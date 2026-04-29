Король Чарльз III пошутил над Трампом в Белом доме: "Без Британии вы бы говорили по-французски"

Во время выступления в Белом доме король Чарльз III сыпал остротами, отреагировав на заявление президента США Дональда Трампа о том, что без помощи Вашингтона во Второй мировой войне в Великобритании говорили бы на немецком языке.

Об этом пишет AFP и сообщает BBC.

Ответ короля

В частности, британский король ответил на упрек Трампа, что "Европа сегодня говорила бы на немецком и японском, если бы Вашингтон не привел союзные войска к победе во Второй мировой войне".

"Вы недавно заявили, господин президент, что если бы не Соединенные Штаты, европейские страны говорили бы на немецком. Позвольте мне сказать, что если бы не мы, вы бы говорили на французском", — пошутил король Чарльз III, намекая на борьбу между Францией и Великобританией за колонии в Америке.

Критика перестройки Белого дома

Также Чарльз III во время речи в шутливой форме отреагировал на перестройку восточного крыла Белого дома в бальный зал и сказал: "Мне грустно это признавать, но мы, британцы, конечно же, сделали свою попытку реконструкции Белого дома в 1814 году".

В конце концов президент США сказал, что Чарльз III своей речью "заставил демократов встать", и подчеркнул, что ему "никогда не удавалось этого сделать".

Кроме того, король Чарльз III подарил Трампу колокол с британской подводной лодки HMS Trump, спущенной на воду во время Второй мировой войны, как символ общей истории и будущего сотрудничества между странами.

