраструктуры. В частности, построен новый корпус Береговской районной больницы, новые дороги, пункты пересечения границы и многое другое.

"Образование и культура финансируются из государственного и местных бюджетов, что дает возможность обеспечить все предусмотренные законом образовательные услуги, в том числе для венгерской национальной общины. Представители венгерской национальной общины занимают руководящие должности в органах государственной власти и местном самоуправлении", - добавил он.

Мэр Берегова отметил, что Украина на законодательном уровне приняла важные решения, которые сейчас позволяют обеспечить соблюдение прав украинских венгров в сфере образования, культуры, быта и других сферах жизнедеятельности общины.

изза вечных территориальных претензий на закарпаття народ там сдал разбалованный. Это было во времена абсолютно всех оккупаций. Даже при совке туда народ рвался, потому что можно было найти те товары, которые больше нигде не продавались. Этот же финт с населением совок прокрутил и на донбассе, так называемый прикорм, создание иллюзии нормальной жизни. Что мы теперь имеем от этой политики писать, думаю, не надо, все на себе ощущаем каждый день. Они, русня, поэтому и обижены на нас, так как думают "пока мы там, в сибири, терпели, они тут жировали".
Я надеюсь, мадяры будут держать себя в руках и не строить из себя недооцененную целку в будущем. Не будет каких-то исключительных национальных громад. Все равны. Все в одной упряжке.
Ваншвю - скоро Зєлєнскій підпише закон, написаний Шуфричем і проголосований слугами про угрофобію, щоб ще й мадярам підлестити.
ШАХ І МАТ. ХАй відколібеться уже цей Орбан 2.0
тоді прийдеться до мера Виноградова у гості напроситись.
29.04.2026 09:55 Ответить
хз, може краще до Одеси, яка є побратимом Сегеду, до того ж мадярська MOL Nyrt з білизни вистрибує аби запустити нафтопровід Одеса-Броди
29.04.2026 10:06 Ответить
Та хай запускає... Тут же головне - не в самому нафтопроводі, а в тому, ЧИЯ нафта буде по ньому текти... Якщо казахсько-американська, з Новоросійська, чи азербайджанська - то чому-б, і ні?
29.04.2026 10:23 Ответить
нашо їм МНП Одеса-Броди? воду з Чорного моря качати?
29.04.2026 11:25 Ответить
варіянт
особливо з узбережжя новоросійська та туапсе
29.04.2026 11:40 Ответить
хіба що, бо МНП Одеса-Броди ніколи MOL не цікавив, він вою важку сірчисту по МНП "Дружба" отримував. А з початку російької агресії з 2014 року - це просто металобрухт.
29.04.2026 11:55 Ответить
Неправда,где закон про антимадяризм,точнее наказание за антимадяризм ста годами каторги.
29.04.2026 09:58 Ответить
Представники української національної спільноти займають керівні посади в органах державної влади Угорщини?
29.04.2026 09:59 Ответить
Петеру Мадьяру варто із нашим Робертом "Мадяром" зустрітися, шоби дізнатися за реальні утиски угорців в Україні кацапськими підарами
29.04.2026 10:00 Ответить
Внезапно!
29.04.2026 10:12 Ответить
Я писав ще місяць тому,що з мадяром після орбана буде,як з трампом після Байдена.
Або ще гірше.
29.04.2026 10:31 Ответить
Поки не бачу, в чому так вже гірше. Ну, їздить чолов'яга на свої очи перевірити, чи є хоч якась правда в тому, що мутили папєрєднікі, та переконується, що все була брехня на гроші рашки.
Як на мене, так навіть краще, щоб бачив все на власні очи. Тоді сам все зрозуміє - і як з Україною поводитися, і хто друг, а хто враг. Не бачу криміналу.
29.04.2026 12:19 Ответить
Ну то й що? Треба було підтримувати відвертих українофобів, що відверто працюють на Мордор?
Я теж мав великі сумніви, що нова угорська влада раптом перетвориться на аналог країн Балтії.
29.04.2026 17:50 Ответить
 
 