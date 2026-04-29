Путин не может победить в Украине. У него не будет шансов против НАТО, - глава Минобороны Норвегии

Глава Министерства обороны Норвегии Туре О. Сандвик считает, что НАТО имеет военное преимущество над Россией, в частности в воздушных силах.

Об этом он заявил в интервью TVP World, передает Цензор.НЕТ.

Сандвик отметил, что в отличие от Украины, где ни одна из сторон не имеет полного контроля над небом, НАТО быстро установит превосходство в воздухе.

"НАТО обладает впечатляющими силами. Мы будем иметь полный контроль над воздушным пространством", — отметил министр, напомнив о современных самолетах пятого поколения и операциях, объединяющих воздушные, морские и кибервозможности.

По словам главы Минобороны Норвегии, Россия остается сильно ограниченной из-за продолжающейся войны в Украине.

"Путин не способен победить в Украине. У него не будет шансов против НАТО", — добавил он.

Российские сухопутные войска понесли тяжелые потери, и их позиции вблизи Арктики и вдоль границы с Норвегией ослабли, даже несмотря на то, что Москва активизирует подводную и воздушную деятельность, уточнил министр.

"Мы должны укрепить наш промышленный потенциал… и поддержать Украину, чтобы остановить Путина в Украине", — сказал он, назвав это "самым важным делом, которое нужно сделать".

Что предшествовало?

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может атаковать страну НАТО в краткосрочной перспективе. Речь идет о месяцах, а не годах.

