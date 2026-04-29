Король Чарльз III пошутил над Трампом в Белом доме: "Без Британии вы бы говорили по-французски"
Во время выступления в Белом доме король Чарльз III сыпал остротами, отреагировав на заявление президента США Дональда Трампа о том, что без помощи Вашингтона во Второй мировой войне в Великобритании говорили бы на немецком языке.
Об этом пишет AFP и сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.
Ответ короля
В частности, британский король ответил на упрек Трампа, что "Европа сегодня говорила бы на немецком и японском, если бы Вашингтон не привел союзные войска к победе во Второй мировой войне".
"Вы недавно заявили, господин президент, что если бы не Соединенные Штаты, европейские страны говорили бы на немецком. Позвольте мне сказать, что если бы не мы, вы бы говорили на французском", — пошутил король Чарльз III, намекая на борьбу между Францией и Великобританией за колонии в Америке.
Критика перестройки Белого дома
Также Чарльз III во время речи в шутливой форме отреагировал на перестройку восточного крыла Белого дома в бальный зал и сказал: "Мне грустно это признавать, но мы, британцы, конечно же, сделали свою попытку реконструкции Белого дома в 1814 году".
В конце концов президент США сказал, что Чарльз III своей речью "заставил демократов встать", и подчеркнул, что ему "никогда не удавалось этого сделать".
Кроме того, король Чарльз III подарил Трампу колокол с британской подводной лодки HMS Trump, спущенной на воду во время Второй мировой войны, как символ общей истории и будущего сотрудничества между странами.
- Напомним, 27 апреля Чарльз III вместе с женой Камиллой прилетел в США с многодневным визитом. Это первый визит Чарльза III в Соединенные Штаты в качестве короля и первый государственный визит британского монарха с 2007 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
плутається в словах і пургу несе
але, ще не вечір !
мучачи....
Dutch?
це був би якийсь жах для всього світу !
Король може бути лише один !
істінно амєріканскіє тєріторії
54 штат США
абирвалг
Трампон, звісно, не зрозумів жодного жарту Короля, бо не знає ніякої історії (навіть своєї країни).
А стосовно цитати, що я навів вище, то це про те, що Білий дім був спалений...
Ще цікаво дізнатися, що стало з підводним човном "Trump" - може теж якийсь натяк чи тролінг...
https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Trump
А от тут я вже не на стільки розумію гумор англійців, щоб щось стверджувати, але мені дуже б хотілося, щоб це був натяк на те, що і трампону вже треба "на заслужений відпочинок" у музей (для рудого - лікарня чи хоспіс) до моменту "порізаний на метал" (для трампона - похований під своєю золотою статуєю у своєму маєтку чи на своєму полі для гольфу).
«Одразу після подій 11 вересня 2001 року, коли НАТО вперше задіяло статтю 5, а Рада Безпеки ООН виступила єдиним фронтом перед обличчям терору, ми разом відповіли на цей виклик - так само, як наші народи робили це понад століття. Пліч-о-пліч через дві світові війни, холодну війну, Афганістан і моменти, що визначили нашу спільну безпеку.
Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найвідважнішого народу».
Це вам не "какая разніца"...
Король Чарльз III подарував Дональду Трампу дзвін з британського підводного човна HMS Trump, підкреслюючи історичний зв'язок між країнами.
Дональд Трамп відповів, подарувавши королю копію листа Джона Адамса до Джона Джея, описуючи аудієнцію у короля Георга III.
Дивіться це чмо приторкається до королівської особи, що є порушенням будб якого етикету