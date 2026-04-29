Путин не может победить в Украине. У него не будет шансов против НАТО, - глава Минобороны Норвегии

Глава Министерства обороны Норвегии Туре О. Сандвик считает, что НАТО имеет военное преимущество над Россией, в частности в воздушных силах.

Сандвик отметил, что в отличие от Украины, где ни одна из сторон не имеет полного контроля над небом, НАТО быстро установит превосходство в воздухе.

"НАТО обладает впечатляющими силами. Мы будем иметь полный контроль над воздушным пространством", — отметил министр, напомнив о современных самолетах пятого поколения и операциях, объединяющих воздушные, морские и кибервозможности.

По словам главы Минобороны Норвегии, Россия остается сильно ограниченной из-за продолжающейся войны в Украине.

"Путин не способен победить в Украине. У него не будет шансов против НАТО", — добавил он.

Российские сухопутные войска понесли тяжелые потери, и их позиции вблизи Арктики и вдоль границы с Норвегией ослабли, даже несмотря на то, что Москва активизирует подводную и воздушную деятельность, уточнил министр.

"Мы должны укрепить наш промышленный потенциал… и поддержать Украину, чтобы остановить Путина в Украине", — сказал он, назвав это "самым важным делом, которое нужно сделать".

Є дуже силне відчуття,шо проти нато у букіна булоб в рази більше шансів ))).
Проти всього НАТО шансів дійсно немає.Проти окремих країн НАТО шанси є, і великі.Тільки уявить собі масований ракетно-дроновий удар по такій країні як наприклад Латвія.Там вся країна така як одна середня область України,збройні сили декілька тисяч.Поки НАТО збереться,поки прийме рішення,поки підтягне війська,орки встигнуть захопить як не всю,то пів-країни точно.Вибивать їх буде важко,а окупована територія перетвориться на заміновані руїни непридатні для життя.
На сьогодняшній день НАТО-Неспроможна Агонуюча Тремтяча Організація з рудим халуєм кремля всередені
ОЙЙЙЙЙЙЙ ДУЖЕ навіть навпаки)
показать весь комментарий
29.04.2026 10:15 Ответить
Цей норвежець - ну дуууже оптимістичний! Як вояк у анекдоті про лайно: " Із завтрішнього дня будкмо їсти лайно... 😲 Зате лайна буде багато!!!! 👏👏👏👍🤡🤡🤡
показать весь комментарий
29.04.2026 10:20 Ответить
НАТО має вражаючі сили. Тому Україна воює китайськими дронами?
показать весь комментарий
29.04.2026 10:31 Ответить
Для деяких сьогодняшніх "експертів" НАТО щзанадто слабке, але не для Хутіна. Саме вступ України в НАТО наріжний камінь в усіх перемовинах, саме нейтральний статус і не вступ України в НАТО голована умова росії.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:42 Ответить
Ви щось особливо забористе курите.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:43 Ответить
Шансов у него конечно нет...Но обосраться от страха Вам точно хватит,чтобы даже не отвечать...бо ядерка...и старое куйло это прекрасно понимает,потому и творит что хочет...Хотя,у НАТО тоже есть ядерная дубина и нужно не стесняться ею махать..и быть готовыми стереть часть бензоколонки в пыль,как задумывал еще Черчиль в 45-46годах,составив план удара по крупнейшим городам СССР...проснуться пора,терпилы
показать весь комментарий
29.04.2026 10:34 Ответить
есть ядерная дубина и нужно не стесняться ею махать..и быть готовыми стереть часть бензоколонки
Давным давно у меня старшие товарищи финку забрали и в уборную выбросили. А мне подзатыльников.
"Достал перо - пиши". Или таскай кольт со спиленной мушкой.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:45 Ответить
Шо ти мелешь...кацап..Если ****** просто по москве и питеру,вся ваша сраная недоимперия туалетная,развалится как карточный домик...вы и пикнуть не успеете,бо все деградиравало и держится на соплях и уровне понтов одного утырка..А если выслать и аннулировать все визы, любовникам,детям,любовницам и семьям вашей епанувшейся элиты,арестовать их недвижимость,бабло и активы-вы развалитесь еще быстрее,причем сами себя грызть начнете,как в 20-х прошлого века...Только в этот раз нужно огородить это все забором и никигого не впускать,ничем не помогать,ни продуктов-ничего...как останется вас миллионов 10,тогда можно начать о чем то разговаривать...Уроды конченые...Замаж свое ипало и пздуй в рутуб..
показать весь комментарий
29.04.2026 11:29 Ответить
НАТО програв талібам, які воювали по суботах, а потім поверталися до своїх овець. НАТО програв Ірану, тому що зброя закінчилася через два тижні.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:38 Ответить
Ви щось особливо забористе курите.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:44 Ответить
Не хвались на рать идучи.
До войны мы знали что российская армия вторая в мире.
Мы знали что у американцев тех ракет, шо махорки. А вышло как?
Теперь мы знаем что НАТО нет равных.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:40 Ответить
Для деяких сьогодняшніх "експертів" НАТО занадто слабке, але не для Хутіна. Саме вступ України в НАТО наріжний камінь в усіх перемовинах, саме нейтральний статус і не вступ України в НАТО голована умова росії.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:40 Ответить
Сандвік все робить правильно. Якщо слабкий прикидайся сильним, якщо сильний слабким - Сунь Цзи.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:45 Ответить
Ну, если пофантазировать что это НАТО действительно существует и вот все вместе дружно, даже без учёта американцев, возьмутся воевать с рахой, то оно конечно может быть, но есть сомнения. И это без учёта ядерного оружия.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:38 Ответить
 
 