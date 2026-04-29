Путін не може перемогти в Україні. У нього не буде шансів проти НАТО, - глава Міноборони Норвегії

У Норвегії переконані, що у РФ не буде шансів проти НАТО

Глава Міноборони Норвегії Туре О. Сандвік вважає, що НАТО має військову перевагу над Росією, зокрема у повітряних силах.

Про це він заявив в інтерв'ю TVP World, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Сандвік зазначив, що на відміну від України, де жодна зі сторін не має повного контролю над небом, НАТО швидко встановить перевагу в повітрі.

"НАТО має вражаючі сили. Ми матимемо повний контроль над повітряним простором", - зазначив міністр, нагадавши про сучасні літаки п’ятого покоління та операції, що об’єднують повітряні, морські та кіберможливості.

За словами глави Міноборони Норвегії, Росія залишається сильно обмеженою через свою триваючу війну в Україні.

"Путін не здатний перемогти в Україні. У нього не буде шансів проти НАТО", - додав він.

Російські сухопутні війська зазнали важких втрат, і що їхня позиція поблизу Арктики та вздовж кордону з Норвегією ослабла, навіть попри те, що Москва активізує підводну та повітряну діяльність, уточнив міністр.

"Ми повинні зміцнити наш промисловий потенціал… і підтримати Україну, щоб зупинити Путіна в Україні", - сказав він, назвавши це "найважливішою річчю, яку потрібно зробити".

Топ коментарі
+2
Є дуже силне відчуття,шо проти нато у букіна булоб в рази більше шансів ))).
29.04.2026 10:14 Відповісти
+1
Проти всього НАТО шансів дійсно немає.Проти окремих країн НАТО шанси є, і великі.Тільки уявить собі масований ракетно-дроновий удар по такій країні як наприклад Латвія.Там вся країна така як одна середня область України,збройні сили декілька тисяч.Поки НАТО збереться,поки прийме рішення,поки підтягне війська,орки встигнуть захопить як не всю,то пів-країни точно.Вибивать їх буде важко,а окупована територія перетвориться на заміновані руїни непридатні для життя.
29.04.2026 10:29 Відповісти
+1
На сьогодняшній день НАТО-Неспроможна Агонуюча Тремтяча Організація з рудим халуєм кремля всередені
29.04.2026 10:33 Відповісти
ОЙЙЙЙЙЙЙ ДУЖЕ навіть навпаки)
29.04.2026 10:15 Відповісти
Цей норвежець - ну дуууже оптимістичний! Як вояк у анекдоті про лайно: " Із завтрішнього дня будкмо їсти лайно... 😲 Зате лайна буде багато!!!! 👏👏👏👍🤡🤡🤡
29.04.2026 10:20 Відповісти
НАТО має вражаючі сили. Тому Україна воює китайськими дронами?
29.04.2026 10:31 Відповісти
Для деяких сьогодняшніх "експертів" НАТО щзанадто слабке, але не для Хутіна. Саме вступ України в НАТО наріжний камінь в усіх перемовинах, саме нейтральний статус і не вступ України в НАТО голована умова росії.
29.04.2026 10:42 Відповісти
Ви щось особливо забористе курите.
29.04.2026 10:43 Відповісти
Шансов у него конечно нет...Но обосраться от страха Вам точно хватит,чтобы даже не отвечать...бо ядерка...и старое куйло это прекрасно понимает,потому и творит что хочет...Хотя,у НАТО тоже есть ядерная дубина и нужно не стесняться ею махать..и быть готовыми стереть часть бензоколонки в пыль,как задумывал еще Черчиль в 45-46годах,составив план удара по крупнейшим городам СССР...проснуться пора,терпилы
29.04.2026 10:34 Відповісти
есть ядерная дубина и нужно не стесняться ею махать..и быть готовыми стереть часть бензоколонки
Давным давно у меня старшие товарищи финку забрали и в уборную выбросили. А мне подзатыльников.
"Достал перо - пиши". Или таскай кольт со спиленной мушкой.
29.04.2026 10:45 Відповісти
Шо ти мелешь...кацап..Если ****** просто по москве и питеру,вся ваша сраная недоимперия туалетная,развалится как карточный домик...вы и пикнуть не успеете,бо все деградиравало и держится на соплях и уровне понтов одного утырка..А если выслать и аннулировать все визы, любовникам,детям,любовницам и семьям вашей епанувшейся элиты,арестовать их недвижимость,бабло и активы-вы развалитесь еще быстрее,причем сами себя грызть начнете,как в 20-х прошлого века...Только в этот раз нужно огородить это все забором и никигого не впускать,ничем не помогать,ни продуктов-ничего...как останется вас миллионов 10,тогда можно начать о чем то разговаривать...Уроды конченые...Замаж свое ипало и пздуй в рутуб..
29.04.2026 11:29 Відповісти
НАТО програв талібам, які воювали по суботах, а потім поверталися до своїх овець. НАТО програв Ірану, тому що зброя закінчилася через два тижні.
29.04.2026 10:38 Відповісти
Не хвались на рать идучи.
До войны мы знали что российская армия вторая в мире.
Мы знали что у американцев тех ракет, шо махорки. А вышло как?
Теперь мы знаем что НАТО нет равных.
29.04.2026 10:40 Відповісти
Сандвік все робить правильно. Якщо слабкий прикидайся сильним, якщо сильний слабким - Сунь Цзи.
29.04.2026 10:45 Відповісти
Ну, если пофантазировать что это НАТО действительно существует и вот все вместе дружно, даже без учёта американцев, возьмутся воевать с рахой, то оно конечно может быть, но есть сомнения. И это без учёта ядерного оружия.
29.04.2026 13:38 Відповісти
 
 