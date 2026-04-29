Более 3500 дронов за месяц: "Азов" показал масштаб уничтожения российских БПЛА

Бойцы 1-го корпуса НГУ"Азов" в течение апреля уничтожили более 3500 российских ударных дронов в небе над Донецкой областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба подразделения.

Там отмечают, что враг продолжает активно наращивать использование беспилотников как против украинских военных, так и против гражданского населения.

"Оккупанты ни на день не прекращают запускать БПЛА как по Силам обороны Украины, так и по гражданскому населению. Чем больше враг запускает дронов, тем больше уничтоженных целей на счету ПВО 1-го корпуса НГУ "Азов", - говорится в сообщении.

Всего в течение апреля военные ПВО 1-го корпуса НГУ "Азов" уничтожили:

3585 ударных БПЛА авиационного типа;

156 разведывательных БПЛА самолетного типа;

416 ударных БПЛА коптерного типа;

114 разведывательных дронов коптерного типа.

