Путин не может победить в Украине. У него не будет шансов против НАТО, - глава Минобороны Норвегии
Глава Министерства обороны Норвегии Туре О. Сандвик считает, что НАТО имеет военное преимущество над Россией, в частности в воздушных силах.
Об этом он заявил в интервью TVP World, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Сандвик отметил, что в отличие от Украины, где ни одна из сторон не имеет полного контроля над небом, НАТО быстро установит превосходство в воздухе.
"НАТО обладает впечатляющими силами. Мы будем иметь полный контроль над воздушным пространством", — отметил министр, напомнив о современных самолетах пятого поколения и операциях, объединяющих воздушные, морские и кибервозможности.
По словам главы Минобороны Норвегии, Россия остается сильно ограниченной из-за продолжающейся войны в Украине.
"Путин не способен победить в Украине. У него не будет шансов против НАТО", — добавил он.
Российские сухопутные войска понесли тяжелые потери, и их позиции вблизи Арктики и вдоль границы с Норвегией ослабли, даже несмотря на то, что Москва активизирует подводную и воздушную деятельность, уточнил министр.
"Мы должны укрепить наш промышленный потенциал… и поддержать Украину, чтобы остановить Путина в Украине", — сказал он, назвав это "самым важным делом, которое нужно сделать".
Что предшествовало?
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может атаковать страну НАТО в краткосрочной перспективе. Речь идет о месяцах, а не годах.
Давным давно у меня старшие товарищи финку забрали и в уборную выбросили. А мне подзатыльников.
"Достал перо - пиши". Или таскай кольт со спиленной мушкой.
До войны мы знали что российская армия вторая в мире.
Мы знали что у американцев тех ракет, шо махорки. А вышло как?
Теперь мы знаем что НАТО нет равных.