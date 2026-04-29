Король Чарльз ІІІ пожартував над Трампом у Білому домі: "Без Британії – ви б говорили французькою"

Під час промови в Білому домі король Чарльз III сипав дотепами, відреагувавши на заяву президента США Дональда Трампа про те, що без допомоги Вашингтону в Другій світовій війні у Великій Британії розмовляли б німецькою.

Про це пише AFP та повідомляє BBC.

Відповідь короля

Зокрема, британський король відповів на закид Трампа, що "Європа сьогодні розмовляла б німецькою та японською, якби Вашингтон не привів союзні війська до перемоги у Другій світовій війні".

"Ви нещодавно заявили, пане президенте, що якби не Сполучені Штати, європейські країни говорили б німецькою. Дозвольте мені сказати, що якби не ми, ви б говорили французькою", - пожартував король Чарльз III, натякаючи на боротьбу між Францією та Британією за колонії в Америці.

Критика перебудови Білого дому

Також Чарльз III під час промови в жартівливій формі відреагував на перебудову східного крила Білого дому в бальну залу та сказав: "Мені прикро це визнавати, але ми, британці, звичайно ж, зробили свою спробу реконструкції Білого дому в 1814 році".

Зрештою президент США сказав, що Чарльз III своєю промовою "змусив демократів встати", і підкреслив, що йому "ніколи не вдавалося цього зробити".

До того ж король Чарльз ІІІ подарував Трампу дзвін із британського підводного човна HMS Trump, запущеного під час Другої світової війни, як символ спільної історії та майбутньої співпраці між країнами.

