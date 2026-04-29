4 683 17

Мер Берегова - Мадяру: В Україні немає утисків угорців

Баб’як та Мадяр

В Україні, зокрема на Закарпатті, відсутні будь-які обмеження щодо угорської національної спільноти. Угорська громада, як і інші національні меншини, користується державною підтримкою на різних рівнях.

Про це міський голова Берегова Золтан Баб'як заявив під час зустрічі із переможцем виборів до парламенту в Угорщині Петером Мадяром у Будапешті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зустріч у Будапешті та обговорення проєктів

"У Будапешті зустрівся з Петером Мадяром. Говорили про важливі для Берегівської громади проєкти та можливості співпраці з європейськими партнерами" - повідомив Баб'як.

Зокрема, йшлося про підтримку проєкту будівництва сучасного реабілітаційного центру в Берегові, завершення будівництва сортувального заводу в селі Яноші, а також стратегічно важливий для громади проєкт будівництва об’їзної дороги навколо Берегова.

Позиція щодо прав угорської громади в Україні

Таокж Баб'як під час зустрічі з Мадяром зазначив, що в Україні угорська громада поряд з іншими національними спільнотами отримує підтримку від держави на усіх рівнях.

"Про жодні утиски прав національної спільноти мова не йде, адже ці питання врегульовано державою та реалізовано на практиці. Триває системна робота та діалог на усіх рівнях щодо окремих питань життєдіяльності угорської громади що потребують вирішення. Президент України Володимир Зеленський особисто опікується цими питаннями, про що свідчать його неодноразові зустрічі із громадою", - сказав Баб'як.

Державна підтримка та розвиток інфраструктури на Закарпатті

Мер Берегова додав, що у громади, де проживають угорці на Закарпатті вкладено великі ресурси для відбудови інфраструктури. Зокрема побудовано новий корпус Берегівської районної лікарні, нові дороги, пункти перетину кордону та багато іншого.

"Освіта та культура фінансується з державного та місцевих бюджетів, що дає можливість забезпечити усі передбачені Законом освітні послуги, у тому числі для угорської національної спільноти. Представники угорської національної спільноти займають керівні посади в органах державної влади та місцевому самоврядуванні", - додав він.

Міський голова Берегова зазначив, що Україна на законодавчому рівні ухвалила важливі рішення, які зараз дозволяють забезпечити дотримання прав українських угорців в освіті, культурі, побуту та інших сферах життєдіяльності громади.

Закарпатська область (2216) Берегівський район (7) Берегове (4) Мадяр Петер (55)
Топ коментарі
изза вечных территориальных претензий на закарпаття народ там сдал разбалованный. Это было во времена абсолютно всех оккупаций. Даже при совке туда народ рвался, потому что можно было найти те товары, которые больше нигде не продавались. Этот же финт с населением совок прокрутил и на донбассе, так называемый прикорм, создание иллюзии нормальной жизни. Что мы теперь имеем от этой политики писать, думаю, не надо, все на себе ощущаем каждый день. Они, русня, поэтому и обижены на нас, так как думают "пока мы там, в сибири, терпели, они тут жировали".
Я надеюсь, мадяры будут держать себя в руках и не строить из себя недооцененную целку в будущем. Не будет каких-то исключительных национальных громад. Все равны. Все в одной упряжке.
29.04.2026 10:06 Відповісти
Ваншвю - скоро Зєлєнскій підпише закон, написаний Шуфричем і проголосований слугами про угрофобію, щоб ще й мадярам підлестити.
29.04.2026 10:06 Відповісти
ШАХ І МАТ. ХАй відколібеться уже цей Орбан 2.0
29.04.2026 09:53 Відповісти
29.04.2026 09:53 Відповісти
тоді прийдеться до мера Виноградова у гості напроситись.
показати весь коментар
29.04.2026 09:55 Відповісти
хз, може краще до Одеси, яка є побратимом Сегеду, до того ж мадярська MOL Nyrt з білизни вистрибує аби запустити нафтопровід Одеса-Броди
29.04.2026 10:06 Відповісти
Та хай запускає... Тут же головне - не в самому нафтопроводі, а в тому, ЧИЯ нафта буде по ньому текти... Якщо казахсько-американська, з Новоросійська, чи азербайджанська - то чому-б, і ні?
29.04.2026 10:23 Відповісти
нашо їм МНП Одеса-Броди? воду з Чорного моря качати?
29.04.2026 11:25 Відповісти
варіянт
особливо з узбережжя новоросійська та туапсе
29.04.2026 11:40 Відповісти
хіба що, бо МНП Одеса-Броди ніколи MOL не цікавив, він вою важку сірчисту по МНП "Дружба" отримував. А з початку російької агресії з 2014 року - це просто металобрухт.
29.04.2026 11:55 Відповісти
Неправда,где закон про антимадяризм,точнее наказание за антимадяризм ста годами каторги.
29.04.2026 09:58 Відповісти
Представники української національної спільноти займають керівні посади в органах державної влади Угорщини?
29.04.2026 09:59 Відповісти
Петеру Мадьяру варто із нашим Робертом "Мадяром" зустрітися, шоби дізнатися за реальні утиски угорців в Україні кацапськими підарами
29.04.2026 10:00 Відповісти
29.04.2026 10:06 Відповісти
29.04.2026 10:06 Відповісти
Внезапно!
29.04.2026 10:12 Відповісти
Я писав ще місяць тому,що з мадяром після орбана буде,як з трампом після Байдена.
Або ще гірше.
29.04.2026 10:31 Відповісти
Поки не бачу, в чому так вже гірше. Ну, їздить чолов'яга на свої очи перевірити, чи є хоч якась правда в тому, що мутили папєрєднікі, та переконується, що все була брехня на гроші рашки.
Як на мене, так навіть краще, щоб бачив все на власні очи. Тоді сам все зрозуміє - і як з Україною поводитися, і хто друг, а хто враг. Не бачу криміналу.
29.04.2026 12:19 Відповісти
Ну то й що? Треба було підтримувати відвертих українофобів, що відверто працюють на Мордор?
Я теж мав великі сумніви, що нова угорська влада раптом перетвориться на аналог країн Балтії.
29.04.2026 17:50 Відповісти
 
 