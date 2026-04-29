Мэр Берегово - Мадяру: В Украине нет притеснений венгров

В Украине, в частности на Закарпатье, отсутствуют какие-либо ограничения в отношении венгерской национальной общины. Венгерская община, как и другие национальные меньшинства, пользуется государственной поддержкой на различных уровнях.

Об этом мэр Берегова Золтан Бабьяк заявил во время встречи с победителем выборов в парламент Венгрии Петером Мадяром в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Встреча в Будапеште и обсуждение проектов

"В Будапеште встретился с Петером Мадяром. Говорили о важных для Береговской громады проектах и возможностях сотрудничества с европейскими партнерами", - сообщил Бабьяк.

В частности, речь шла о поддержке проекта строительства современного реабилитационного центра в Берегове, завершении строительства сортировочного завода в селе Яноши, а также стратегически важном для громады проекте строительства объездной дороги вокруг Берегова.

Позиция относительно прав венгерской общины в Украине

Также Бабьяк во время встречи с Мадяром отметил, что в Украине венгерская община наряду с другими национальными сообществами получает поддержку от государства на всех уровнях.

"О каких-либо ущемлениях прав национального сообщества речи не идет, ведь эти вопросы урегулированы государством и реализованы на практике. Продолжается системная работа и диалог на всех уровнях по отдельным вопросам жизнедеятельности венгерской общины, требующим решения. Президент Украины Владимир Зеленский лично занимается этими вопросами, о чем свидетельствуют его неоднократные встречи с общиной", - сказал Бабьяк.

Государственная поддержка и развитие инфраструктуры на Закарпатье

Мэр Берегово добавил, что в общины, где проживают венгры на Закарпатье, вложены большие ресурсы для восстановления инфраструктуры. В частности, построен новый корпус Береговской районной больницы, новые дороги, пункты пересечения границы и многое другое.

"Образование и культура финансируются из государственного и местных бюджетов, что дает возможность обеспечить все предусмотренные законом образовательные услуги, в том числе для венгерской национальной общины. Представители венгерской национальной общины занимают руководящие должности в органах государственной власти и местном самоуправлении", - добавил он.

Мэр Берегова отметил, что Украина на законодательном уровне приняла важные решения, которые сейчас позволяют обеспечить соблюдение прав украинских венгров в сфере образования, культуры, быта и других сферах жизнедеятельности общины.