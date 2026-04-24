Росія може напасти на НАТО протягом кількох місяців, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може атакувати країну НАТО у короткостроковій перспективі. Йдеться про місяці, а не роки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Що відомо?
Глава польського уряду висловив занепокоєння щодо того, чи готові США виконати свої зобов'язання перед НАТО стосовно захисту Європи.
"Для всього східного флангу, моїх сусідів… питання в тому, чи є НАТО, як і раніше, організацією, готовою, політично та логістично, реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти", - зазначив він.
Туск зазначив, що деякі члени оборонного альянсу на чолі зі США "вдали, що нічого не сталося", коли минулого року близько 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі.
Польський прем'єр наголосив, що його слова не варто сприймати "як скептицизм щодо статті 5 НАТО, а скоріше як "надію на те, що гарантії на папері перетворяться на щось дуже практичне".
"Це дійсно серйозно. Я говорю про короткострокову перспективу, скоріше про місяці, ніж про роки", - зазначив він, маючи на увазі потенційний російський напад.
Туск заявив, що у нього "немає комплексів" щодо американо-польських зв’язків.
"Вашингтон ставиться до Польщі як до найкращого та найближчого союзника в Європі. Але для мене справжня проблема полягає в тому, що буде на практиці, якщо щось трапиться. ...
Я хочу вірити, що (стаття 5 НАТО. - ред.) як і раніше дійсна, але іноді, звичайно, у мене виникають проблеми. Я не хочу бути таким песимістом… але сьогодні нам потрібен ще й практичний контекст", - додав прем'єр.
Туск хоче бути впевненим, що якщо щось трапиться, то Росія знатиме, що реакція буде жорсткою і однозначною.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
- ЗМІ повідомляли, що у Трампа створюють перелік "слухняних і неслухняних" країн НАТО.
А самим естонцям я вірю більше. Вони у 2021 казали про траншеї, поки шобло готувало до шашликів. Та і чисто логічно: ну звідки у параші сили на новий фронт (ще й з нато), як в них падають темпи наступу в Україні?