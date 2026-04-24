Россия может напасть на НАТО в течение нескольких месяцев, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может напасть на страну НАТО в ближайшем будущем. Речь идет о месяцах, а не о годах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Что известно?
Глава польского правительства выразил обеспокоенность тем, готовы ли США выполнить свои обязательства перед НАТО по защите Европы.
"Для всего восточного фланга, моих соседей… вопрос в том, является ли НАТО, как и прежде, организацией, готовой, политически и логистически, реагировать, например, против России, если она попытается напасть", - отметил он.
Туск отметил, что некоторые члены оборонного альянса во главе с США "сделали вид, что ничего не произошло", когда в прошлом году около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши.
Польский премьер подчеркнул, что его слова не стоит воспринимать "как скептицизм в отношении статьи 5 НАТО, а скорее как надежду на то, что гарантии на бумаге превратятся в нечто очень практичное".
"Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", - отметил он, имея в виду потенциальное российское нападение.
Туск заявил, что у него "нет комплексов" по поводу американо-польских связей.
"Вашингтон относится к Польше как к лучшему и ближайшему союзнику в Европе. Но для меня настоящая проблема заключается в том, что будет на практике, если что-то случится. ...
Я хочу верить, что (статья 5 НАТО. - ред.) по-прежнему действует, но иногда, конечно, у меня возникают сомнения. Я не хочу быть таким пессимистом… но сегодня нам нужен еще и практический контекст", - добавил премьер.
Туск хочет быть уверенным, что если что-то случится, то Россия будет знать, что реакция будет жесткой и однозначной.
Что предшествовало
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
- СМИ сообщали, что у Трампа составляют список "послушных и непослушных" стран НАТО.
Прибити їх, чим скоріше - тим краще.
А самим естонцям я вірю більше. Вони у 2021 казали про траншеї, поки шобло готувало до шашликів. Та і чисто логічно: ну звідки у параші сили на новий фронт (ще й з нато), як в них падають темпи наступу в Україні?