УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8707 відвідувачів онлайн
Новини Візит Чарльза III до США
4 595 59

Король Чарльз ІІІ пожартував над Трампом у Білому домі: "Без Британії – ви б говорили французькою"

Король Чарльз III і Трамп

Під час промови в Білому домі король Чарльз III сипав дотепами, відреагувавши на заяву президента США Дональда Трампа про те, що без допомоги Вашингтону в Другій світовій війні у Великій Британії розмовляли б німецькою.

Про це пише AFP та повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відповідь короля

Зокрема, британський король відповів на закид Трампа, що "Європа сьогодні розмовляла б німецькою та японською, якби Вашингтон не привів союзні війська до перемоги у Другій світовій війні".

"Ви нещодавно заявили, пане президенте, що якби не Сполучені Штати, європейські країни говорили б німецькою. Дозвольте мені сказати, що якби не ми, ви б говорили французькою", - пожартував король Чарльз III, натякаючи на боротьбу між Францією та Британією за колонії в Америці.

Критика перебудови Білого дому

Також Чарльз III під час промови в жартівливій формі відреагував на перебудову східного крила Білого дому в бальну залу та сказав: "Мені прикро це визнавати, але ми, британці, звичайно ж, зробили свою спробу реконструкції Білого дому в 1814 році".

Зрештою президент США сказав, що Чарльз III своєю промовою "змусив демократів встати", і підкреслив, що йому "ніколи не вдавалося цього зробити".

До того ж король Чарльз ІІІ подарував Трампу дзвін із британського підводного човна HMS Trump, запущеного під час Другої світової війни, як символ спільної історії та майбутньої співпраці між країнами.

  • Нагадаємо, 27 квітня Чарльз III разом із дружиною Каміллою прилетів до США з кількаденним візитом. Це перший візит Чарльза III до Сполучених Штатів як короля і перший державний візит британського монарха з 2007 року.

Автор: 

Велика Британія (5936) США (26407) Трамп Дональд (8763) Чарльз III (37)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
І з прекрасним британським почуттям гумору)
показати весь коментар
29.04.2026 18:36 Відповісти
+36
Одразу видно - інтелігентна і освічена людина
показати весь коментар
29.04.2026 18:35 Відповісти
+21
God save the King!
показати весь коментар
29.04.2026 18:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
29.04.2026 18:35 Відповісти
29.04.2026 18:36 Відповісти
29.04.2026 18:49 Відповісти
Трамп - яка різниця якою мовою розмовляти??!
показати весь коментар
29.04.2026 18:38 Відповісти
вибачте за мій французький, але з англійським у трампа щось не дуже -

плутається в словах і пургу несе

.
показати весь коментар
29.04.2026 18:43 Відповісти
То не з англiским, то з головою проблема.
показати весь коментар
29.04.2026 19:25 Відповісти
язику заважає тіліпатись ?
показати весь коментар
29.04.2026 20:58 Відповісти
та да в 19 ст. був період, коли через приток німецькомовних емігрантів США могли б стати й німецькомовними.

але, ще не вечір !
мучачи....

.
показати весь коментар
29.04.2026 18:41 Відповісти
Ти не врахував вплив Нідерландів під час становлення США...так що США могли говорити на одному з діалектів німецької
показати весь коментар
29.04.2026 19:00 Відповісти
"США могли говорити на одному з діалектів німецької..."
Dutch?
показати весь коментар
29.04.2026 19:17 Відповісти
угу
показати весь коментар
29.04.2026 19:19 Відповісти
тільки не Датч !!!

це був би якийсь жах для всього світу !

.
показати весь коментар
29.04.2026 20:59 Відповісти
Яаа, яаа... Даст ист фантастіш... Трумпу цього достатньо😁
показати весь коментар
30.04.2026 01:52 Відповісти
Етнічному німцю Трампу це як на яйця наступити
показати весь коментар
29.04.2026 18:42 Відповісти
трумпу
показати весь коментар
29.04.2026 18:43 Відповісти
пан теля пасе
показати весь коментар
29.04.2026 18:42 Відповісти
марія льон тре...
показати весь коментар
29.04.2026 19:39 Відповісти
Трамп кричав - в Білому домі два королі
показати весь коментар
29.04.2026 18:42 Відповісти
він забув істину:

Король може бути лише один !

