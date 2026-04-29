3 866 13

КВІР фактично перехопив владу в Ірані, - Reuters

Нова влада Ірану: керує не Моджтаба Хаменеї

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) фактично перехопив владу в Ірані.

Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Від моменту заснування у 1979 році Іламська республіка будувалася навколо верховного лідера, який мав незаперечну владу з усіх ключових питань. Проте ліквідація аятоли Алі Хаменеї в перший день операції США та Ізраїлю та призначення наступником його пораненого сина Моджтаби започаткували інший порядок, в якому домінують командири Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та який характеризується відсутністю рішучого, авторитетного арбітра.

Три співрозмовники видання кажуть, що Моджтаба Хаменеї залишається на вершині системи, але його роль полягає переважно в легітимізації рішень, які ухвалюють його генерали, а не у видачі власних наказів.

Іранські чиновники та аналітики зазначили, що воєнний час сконцентрував владу в країні у вузькому та жорсткому колі, до якого входять Вища рада національної безпеки, канцелярія верховного лідера та КВІР. Водночас КВІР взяв на себе домінуючу роль як у військовій стратегії, так і в ключових політичних рішеннях.

"Іранці надзвичайно повільно реагують. Очевидно, що немає єдиної структури командування, яка б ухвалювала рішення. Іноді їм потрібно від 2 до 3 днів, щоб відповісти", - каже пакистанський чиновник, коментуючи мирні переговори між Іраном та США.

Видання зазначає, що дипломатичним представником Ірану на переговорах зі США виступав глава МЗС Аббас Арагчі, до якого нещодавно приєднався спікер парламенту Мохаммед Багер Калібаф - екскомандувач КВІР та інші особи.

Проте ключову роль на місцях відіграє командир корпусу Ахмад Вахіді. Моджтаба Хаменеї після важких поранень внаслідок удару США та Ізраїлю не з'являється на публіці та взаємодіє через представників КВІР або за допомогою захищеного зв'язку

Іранські чиновники раніше заперечували будь-які розбіжності щодо переговорів зі Сполученими Штатами.

+4
Млть, квір і не втрачав владу, вже пів-століття!
29.04.2026 14:23 Відповісти
+3
А прикольно пройшла "демілітаризація" в Ірані ...
***** , з Тромбом , не брати часом ?
29.04.2026 14:25 Відповісти
+3
Схоже мається на увазі що раніше що раніше то було, як Сталін з НКВД. Коли він там постійно методом відстрілу міняв головних, тобто контроль був у нього. А тепер і його і верхівку ліквідували й тепер командує масовка середньої ланки КВІРу, відсунувши інші гілки у бік.
29.04.2026 14:39 Відповісти
Млть, квір і не втрачав владу, вже пів-століття!
29.04.2026 14:23 Відповісти
Схоже мається на увазі що раніше що раніше то було, як Сталін з НКВД. Коли він там постійно методом відстрілу міняв головних, тобто контроль був у нього. А тепер і його і верхівку ліквідували й тепер командує масовка середньої ланки КВІРу, відсунувши інші гілки у бік.
29.04.2026 14:39 Відповісти
Здивували... КДБ "перехопв владу", в Росії, чверть століття тому... І нічого - живуть...
29.04.2026 14:24 Відповісти
А прикольно пройшла "демілітаризація" в Ірані ...
***** , з Тромбом , не брати часом ?
29.04.2026 14:25 Відповісти
Гадаєте тепер усі країни перської затоки, по яким поприлітало від Ірану скинуться йому на відбудову його військової потужності, бо їм не вистачило ?
29.04.2026 14:46 Відповісти
ой ***!
що ж, то коїться?
йду за пивом.
але, не планував.
дякую!
29.04.2026 14:27 Відповісти
***** Ісрану.
29.04.2026 14:28 Відповісти
Їм потрібен час щоб погодити свої кроки з китайцями і кацапами, тому і не реагують одразу а "тримають паузу" 2-3 дні ... а дурники най думають що там якісь "тьоркі" між командирами, це теж їм корисно 🤔
29.04.2026 14:33 Відповісти
КВІР це солдати аятол - коли їх влада просіла - одного вбили другий на публіці не появляється - от вони й командують
29.04.2026 14:37 Відповісти
Все як зазвичай. Після американського втручання до влади приходить ще більш радикальна *******, аніж була до того. Ірак - ІДІЛ, Афганістан - Талібан, ось тепер Іран...
29.04.2026 14:42 Відповісти
Ігіл при владі ніколи не був.

А талібан був при владі до приходу США. І залишився би там, якби не биканув
29.04.2026 16:52 Відповісти
Контролювати більшу частину території країни - це те саме, що бути при владі. Бо офіційна влада її не контролює.
29.04.2026 17:51 Відповісти
Тепер нехай його нищать.Вони ж не безсмертні...
29.04.2026 14:45 Відповісти
 
 