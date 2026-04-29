Путін не може перемогти в Україні. У нього не буде шансів проти НАТО, - глава Міноборони Норвегії

Глава Міноборони Норвегії Туре О. Сандвік вважає, що НАТО має військову перевагу над Росією, зокрема у повітряних силах.

Про це він заявив в інтерв'ю TVP World, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Сандвік зазначив, що на відміну від України, де жодна зі сторін не має повного контролю над небом, НАТО швидко встановить перевагу в повітрі.

"НАТО має вражаючі сили. Ми матимемо повний контроль над повітряним простором", - зазначив міністр, нагадавши про сучасні літаки п’ятого покоління та операції, що об’єднують повітряні, морські та кіберможливості.

За словами глави Міноборони Норвегії, Росія залишається сильно обмеженою через свою триваючу війну в Україні.

"Путін не здатний перемогти в Україні. У нього не буде шансів проти НАТО", - додав він.

Російські сухопутні війська зазнали важких втрат, і що їхня позиція поблизу Арктики та вздовж кордону з Норвегією ослабла, навіть попри те, що Москва активізує підводну та повітряну діяльність, уточнив міністр.

"Ми повинні зміцнити наш промисловий потенціал… і підтримати Україну, щоб зупинити Путіна в Україні", - сказав він, назвавши це "найважливішою річчю, яку потрібно зробити".

Що передувало?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може атакувати країну НАТО у короткостроковій перспективі. Йдеться про місяці, а не роки.

