Путін не може перемогти в Україні. У нього не буде шансів проти НАТО, - глава Міноборони Норвегії
Глава Міноборони Норвегії Туре О. Сандвік вважає, що НАТО має військову перевагу над Росією, зокрема у повітряних силах.
Про це він заявив в інтерв'ю TVP World, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Сандвік зазначив, що на відміну від України, де жодна зі сторін не має повного контролю над небом, НАТО швидко встановить перевагу в повітрі.
"НАТО має вражаючі сили. Ми матимемо повний контроль над повітряним простором", - зазначив міністр, нагадавши про сучасні літаки п’ятого покоління та операції, що об’єднують повітряні, морські та кіберможливості.
За словами глави Міноборони Норвегії, Росія залишається сильно обмеженою через свою триваючу війну в Україні.
"Путін не здатний перемогти в Україні. У нього не буде шансів проти НАТО", - додав він.
Російські сухопутні війська зазнали важких втрат, і що їхня позиція поблизу Арктики та вздовж кордону з Норвегією ослабла, навіть попри те, що Москва активізує підводну та повітряну діяльність, уточнив міністр.
"Ми повинні зміцнити наш промисловий потенціал… і підтримати Україну, щоб зупинити Путіна в Україні", - сказав він, назвавши це "найважливішою річчю, яку потрібно зробити".
Що передувало?
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може атакувати країну НАТО у короткостроковій перспективі. Йдеться про місяці, а не роки.
Давным давно у меня старшие товарищи финку забрали и в уборную выбросили. А мне подзатыльников.
"Достал перо - пиши". Или таскай кольт со спиленной мушкой.
До войны мы знали что российская армия вторая в мире.
Мы знали что у американцев тех ракет, шо махорки. А вышло как?
Теперь мы знаем что НАТО нет равных.