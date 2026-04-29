Понад 3500 дронів за місяць: "Азов" показав масштаб знищення російських БпЛА

Бійці 1-го корпусу НГУ "Азов" протягом квітня знищили понад 3500 російських ударних дронів у небі над Донеччиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба підрозділу.

Там зазначають, що ворог продовжує активно нарощувати використання безпілотників як проти українських військових, так і проти цивільного населення.

"Окупанти ні на день не припиняють запускати БПЛА як по Силам оборони України, так і по цивільному населенню. Чим більше ворог запускає дронів, тим більше знищених цілей на рахунку ППО 1-го корпусу НГУ "Азов"", – йдеться у повідомленні.

Загалом протягом квітня військові ППО 1-го корпусу НГУ "Азов" знищили:

3585 ударних БпЛА літакового типу;

156 розвідувальні БпЛА літакового типу;

416 ударних БпЛА коптерного типу;

114 розвідувальних дронів коптерного типу.

