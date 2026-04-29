Мер Берегова - Мадяру: В Україні немає утисків угорців

В Україні, зокрема на Закарпатті, відсутні будь-які обмеження щодо угорської національної спільноти. Угорська громада, як і інші національні меншини, користується державною підтримкою на різних рівнях.

Про це міський голова Берегова Золтан Баб'як заявив під час зустрічі із переможцем виборів до парламенту в Угорщині Петером Мадяром у Будапешті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зустріч у Будапешті та обговорення проєктів

"У Будапешті зустрівся з Петером Мадяром. Говорили про важливі для Берегівської громади проєкти та можливості співпраці з європейськими партнерами" - повідомив Баб'як.

Зокрема, йшлося про підтримку проєкту будівництва сучасного реабілітаційного центру в Берегові, завершення будівництва сортувального заводу в селі Яноші, а також стратегічно важливий для громади проєкт будівництва об’їзної дороги навколо Берегова.

Також читайте: Петер Мадяр пропонує зустріч із Зеленським у Берегові на Закарпатті

Позиція щодо прав угорської громади в Україні

Таокж Баб'як під час зустрічі з Мадяром зазначив, що в Україні угорська громада поряд з іншими національними спільнотами отримує підтримку від держави на усіх рівнях.

"Про жодні утиски прав національної спільноти мова не йде, адже ці питання врегульовано державою та реалізовано на практиці. Триває системна робота та діалог на усіх рівнях щодо окремих питань життєдіяльності угорської громади що потребують вирішення. Президент України Володимир Зеленський особисто опікується цими питаннями, про що свідчать його неодноразові зустрічі із громадою", - сказав Баб'як.

Державна підтримка та розвиток інфраструктури на Закарпатті

Мер Берегова додав, що у громади, де проживають угорці на Закарпатті вкладено великі ресурси для відбудови інфраструктури. Зокрема побудовано новий корпус Берегівської районної лікарні, нові дороги, пункти перетину кордону та багато іншого.

"Освіта та культура фінансується з державного та місцевих бюджетів, що дає можливість забезпечити усі передбачені Законом освітні послуги, у тому числі для угорської національної спільноти. Представники угорської національної спільноти займають керівні посади в органах державної влади та місцевому самоврядуванні", - додав він.

Також читайте: ДБР затримало на хабарі керівника ВЛК Паука на Закарпатті - знайшли майже 500 000$, - ЗМІ

Міський голова Берегова зазначив, що Україна на законодавчому рівні ухвалила важливі рішення, які зараз дозволяють забезпечити дотримання прав українських угорців в освіті, культурі, побуту та інших сферах життєдіяльності громади.