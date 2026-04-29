КСИР фактически захватил власть в Иране, - Reuters
Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически захватил власть в Иране.
Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.
С момента основания в 1979 году Исламская республика строилась вокруг верховного лидера, который обладал неоспоримой властью по всем ключевым вопросам. Однако ликвидация аятоллы Али Хаменеи в первый день операции США и Израиля и назначение его преемником раненого сына Моджтабы положили начало другому порядку, в котором доминируют командиры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и который характеризуется отсутствием решительного, авторитетного арбитра.
Три собеседника издания говорят, что Моджтаба Хаменеи остается на вершине системы, но его роль заключается преимущественно в легитимизации решений, которые принимают его генералы, а не в отдаче собственных приказов.
Иранские чиновники и аналитики отметили, что военное время сконцентрировало власть в стране в узком и жестком кругу, в который входят Высший совет национальной безопасности, канцелярия верховного лидера и СВР. В то же время КСИР взял на себя доминирующую роль как в военной стратегии, так и в ключевых политических решениях.
"Иранцы реагируют чрезвычайно медленно. Очевидно, что нет единой структуры командования, которая бы принимала решения. Иногда им требуется от 2 до 3 дней, чтобы ответить", - говорит пакистанский чиновник, комментируя мирные переговоры между Ираном и США.
Издание отмечает, что дипломатическим представителем Ирана на переговорах с США выступал глава МИД Аббас Арагчи, к которому недавно присоединился спикер парламента Мохаммед Багер Калибаф - экс-командующий КСИР и другие лица.
Однако ключевую роль на местах играет командир корпуса Ахмад Вахиди. Моджтаба Хаменеи после тяжелых ранений в результате удара США и Израиля не появляется на публике и взаимодействует через представителей КСИР или с помощью защищенной связи
Иранские чиновники ранее отрицали какие-либо разногласия по поводу переговоров с Соединенными Штатами.
А талібан був при владі до приходу США. І залишився би там, якби не биканув