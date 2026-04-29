Король Чарльз III пошутил над Трампом в Белом доме: "Без Британии вы бы говорили по-французски"

Король Чарльз III и Трамп

Во время выступления в Белом доме король Чарльз III сыпал остротами, отреагировав на заявление президента США Дональда Трампа о том, что без помощи Вашингтона во Второй мировой войне в Великобритании говорили бы на немецком языке.

Ответ короля

В частности, британский король ответил на упрек Трампа, что "Европа сегодня говорила бы на немецком и японском, если бы Вашингтон не привел союзные войска к победе во Второй мировой войне".

"Вы недавно заявили, господин президент, что если бы не Соединенные Штаты, европейские страны говорили бы на немецком. Позвольте мне сказать, что если бы не мы, вы бы говорили на французском", — пошутил король Чарльз III, намекая на борьбу между Францией и Великобританией за колонии в Америке.

Критика перестройки Белого дома

Также Чарльз III во время речи в шутливой форме отреагировал на перестройку восточного крыла Белого дома в бальный зал и сказал: "Мне грустно это признавать, но мы, британцы, конечно же, сделали свою попытку реконструкции Белого дома в 1814 году".

В конце концов президент США сказал, что Чарльз III своей речью "заставил демократов встать", и подчеркнул, что ему "никогда не удавалось этого сделать".

Кроме того, король Чарльз III подарил Трампу колокол с британской подводной лодки HMS Trump, спущенной на воду во время Второй мировой войны, как символ общей истории и будущего сотрудничества между странами.

  • Напомним, 27 апреля Чарльз III вместе с женой Камиллой прилетел в США с многодневным визитом. Это первый визит Чарльза III в Соединенные Штаты в качестве короля и первый государственный визит британского монарха с 2007 года.

Топ комментарии
І з прекрасним британським почуттям гумору)
29.04.2026 18:36 Ответить
Одразу видно - інтелігентна і освічена людина
29.04.2026 18:35 Ответить
God save the King!
29.04.2026 18:49 Ответить
Одразу видно - інтелігентна і освічена людина
показать весь комментарий
29.04.2026 18:35 Ответить
І з прекрасним британським почуттям гумору)
показать весь комментарий
29.04.2026 18:36 Ответить
God save the King!
показать весь комментарий
29.04.2026 18:49 Ответить
Трамп - яка різниця якою мовою розмовляти??!
29.04.2026 18:38 Ответить
вибачте за мій французький, але з англійським у трампа щось не дуже -

плутається в словах і пургу несе

.
29.04.2026 18:43 Ответить
То не з англiским, то з головою проблема.
29.04.2026 19:25 Ответить
язику заважає тіліпатись ?
29.04.2026 20:58 Ответить
та да в 19 ст. був період, коли через приток німецькомовних емігрантів США могли б стати й німецькомовними.

але, ще не вечір !
мучачи....

.
29.04.2026 18:41 Ответить
Ти не врахував вплив Нідерландів під час становлення США...так що США могли говорити на одному з діалектів німецької
29.04.2026 19:00 Ответить
"США могли говорити на одному з діалектів німецької..."
Dutch?
29.04.2026 19:17 Ответить
угу
29.04.2026 19:19 Ответить
тільки не Датч !!!

це був би якийсь жах для всього світу !

.
29.04.2026 20:59 Ответить
Етнічному німцю Трампу це як на яйця наступити
29.04.2026 18:42 Ответить
трумпу
29.04.2026 18:43 Ответить
пан теля пасе
29.04.2026 18:42 Ответить
марія льон тре...
29.04.2026 19:39 Ответить
Трамп кричав - в Білому домі два королі
29.04.2026 18:42 Ответить
він забув істину:

Король може бути лише один !

.
29.04.2026 18:52 Ответить
Вишукано.👍
29.04.2026 18:45 Ответить
У британців досі фантомні імперські болі. Особливо по Америці.
29.04.2026 18:45 Ответить
#Британій-наш -
істінно амєріканскіє тєріторії

54 штат США

.
29.04.2026 18:54 Ответить
Ви не плутаєте британців з орками стосовно імперських болей?
29.04.2026 20:15 Ответить
А в Америки фантомні болі по Канаді і Гренландії?
29.04.2026 22:20 Ответить
Як приклад - Канада. Пів країни розмовляють англійською, пів країни - французською. Недопрацювали свого часу.
29.04.2026 18:50 Ответить
Дело в том, что Трамп ни говорит ни на английском, ни на французском , он мычит как корова...
29.04.2026 18:51 Ответить
У Трампа словниковий запас - як в Елочкі - людожеркі. "хлопець" (в Елочкі - "парніша"), "карти" (в Елочкі - "таксо"), "чудовий" (в Елочкі - "знамєніто").
29.04.2026 19:14 Ответить
"two-three weeks", "350 billion", "solved eight wars", абирвалг
29.04.2026 19:22 Ответить
"If I were president!"
29.04.2026 19:32 Ответить
Це як мєтать бісєр, бо трамп ве одно ***** не зрозумів, бо школа повз нього пройшла.
29.04.2026 18:52 Ответить
Джентльмен і барига!
29.04.2026 18:53 Ответить
Дійсно Король! Браво!
29.04.2026 18:58 Ответить
"...ми, британці, звичайно ж, зробили свою спробу реконструкції Білого дому в 1814 році" Джерело: https://censor.net/ua/n4000644

Трампон, звісно, не зрозумів жодного жарту Короля, бо не знає ніякої історії (навіть своєї країни).
А стосовно цитати, що я навів вище, то це про те, що Білий дім був спалений...
Ще цікаво дізнатися, що стало з підводним човном "Trump" - може теж якийсь натяк чи тролінг...
29.04.2026 19:01 Ответить
Як не дивно, дожив (човен) до поважного віку; порізаний на міттол у 1971-му році.

https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Trump
29.04.2026 19:20 Ответить
Дякую!

