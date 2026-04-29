КВІР фактично перехопив владу в Ірані, - Reuters

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) фактично перехопив владу в Ірані.

Про це пише видання Reuters.

Від моменту заснування у 1979 році Іламська республіка будувалася навколо верховного лідера, який мав незаперечну владу з усіх ключових питань. Проте ліквідація аятоли Алі Хаменеї в перший день операції США та Ізраїлю та призначення наступником його пораненого сина Моджтаби започаткували інший порядок, в якому домінують командири Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та який характеризується відсутністю рішучого, авторитетного арбітра.

Три співрозмовники видання кажуть, що Моджтаба Хаменеї залишається на вершині системи, але його роль полягає переважно в легітимізації рішень, які ухвалюють його генерали, а не у видачі власних наказів.

Іранські чиновники та аналітики зазначили, що воєнний час сконцентрував владу в країні у вузькому та жорсткому колі, до якого входять Вища рада національної безпеки, канцелярія верховного лідера та КВІР. Водночас КВІР взяв на себе домінуючу роль як у військовій стратегії, так і в ключових політичних рішеннях.

"Іранці надзвичайно повільно реагують. Очевидно, що немає єдиної структури командування, яка б ухвалювала рішення. Іноді їм потрібно від 2 до 3 днів, щоб відповісти", - каже пакистанський чиновник, коментуючи мирні переговори між Іраном та США.

Видання зазначає, що дипломатичним представником Ірану на переговорах зі США виступав глава МЗС Аббас Арагчі, до якого нещодавно приєднався спікер парламенту Мохаммед Багер Калібаф - екскомандувач КВІР та інші особи.

Проте ключову роль на місцях відіграє командир корпусу Ахмад Вахіді. Моджтаба Хаменеї після важких поранень внаслідок удару США та Ізраїлю не з'являється на публіці та взаємодіє через представників КВІР або за допомогою захищеного зв'язку

Іранські чиновники раніше заперечували будь-які розбіжності щодо переговорів зі Сполученими Штатами.

