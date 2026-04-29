КСИР фактически захватил власть в Иране, - Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически захватил власть в Иране.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

С момента основания в 1979 году Исламская республика строилась вокруг верховного лидера, который обладал неоспоримой властью по всем ключевым вопросам. Однако ликвидация аятоллы Али Хаменеи в первый день операции США и Израиля и назначение его преемником раненого сына Моджтабы положили начало другому порядку, в котором доминируют командиры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и который характеризуется отсутствием решительного, авторитетного арбитра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ужесточат санкции против Ирана в случае провала переговоров, - Рубио

Три собеседника издания говорят, что Моджтаба Хаменеи остается на вершине системы, но его роль заключается преимущественно в легитимизации решений, которые принимают его генералы, а не в отдаче собственных приказов.

Иранские чиновники и аналитики отметили, что военное время сконцентрировало власть в стране в узком и жестком кругу, в который входят Высший совет национальной безопасности, канцелярия верховного лидера и СВР. В то же время КСИР взял на себя доминирующую роль как в военной стратегии, так и в ключевых политических решениях.

"Иранцы реагируют чрезвычайно медленно. Очевидно, что нет единой структуры командования, которая бы принимала решения. Иногда им требуется от 2 до 3 дней, чтобы ответить", - говорит пакистанский чиновник, комментируя мирные переговоры между Ираном и США.

Читайте также: Трамп возмутился из-за заявления Мерца об Иране: Он не имеет представления, о чем говорит

Издание отмечает, что дипломатическим представителем Ирана на переговорах с США выступал глава МИД Аббас Арагчи, к которому недавно присоединился спикер парламента Мохаммед Багер Калибаф - экс-командующий КСИР и другие лица.

Однако ключевую роль на местах играет командир корпуса Ахмад Вахиди. Моджтаба Хаменеи после тяжелых ранений в результате удара США и Израиля не появляется на публике и взаимодействует через представителей КСИР или с помощью защищенной связи

Иранские чиновники ранее отрицали какие-либо разногласия по поводу переговоров с Соединенными Штатами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп приказал ВМС США готовиться к длительной блокаде Ормузского пролива, - Wall Street Journal