Понад 3500 дронів за місяць: "Азов" показав масштаб знищення російських БпЛА

Бійці 1-го корпусу НГУ "Азов" протягом квітня знищили понад 3500 російських ударних дронів у небі над Донеччиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба підрозділу.

Там зазначають, що ворог продовжує активно нарощувати використання безпілотників як проти українських військових, так і проти цивільного населення.

"Окупанти ні на день не припиняють запускати БПЛА як по Силам оборони України, так і по цивільному населенню. Чим більше ворог запускає дронів, тим більше знищених цілей на рахунку ППО 1-го корпусу НГУ "Азов"", – йдеться у повідомленні.

Загалом протягом квітня військові ППО 1-го корпусу НГУ "Азов" знищили:

  • 3585 ударних БпЛА літакового типу;
  • 156 розвідувальні БпЛА літакового типу;
  • 416 ударних БпЛА коптерного типу;
  • 114 розвідувальних дронів коптерного типу.

Тому Зєля і нічого не робить для звільнення азовців.
