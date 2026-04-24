УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9497 відвідувачів онлайн
Новини Можлива атака РФ на НАТО
2 873 37

Росія може напасти на НАТО протягом кількох місяців, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може атакувати країну НАТО у короткостроковій перспективі. Йдеться про місяці, а не роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Глава польського уряду висловив занепокоєння щодо того, чи готові США виконати свої зобов'язання перед НАТО стосовно захисту Європи.

"Для всього східного флангу, моїх сусідів… питання в тому, чи є НАТО, як і раніше, організацією, готовою, політично та логістично, реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти", - зазначив він.

Туск зазначив, що деякі члени оборонного альянсу на чолі зі США "вдали, що нічого не сталося", коли минулого року близько 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі.

Польський прем'єр наголосив, що його слова не варто сприймати "як скептицизм щодо статті 5 НАТО, а скоріше як "надію на те, що гарантії на папері перетворяться на щось дуже практичне".

"Це дійсно серйозно. Я говорю про короткострокову перспективу, скоріше про місяці, ніж про роки", - зазначив він, маючи на увазі потенційний російський напад.

Туск заявив, що у нього "немає комплексів" щодо американо-польських зв’язків.

"Вашингтон ставиться до Польщі як до найкращого та найближчого союзника в Європі. Але для мене справжня проблема полягає в тому, що буде на практиці, якщо щось трапиться. ...

Я хочу вірити, що (стаття 5 НАТО. - ред.) як і раніше дійсна, але іноді, звичайно, у мене виникають проблеми. Я не хочу бути таким песимістом… але сьогодні нам потрібен ще й практичний контекст", - додав прем'єр.

Туск хоче бути впевненим, що якщо щось трапиться, то Росія знатиме, що реакція буде жорсткою і однозначною.

Що передувало

Автор: 

НАТО (7110) росія (69676) Туск Дональд (667)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
+6
показати весь коментар
+3
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А країни Балтії кажуть - не гундіть - ніхто на нас не нападе
показати весь коментар
24.04.2026 11:33 Відповісти
Єдина можливість уникнути нападу для ЄС це пожвавити бойові дії на українському фронті, щоб путін задіяв всі резерви в Україні. А для цього потрібен український наступ. А для цього потрібні гроші які ЄС ніяк не може надати Україні. Зараз потрібно терміново вводити доплати за контракти в ЗСУ, обіцяні ще на початку року, щоб пожвавити мобілізацію!
показати весь коментар
24.04.2026 11:48 Відповісти
Це вони Україні тільки кажуть. Навіть сусідського Туска вже боязно чихвостити.
показати весь коментар
24.04.2026 13:05 Відповісти
Шось в це мало віриться. Кацапня з Україною задихається, а щоб відкрити ще один фронт та з країнами НАТО це взагалі зараз не реально.
показати весь коментар
24.04.2026 11:34 Відповісти
Кацапи воюють у зручному для них темпі. Всі інші, на жаль, "підтанцьовують".
показати весь коментар
24.04.2026 11:37 Відповісти
Там такі й@бнуті, що коли їм яйки затиснуть - можуть і яз активувати..

