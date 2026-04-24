Новости
Россия может напасть на НАТО в течение нескольких месяцев, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может напасть на страну НАТО в ближайшем будущем. Речь идет о месяцах, а не о годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Что известно?

Глава польского правительства выразил обеспокоенность тем, готовы ли США выполнить свои обязательства перед НАТО по защите Европы.

Читайте: Запад уже "проснулся", но впереди много работы, - глава военного комитета НАТО Драгоне

"Для всего восточного фланга, моих соседей… вопрос в том, является ли НАТО, как и прежде, организацией, готовой, политически и логистически, реагировать, например, против России, если она попытается напасть", - отметил он.

Туск отметил, что некоторые члены оборонного альянса во главе с США "сделали вид, что ничего не произошло", когда в прошлом году около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши.

Польский премьер подчеркнул, что его слова не стоит воспринимать "как скептицизм в отношении статьи 5 НАТО, а скорее как надежду на то, что гарантии на бумаге превратятся в нечто очень практичное".

"Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", - отметил он, имея в виду потенциальное российское нападение.

Читайте также: США рассматривают возможность "приостановки" членства Испании в НАТО, - Reuters

Туск заявил, что у него "нет комплексов" по поводу американо-польских связей.

"Вашингтон относится к Польше как к лучшему и ближайшему союзнику в Европе. Но для меня настоящая проблема заключается в том, что будет на практике, если что-то случится. ...

Я хочу верить, что (статья 5 НАТО. - ред.) по-прежнему действует, но иногда, конечно, у меня возникают сомнения. Я не хочу быть таким пессимистом… но сегодня нам нужен еще и практический контекст", - добавил премьер.

Туск хочет быть уверенным, что если что-то случится, то Россия будет знать, что реакция будет жесткой и однозначной.

Читайте: Премьер Польши обвинил президента в стремлении втянуть страну в конфликт на Ближнем Востоке

Читайте также: В случае нападения РФ на ЕС Польша должна удерживать Сувальский коридор и стать опорой НАТО, - военный. ФОТО

НАТО (10556) россия (97261) Туск Дональд (877)
Шось в це мало віриться. Кацапня з Україною задихається, а щоб відкрити ще один фронт та з країнами НАТО це взагалі зараз не реально.
24.04.2026 11:34 Ответить
А країни Балтії кажуть - не гундіть - ніхто на нас не нападе
24.04.2026 11:33 Ответить
+2
Судячи з того як США виконують данні свої гарантії безпеки данні Україні відповідно до Будапештського меморандуму, не треба чикати готовності США виконати свої зобов'язання перед НАТО щодо захисту Європи. Коли Путин нападе на НАТО, Трамп скаже, що це ні його війна. Тому всі допомагайте Україні, це єдина гарантія безпеки для Європи. Введіть війська НАТО в Україну
24.04.2026 11:45 Ответить
24.04.2026 11:33 Ответить
Єдина можливість уникнути нападу для ЄС це пожвавити бойові дії на українському фронті, щоб путін задіяв всі резерви в Україні. А для цього потрібен український наступ. А для цього потрібні гроші які ЄС ніяк не може надати Україні. Зараз потрібно терміново вводити доплати за контракти в ЗСУ, обіцяні ще на початку року, щоб пожвавити мобілізацію!
24.04.2026 11:48 Ответить
24.04.2026 11:34 Ответить
Кацапи воюють у зручному для них темпі. Всі інші, на жаль, "підтанцьовують".
24.04.2026 11:37 Ответить
Там такі й@бнуті, що коли їм яйки затиснуть - можуть і яз активувати..

Прибити їх, чим скоріше - тим краще.
24.04.2026 11:39 Ответить
Ну наскільки відомо, що хазяїн ***** сі проти ЯЗ.
24.04.2026 12:17 Ответить
Туск завжди був емоційним неадекватом. Як і Сікорський.
24.04.2026 11:40 Ответить
відкрити фронт - не означає посилати в атаку тисячі іванів на мопедах чи танках. зараз для цього можна послати на Європу рій дронів, в першу чергу на об'єкти ВПК, які допомагають Україні. от і вся атака. до того ж лапті будуть волати, що то не вони, а марсіяни чи прочий брєд. або навпаки, не будуть ховатися за марсіянами і будуть чекати реакції сцикливої Європи.
24.04.2026 11:51 Ответить
Не треба забувати про калінінградську область, яку у кацапні можуть віджати.
24.04.2026 12:15 Ответить
якшо китай планує напасти на тайвань уже восени (а його до цього ************, кажуть томагавків та ракет ппо нема - нападай), то рашка буде вимушена для свого господаря відкрити другий фронт, шоб відтягнути і розпорошити ті ресурси, шо залишилися. для цього їм не потрібно багато: можна мобілізувати 300 тищ рил, зняти тищ 100 досвіччених з фронту і замінити мобіками, а решту - в атаку на гейропейців. для початку - вистачить.
24.04.2026 12:00 Ответить
А чи ввійшла Польща до Ради Миру? Якщо ні то ніц на Трампа розраховувати
24.04.2026 11:36 Ответить
Та хай нападає! Нам то що?
24.04.2026 11:37 Ответить
пока москали воюют с нами Европа может спать спокойно
24.04.2026 11:40 Ответить
24.04.2026 11:45 Ответить
а які гарантії безпеки по будапештському меморандуму США нам надали? ви хоч текст того меморандуму читали?
24.04.2026 11:54 Ответить
НАТО не допустить війни на своїй території, то ж для нас все дуже печально, бо ми не в НАТО
24.04.2026 11:46 Ответить
Чому американці повинні вмирати за Польщу. Дуже нахабні, вважають себе центром Землі, тільки тому що вони проти кацапів. Таких народів в Європі багато. Які вважають що за це їм все повинні. Це єдине чим вони живуть.
24.04.2026 11:51 Ответить
Якщо не виконувати всіх їхніх бажань вони почнуть тролити "проросійськістю" як Орбан. Вам це треба?
24.04.2026 12:13 Ответить
А я думаю, що нападе. Думаю відкусить Нарву чи щось там невеличке, там багато військ не треба, а потім референдум за пару днів, бо там «рускоговорящие» і по донецькому сценарію. НАТО не встигне і зібратися.
24.04.2026 11:53 Ответить
Припиніть "кацапські наративи та погрози Європі". Естонці надішлють вам посла з протестом.
24.04.2026 12:10 Ответить
Естонія Виразить протест Туску?
24.04.2026 11:55 Ответить
Не сци. Ви ж гроші Найвеличнішому дали, він буде гнати своїх чоловіків на смерть задля влади і вашої безпеки (оплачено)
24.04.2026 12:08 Ответить
А коли кацапи закінчили війну в Україні перемогою? Які війська напрввлять на НАТО?
24.04.2026 12:12 Ответить
Спробують напасти лукашенкам на країни Балтії...а самі відхрестяться
24.04.2026 12:13 Ответить
Нагадаю, туск ще прогнозував закінчення війни в Україні влітку 2025 (також казав "за кілька місяців буде заморозка").

А самим естонцям я вірю більше. Вони у 2021 казали про траншеї, поки шобло готувало до шашликів. Та і чисто логічно: ну звідки у параші сили на новий фронт (ще й з нато), як в них падають темпи наступу в Україні?
24.04.2026 12:16 Ответить
 
 