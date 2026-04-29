Более 3500 дронов за месяц: "Азов" показал масштаб уничтожения российских БПЛА
Индустрия дронов
Бойцы 1-го корпуса НГУ"Азов" в течение апреля уничтожили более 3500 российских ударных дронов в небе над Донецкой областью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба подразделения.
Там отмечают, что враг продолжает активно наращивать использование беспилотников как против украинских военных, так и против гражданского населения.
"Оккупанты ни на день не прекращают запускать БПЛА как по Силам обороны Украины, так и по гражданскому населению. Чем больше враг запускает дронов, тем больше уничтоженных целей на счету ПВО 1-го корпуса НГУ "Азов", - говорится в сообщении.
Всего в течение апреля военные ПВО 1-го корпуса НГУ "Азов" уничтожили:
- 3585 ударных БПЛА авиационного типа;
- 156 разведывательных БПЛА самолетного типа;
- 416 ударных БПЛА коптерного типа;
- 114 разведывательных дронов коптерного типа.