Прибити їх, чим скоріше - тим краще.
показати весь коментар
24.04.2026 11:39 Відповісти
Ну наскільки відомо, що хазяїн ***** сі проти ЯЗ.
показати весь коментар
24.04.2026 12:17 Відповісти
Туск завжди був емоційним неадекватом. Як і Сікорський.
показати весь коментар
24.04.2026 11:40 Відповісти
ну хоть не зелёный шашлычник-автодорожник
показати весь коментар
24.04.2026 12:23 Відповісти
відкрити фронт - не означає посилати в атаку тисячі іванів на мопедах чи танках. зараз для цього можна послати на Європу рій дронів, в першу чергу на об'єкти ВПК, які допомагають Україні. от і вся атака. до того ж лапті будуть волати, що то не вони, а марсіяни чи прочий брєд. або навпаки, не будуть ховатися за марсіянами і будуть чекати реакції сцикливої Європи.
показати весь коментар
24.04.2026 11:51 Відповісти
Не треба забувати про калінінградську область, яку у кацапні можуть віджати.
показати весь коментар
24.04.2026 12:15 Відповісти
і хто її буде віджимати? ) вони бл дрони, які до них вже залітали, бояться визнати кацапськими.. бо тоді потрібно буде на це реагувати. а тут простіше голову засунути у пісок...
показати весь коментар
24.04.2026 12:33 Відповісти
якшо китай планує напасти на тайвань уже восени (а його до цього ************, кажуть томагавків та ракет ппо нема - нападай), то рашка буде вимушена для свого господаря відкрити другий фронт, шоб відтягнути і розпорошити ті ресурси, шо залишилися. для цього їм не потрібно багато: можна мобілізувати 300 тищ рил, зняти тищ 100 досвіччених з фронту і замінити мобіками, а решту - в атаку на гейропейців. для початку - вистачить.
показати весь коментар
24.04.2026 12:00 Відповісти
Все можливо, ху...ло розраховує на те що, ЄС програти не так ганебно, як Україні.
показати весь коментар
24.04.2026 12:32 Відповісти
А чи ввійшла Польща до Ради Миру? Якщо ні то ніц на Трампа розраховувати
показати весь коментар
24.04.2026 11:36 Відповісти
Та хай нападає! Нам то що?
показати весь коментар
24.04.2026 11:37 Відповісти
пока москали воюют с нами Европа может спать спокойно
показати весь коментар
24.04.2026 11:40 Відповісти
Судячи з того як США виконують данні свої гарантії безпеки данні Україні відповідно до Будапештського меморандуму, не треба чикати готовності США виконати свої зобов'язання перед НАТО щодо захисту Європи. Коли Путин нападе на НАТО, Трамп скаже, що це ні його війна. Тому всі допомагайте Україні, це єдина гарантія безпеки для Європи. Введіть війська НАТО в Україну
показати весь коментар
24.04.2026 11:45 Відповісти
а які гарантії безпеки по будапештському меморандуму США нам надали? ви хоч текст того меморандуму читали?
показати весь коментар
24.04.2026 11:54 Відповісти
НАТО не допустить війни на своїй території, то ж для нас все дуже печально, бо ми не в НАТО
показати весь коментар
24.04.2026 11:46 Відповісти
Чому американці повинні вмирати за Польщу. Дуже нахабні, вважають себе центром Землі, тільки тому що вони проти кацапів. Таких народів в Європі багато. Які вважають що за це їм все повинні. Це єдине чим вони живуть.
показати весь коментар
24.04.2026 11:51 Відповісти
Якщо не виконувати всіх їхніх бажань вони почнуть тролити "проросійськістю" як Орбан. Вам це треба?
показати весь коментар
24.04.2026 12:13 Відповісти
А ти тут до чого, трампонутому як не лизати, а резервації не уникнути, а може ще й вижене на.....
показати весь коментар
24.04.2026 12:36 Відповісти
А я думаю, що нападе. Думаю відкусить Нарву чи щось там невеличке, там багато військ не треба, а потім референдум за пару днів, бо там «рускоговорящие» і по донецькому сценарію. НАТО не встигне і зібратися.
показати весь коментар
24.04.2026 11:53 Відповісти
Припиніть "кацапські наративи та погрози Європі". Естонці надішлють вам посла з протестом.
показати весь коментар
24.04.2026 12:10 Відповісти
Естонія Виразить протест Туску?
показати весь коментар
24.04.2026 11:55 Відповісти
Якщо тільки десь з підлавки.
показати весь коментар
24.04.2026 13:06 Відповісти
Не сци. Ви ж гроші Найвеличнішому дали, він буде гнати своїх чоловіків на смерть задля влади і вашої безпеки (оплачено)
показати весь коментар
24.04.2026 12:08 Відповісти
А ти де? Мабуть на дивані воювати продовжуєш. Наші воїни воюють за свою Країну, за своїх рідних.
показати весь коментар
24.04.2026 12:40 Відповісти
А коли кацапи закінчили війну в Україні перемогою? Які війська напрввлять на НАТО?
показати весь коментар
24.04.2026 12:12 Відповісти
Спробують напасти лукашенкам на країни Балтії...а самі відхрестяться
показати весь коментар
24.04.2026 12:13 Відповісти
Нагадаю, туск ще прогнозував закінчення війни в Україні влітку 2025 (також казав "за кілька місяців буде заморозка").

А самим естонцям я вірю більше. Вони у 2021 казали про траншеї, поки шобло готувало до шашликів. Та і чисто логічно: ну звідки у параші сили на новий фронт (ще й з нато), як в них падають темпи наступу в Україні?
показати весь коментар
24.04.2026 12:16 Відповісти
та скоріше би, а то ми трохи вже замахались.
показати весь коментар
24.04.2026 12:35 Відповісти
НАТО может спать спокойно, поки москалі варяться в крові українців
показати весь коментар
24.04.2026 12:36 Відповісти
Для кого лякалка? Може варто не чекати і не гратись в" ромашку," нападе не нападе, а вдарити першими. Пам'ятники на покоління гарантовані , за знищення всесвітнього зла. Ду-май-те! Та тільки не довго.
показати весь коментар
24.04.2026 12:38 Відповісти
Так тоді треба наті ,нанести привентивний удар))
показати весь коментар
24.04.2026 13:07 Відповісти
 
 