РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9435 посетителей онлайн
659 1

Более 3500 дронов за месяц: "Азов" показал масштаб уничтожения российских БПЛА

Бойцы "Азова" за апрель сбили более 3500 российских дронов над Донецкой областью

Бойцы 1-го корпуса НГУ"Азов" в течение апреля уничтожили более 3500 российских ударных дронов в небе над Донецкой областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба подразделения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Там отмечают, что враг продолжает активно наращивать использование беспилотников как против украинских военных, так и против гражданского населения.

"Оккупанты ни на день не прекращают запускать БПЛА как по Силам обороны Украины, так и по гражданскому населению. Чем больше враг запускает дронов, тем больше уничтоженных целей на счету ПВО 1-го корпуса НГУ "Азов", - говорится в сообщении.

Всего в течение апреля военные ПВО 1-го корпуса НГУ "Азов" уничтожили:

  • 3585 ударных БПЛА авиационного типа;
  • 156 разведывательных БПЛА самолетного типа;
  • 416 ударных БПЛА коптерного типа;
  • 114 разведывательных дронов коптерного типа.

Автор: 

уничтожение (9679) Донецкая область (12186) Азов (880) дроны (6932)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тому Зєля і нічого не робить для звільнення азовців.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:09 Ответить
 
 