.
показати весь коментар
29.04.2026 18:52 Відповісти
Вишукано.👍
показати весь коментар
29.04.2026 18:45 Відповісти
У британців досі фантомні імперські болі. Особливо по Америці.
показати весь коментар
29.04.2026 18:45 Відповісти
#Британій-наш -
істінно амєріканскіє тєріторії

54 штат США

.
показати весь коментар
29.04.2026 18:54 Відповісти
Ви не плутаєте британців з орками стосовно імперських болей?
показати весь коментар
29.04.2026 20:15 Відповісти
А в Америки фантомні болі по Канаді і Гренландії?
показати весь коментар
29.04.2026 22:20 Відповісти
І Кубі
показати весь коментар
30.04.2026 01:53 Відповісти
Як приклад - Канада. Пів країни розмовляють англійською, пів країни - французською. Недопрацювали свого часу.
показати весь коментар
29.04.2026 18:50 Відповісти
Дело в том, что Трамп ни говорит ни на английском, ни на французском , он мычит как корова...
показати весь коментар
29.04.2026 18:51 Відповісти
У Трампа словниковий запас - як в Елочкі - людожеркі. "хлопець" (в Елочкі - "парніша"), "карти" (в Елочкі - "таксо"), "чудовий" (в Елочкі - "знамєніто").
показати весь коментар
29.04.2026 19:14 Відповісти
"two-three weeks", "350 billion", "solved eight wars", абирвалг
показати весь коментар
29.04.2026 19:22 Відповісти
"If I were president!"
показати весь коментар
29.04.2026 19:32 Відповісти
Це як мєтать бісєр, бо трамп ве одно ***** не зрозумів, бо школа повз нього пройшла.
показати весь коментар
29.04.2026 18:52 Відповісти
Джентльмен і барига!
показати весь коментар
29.04.2026 18:53 Відповісти
Дійсно Король! Браво!
показати весь коментар
29.04.2026 18:58 Відповісти
"...ми, британці, звичайно ж, зробили свою спробу реконструкції Білого дому в 1814 році" Джерело: https://censor.net/ua/n4000644

Трампон, звісно, не зрозумів жодного жарту Короля, бо не знає ніякої історії (навіть своєї країни).
А стосовно цитати, що я навів вище, то це про те, що Білий дім був спалений...
Ще цікаво дізнатися, що стало з підводним човном "Trump" - може теж якийсь натяк чи тролінг...
показати весь коментар
29.04.2026 19:01 Відповісти
Як не дивно, дожив (човен) до поважного віку; порізаний на міттол у 1971-му році.

https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Trump
показати весь коментар
29.04.2026 19:20 Відповісти
Дякую!

А от тут я вже не на стільки розумію гумор англійців, щоб щось стверджувати, але мені дуже б хотілося, щоб це був натяк на те, що і трампону вже треба "на заслужений відпочинок" у музей (для рудого - лікарня чи хоспіс) до моменту "порізаний на метал" (для трампона - похований під своєю золотою статуєю у своєму маєтку чи на своєму полі для гольфу).
показати весь коментар
29.04.2026 19:31 Відповісти
Саме так. До поважного віку дожити можна, але все одно будеш порізаний на метал...
показати весь коментар
29.04.2026 19:35 Відповісти
"Як надумаєш щось сказати - подзвони в дзвін"
показати весь коментар
29.04.2026 21:14 Відповісти
Тонко.
показати весь коментар
29.04.2026 19:08 Відповісти
Король в конгресі США! Справжній король!

«Одразу після подій 11 вересня 2001 року, коли НАТО вперше задіяло статтю 5, а Рада Безпеки ООН виступила єдиним фронтом перед обличчям терору, ми разом відповіли на цей виклик - так само, як наші народи робили це понад століття. Пліч-о-пліч через дві світові війни, холодну війну, Афганістан і моменти, що визначили нашу спільну безпеку.

Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найвідважнішого народу».
показати весь коментар
29.04.2026 19:25 Відповісти
Браво, Чарльз! Вдячні за підтримку!
показати весь коментар
30.04.2026 01:57 Відповісти
Чого можна чекати від Президента США який не знає навіть який вклад внесла Іспанія в історію людства і самої США.
показати весь коментар
29.04.2026 19:44 Відповісти
У Трампа сильний мокшанський акцент!
показати весь коментар
29.04.2026 19:44 Відповісти
Ну это но зря.) Для таких людей с таким самолюбием это как серпом по яйцам. Скорее всего переговоры прошли так себе, англичане обычно в смысле дипломатии знают что делают. Примеры есть)
показати весь коментар
29.04.2026 19:44 Відповісти
Королю можна ! На відміну від решти європейських лідерів - йому вибори не потрібні 😜
показати весь коментар
29.04.2026 20:00 Відповісти
В головне всі вони чудово розуміють, що мова має значення!
Це вам не "какая разніца"...
показати весь коментар
29.04.2026 20:08 Відповісти
Витончено провели британським по губам
показати весь коментар
29.04.2026 20:09 Відповісти
"Достатньо просто подзвонити": Чарльз ІІІ зробив Трампу подарунок з глибоким змістом
Король Чарльз III подарував Дональду Трампу дзвін з британського підводного човна HMS Trump, підкреслюючи історичний зв'язок між країнами.
Дональд Трамп відповів, подарувавши королю копію листа Джона Адамса до Джона Джея, описуючи аудієнцію у короля Георга III.

