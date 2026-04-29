3 845 13

КСИР фактически захватил власть в Иране, - Reuters

Новая власть Ирана: руководит не Моджтаба Хаменеи

Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически захватил власть в Иране.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

С момента основания в 1979 году Исламская республика строилась вокруг верховного лидера, который обладал неоспоримой властью по всем ключевым вопросам. Однако ликвидация аятоллы Али Хаменеи в первый день операции США и Израиля и назначение его преемником раненого сына Моджтабы положили начало другому порядку, в котором доминируют командиры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и который характеризуется отсутствием решительного, авторитетного арбитра.

Три собеседника издания говорят, что Моджтаба Хаменеи остается на вершине системы, но его роль заключается преимущественно в легитимизации решений, которые принимают его генералы, а не в отдаче собственных приказов.

Иранские чиновники и аналитики отметили, что военное время сконцентрировало власть в стране в узком и жестком кругу, в который входят Высший совет национальной безопасности, канцелярия верховного лидера и СВР. В то же время КСИР взял на себя доминирующую роль как в военной стратегии, так и в ключевых политических решениях.

"Иранцы реагируют чрезвычайно медленно. Очевидно, что нет единой структуры командования, которая бы принимала решения. Иногда им требуется от 2 до 3 дней, чтобы ответить", - говорит пакистанский чиновник, комментируя мирные переговоры между Ираном и США.

Издание отмечает, что дипломатическим представителем Ирана на переговорах с США выступал глава МИД Аббас Арагчи, к которому недавно присоединился спикер парламента Мохаммед Багер Калибаф - экс-командующий КСИР и другие лица.

Однак ключевую роль на местах играет командир корпуса Ахмад Вахиди. Моджтаба Хаменеи после тяжелых ранений в результате удара США и Израиля не появляется на публике и взаимодействует через представителей КСИР или с помощью защищенной связи

Иранские чиновники ранее отрицали какие-либо разногласия по поводу переговоров с Соединенными Штатами.

Топ комментарии
Млть, квір і не втрачав владу, вже пів-століття!
29.04.2026 14:23 Ответить
А прикольно пройшла "демілітаризація" в Ірані ...
***** , з Тромбом , не брати часом ?
29.04.2026 14:25 Ответить
Схоже мається на увазі що раніше що раніше то було, як Сталін з НКВД. Коли він там постійно методом відстрілу міняв головних, тобто контроль був у нього. А тепер і його і верхівку ліквідували й тепер командує масовка середньої ланки КВІРу, відсунувши інші гілки у бік.
29.04.2026 14:39 Ответить
Здивували... КДБ "перехопв владу", в Росії, чверть століття тому... І нічого - живуть...
29.04.2026 14:24 Ответить
Гадаєте тепер усі країни перської затоки, по яким поприлітало від Ірану скинуться йому на відбудову його військової потужності, бо їм не вистачило ?
29.04.2026 14:46 Ответить
ой ***!
що ж, то коїться?
йду за пивом.
але, не планував.
дякую!
29.04.2026 14:27 Ответить
***** Ісрану.
29.04.2026 14:28 Ответить
Їм потрібен час щоб погодити свої кроки з китайцями і кацапами, тому і не реагують одразу а "тримають паузу" 2-3 дні ... а дурники най думають що там якісь "тьоркі" між командирами, це теж їм корисно 🤔
29.04.2026 14:33 Ответить
КВІР це солдати аятол - коли їх влада просіла - одного вбили другий на публіці не появляється - от вони й командують
29.04.2026 14:37 Ответить
Все як зазвичай. Після американського втручання до влади приходить ще більш радикальна *******, аніж була до того. Ірак - ІДІЛ, Афганістан - Талібан, ось тепер Іран...
29.04.2026 14:42 Ответить
Ігіл при владі ніколи не був.

А талібан був при владі до приходу США. І залишився би там, якби не биканув
29.04.2026 16:52 Ответить
Контролювати більшу частину території країни - це те саме, що бути при владі. Бо офіційна влада її не контролює.
29.04.2026 17:51 Ответить
Тепер нехай його нищать.Вони ж не безсмертні...
29.04.2026 14:45 Ответить
 
 