А от тут я вже не на стільки розумію гумор англійців, щоб щось стверджувати, але мені дуже б хотілося, щоб це був натяк на те, що і трампону вже треба "на заслужений відпочинок" у музей (для рудого - лікарня чи хоспіс) до моменту "порізаний на метал" (для трампона - похований під своєю золотою статуєю у своєму маєтку чи на своєму полі для гольфу).
29.04.2026 19:31 Ответить
Саме так. До поважного віку дожити можна, але все одно будеш порізаний на метал...
29.04.2026 19:35 Ответить
"Як надумаєш щось сказати - подзвони в дзвін"
29.04.2026 21:14 Ответить
Тонко.
29.04.2026 19:08 Ответить
Король в конгресі США! Справжній король!

«Одразу після подій 11 вересня 2001 року, коли НАТО вперше задіяло статтю 5, а Рада Безпеки ООН виступила єдиним фронтом перед обличчям терору, ми разом відповіли на цей виклик - так само, як наші народи робили це понад століття. Пліч-о-пліч через дві світові війни, холодну війну, Афганістан і моменти, що визначили нашу спільну безпеку.

Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найвідважнішого народу».
29.04.2026 19:25 Ответить
Чого можна чекати від Президента США який не знає навіть який вклад внесла Іспанія в історію людства і самої США.
29.04.2026 19:44 Ответить
У Трампа сильний мокшанський акцент!
29.04.2026 19:44 Ответить
Ну это но зря.) Для таких людей с таким самолюбием это как серпом по яйцам. Скорее всего переговоры прошли так себе, англичане обычно в смысле дипломатии знают что делают. Примеры есть)
29.04.2026 19:44 Ответить
Королю можна ! На відміну від решти європейських лідерів - йому вибори не потрібні 😜
29.04.2026 20:00 Ответить
В головне всі вони чудово розуміють, що мова має значення!
Це вам не "какая разніца"...
29.04.2026 20:08 Ответить
Витончено провели британським по губам
29.04.2026 20:09 Ответить
"Достатньо просто подзвонити": Чарльз ІІІ зробив Трампу подарунок з глибоким змістом
Король Чарльз III подарував Дональду Трампу дзвін з британського підводного човна HMS Trump, підкреслюючи історичний зв'язок між країнами.
Дональд Трамп відповів, подарувавши королю копію листа Джона Адамса до Джона Джея, описуючи аудієнцію у короля Георга III.

Дивіться це чмо приторкається до королівської особи, що є порушенням будб якого етикету
29.04.2026 20:24 Ответить
Трамп може подзвонити лише по стовпу...
29.04.2026 21:55 Ответить
https://24tv.ua/trends24/shho-charlz-iii-podaruvav-trampu-bilomu-domi-28-kvitnya-2026_n3058261 тут
29.04.2026 20:25 Ответить
Оце Чарльз видав базу! 🔥 Королівський тролінг 80-го рівня: нагадати американцям про французьку - це було тонко. Але Дональду варто було б накинути ще один іронічний ,,кешбек''. Поки він розповідає, як США врятували Європу від німецької мови, йому варто подякувати своєму дідусеві Фрідріху. Якби дід Трамп у 1885-му не ,,накивав п'ятами'' з Баварії, щоб не служити в армії, то онук зараз би не про ,,Great America'' затирав, а десь у Мюнхені смикав би пиво і соковито cам би цвірінькав би німецькою. 🥨 Дідусь Фрідріх емігрував без офіційного дозволу влади та без повідомлення про зняття з обліку, що згодом кваліфікувало його як ухилянта. У 1901 році він повернувся до Німеччини, але у 1905 році баварська влада позбавила його громадянства та наказала покинути країну через ухилення від армії та незаконну еміграцію. У 1905 році він разом із вагітною дружиною повернувся до США. Фрідріх Трамп емігрував до Нью-Йорка і згодом став громадянином США..... Так що виходить, що Дональд у США тільки тому, що його предка колись з тріском виперли з Німеччини як ухилянта і незаконного емігранта. Іронія життя - таки штука безжальна! 😂👑
29.04.2026 20:35 Ответить
Америка розмовляє англійською через грибок, який нищив картоплю й ірланці з голодухи масово емігрували в америку. То визнаний історичний факт. Справа в тому що картопля настільки поживна що можна жити харчуючись виключно картоплею. А так як картоплі було вдосталь до грибка, вони інтенсивно розмножувались. А коли купа цих дітей подорослішали, появився грибок, картопля зігнила прямо в землі. Почався голод і ірландці масово емігрували в америку, тому Америка розмовляє англійською. Добавилась продажа Наполеоном Луїзіяни. https://www.youtube.com/watch?v=E208HZalWpM
30.04.2026 00:13 Ответить
 
 