Дивіться це чмо приторкається до королівської особи, що є порушенням будб якого етикету
показати весь коментар
29.04.2026 20:24 Відповісти
Трамп може подзвонити лише по стовпу...
показати весь коментар
29.04.2026 21:55 Відповісти
https://24tv.ua/trends24/shho-charlz-iii-podaruvav-trampu-bilomu-domi-28-kvitnya-2026_n3058261 тут
показати весь коментар
29.04.2026 20:25 Відповісти
Оце Чарльз видав базу! 🔥 Королівський тролінг 80-го рівня: нагадати американцям про французьку - це було тонко. Але Дональду варто було б накинути ще один іронічний ,,кешбек''. Поки він розповідає, як США врятували Європу від німецької мови, йому варто подякувати своєму дідусеві Фрідріху. Якби дід Трамп у 1885-му не ,,накивав п'ятами'' з Баварії, щоб не служити в армії, то онук зараз би не про ,,Great America'' затирав, а десь у Мюнхені смикав би пиво і соковито cам би цвірінькав би німецькою. 🥨 Дідусь Фрідріх емігрував без офіційного дозволу влади та без повідомлення про зняття з обліку, що згодом кваліфікувало його як ухилянта. У 1901 році він повернувся до Німеччини, але у 1905 році баварська влада позбавила його громадянства та наказала покинути країну через ухилення від армії та незаконну еміграцію. У 1905 році він разом із вагітною дружиною повернувся до США. Фрідріх Трамп емігрував до Нью-Йорка і згодом став громадянином США..... Так що виходить, що Дональд у США тільки тому, що його предка колись з тріском виперли з Німеччини як ухилянта і незаконного емігранта. Іронія життя - таки штука безжальна! 😂👑
показати весь коментар
29.04.2026 20:35 Відповісти
Америка розмовляє англійською через грибок, який нищив картоплю й ірланці з голодухи масово емігрували в америку. То визнаний історичний факт. Справа в тому що картопля настільки поживна що можна жити харчуючись виключно картоплею. А так як картоплі було вдосталь до грибка, вони інтенсивно розмножувались. А коли купа цих дітей подорослішали, появився грибок, картопля зігнила прямо в землі. Почався голод і ірландці масово емігрували в америку, тому Америка розмовляє англійською. Добавилась продажа Наполеоном Луїзіяни. https://www.youtube.com/watch?v=E208HZalWpM
показати весь коментар
30.04.2026 00:13 Відповісти
Слухай, історія - це взагалі неймовірна штука, де реальні факти часто перемішуються з легендами так міцно, що вже й не розбереш. Твоя версія про картоплю має під собою ґрунт, бо Великий голод в Ірландії справді виштовхнув мільйони людей за океан, і це була колосальна хвиля еміграції. Але тут є невелика ,,заковика'' в часі: справа в тому, що ірландці масово поїхали в Америку в середині XIX століття, а США на той момент уже понад 70 років були незалежною державою з англомовною Конституцією та законами. Тобто ірландці не привезли мову, а радше підкріпили її чисельність, хоча вони і знали англійську , але самі вдома говорили гельською.....А от є ще одна цікава історія про «голосування за державну мову», - це взагалі одна з найживучіших історичних байок, яку називають «легендою Муленберга». Насправді в США у 1794 році ніхто не обирав між англійською та німецькою як державними. Суть була куди простішою: група німецьких переселенців попросила друкувати закони додатково німецькою мовою, щоб їм було легше розібратися в нових правилах. Цю пропозицію відхилили з перевагою всього в один голос, і зробив це якраз Фредерік Муленберг, який сам був німцем, але вважав, що для єдності країни всі мають швидше переходити на англійську. Тож реальність така, що англійська перемогла не через один випадковий голос чи картопляний грибок, а просто тому, що британці свого часу першими вхопилися за владу, заснували пошту, суди та школи. Всі наступні хвилі емігрантів - чи то німці, чи ірландці, чи французи після продажу Луїзіани - просто змушені були підлаштовуватися під уже готову систему. І найцікавіше, що в США навіть сьогодні офіційно немає «державної мови» на рівні закону - англійська просто стала головною «за замовчуванням», бо так було зручніше вести бізнес і керувати країною.....
показати весь коментар
30.04.2026 01:13 Відповісти
Немцы, французы, ирландцы. Вы забыли, что европейские Тараканы приперлись и отжали целый континент у его жителей! Потом придумав много хороших сказок про демократию для остальных. Которые в последствии так и остались сказками.
показати весь коментар
30.04.2026 02:02 Відповісти
Поплачь давай за "жителями континента", которые слонялись по необъятным просторам уничтожая друг друга при первой же возможности. За убыхами которых вы , ***** козломордые, под корень извели, не тужишь, Пахом?
показати весь коментар
30.04.2026 02:09 Відповісти
Слушай, ну какой пафос! Прямо "голос совести" прорезался....Про "отжатый континент" и "европейских тараканов" особенно забавно слышать от жителя страны, которая раздулась от размеров подмосковного огорода до Тихого океана явно не благодаря рассылке открыток с котиками.....Ты серьезно? Когда европейцы плыли за океан - это значит "тараканы", а когда твои предки веками утюжили Сибирь, Кавказ и Дальний Восток, вырезая и ассимилируя местных, - это типа "дружеское чаепитие"? Сибирь вы, наверное, в карты выиграли, а не силой забрали у тех, чьих имен ты даже в учебниках не найдешь?Про "сказки о демократии" - вообще классика жанра. Только вот незадача: в эти "сказки" стоят очереди на визу со всего мира, а из твоего "скрепного рая" народ валит при первой же возможности, сверкая пятками. Даже ваши чиновники почему-то предпочитают покупать недвижку в этих самых "сказках", а не в родных березках....В общем, все твои попытки морализаторства выглядят как пламенная речь старой привокзальной проститутки в воскресной церкви о невинности и настоящей и чистой любви. Фальшиво, нелепо и вызывает только брезгливую улыбку. Сидел бы уже молча "освободитель" ты наш , и не позорился.....
показати весь коментар
30.04.2026 02:51 Відповісти
Англы не "уцепились за власть", они власть сами создали. Первые 13 колоний - английские. "Отцы-основатели" США, от Джоржа Вашингтона до последнего подписавшего Конституцию Абрахама Болдвина, все как один называли себя "англичанами". Потому и сохранился английский как основной, а теперь ещи и официальный язык, что все иммигранты приезжали уже в государство функционировавшее на английском языке,
показати весь коментар
30.04.2026 02:07 Відповісти
Да, Вы совершенно правы - Джордж Вашингтон в своих ранних письмах действительно подчеркивал свою британскую идентичность, и англосаксонская правовая и языковая прошивка оказалась настолько мощной и жизнеспособной, что поглотила все последующие волны миграции. Но уже к 1780-м годам идеологическая база сменилась: они создавали новую нацию, основанную на идеях, а не на крови., а английский язык стал тем «клеем», который позволил разрозненным группам иммигрантов превратиться в единую политическую нацию, сохранив при этом структуру, созданную еще первыми колонистами.....
показати весь коментар
30.04.2026 03:06 Відповісти
 
 