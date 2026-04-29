Понад 3500 дронів за місяць: "Азов" показав масштаб знищення російських БпЛА
Індустрія дронів
Бійці 1-го корпусу НГУ "Азов" протягом квітня знищили понад 3500 російських ударних дронів у небі над Донеччиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба підрозділу.
Там зазначають, що ворог продовжує активно нарощувати використання безпілотників як проти українських військових, так і проти цивільного населення.
"Окупанти ні на день не припиняють запускати БПЛА як по Силам оборони України, так і по цивільному населенню. Чим більше ворог запускає дронів, тим більше знищених цілей на рахунку ППО 1-го корпусу НГУ "Азов"", – йдеться у повідомленні.
Загалом протягом квітня військові ППО 1-го корпусу НГУ "Азов" знищили:
- 3585 ударних БпЛА літакового типу;
- 156 розвідувальні БпЛА літакового типу;
- 416 ударних БпЛА коптерного типу;
- 114 розвідувальних дронів коптерного типу.
Мирон Боднар
Забули пароль або логін? Відновити пароль