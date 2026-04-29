Король Чарльз ІІІ пожартував над Трампом у Білому домі: "Без Британії – ви б говорили французькою"
Під час промови в Білому домі король Чарльз III сипав дотепами, відреагувавши на заяву президента США Дональда Трампа про те, що без допомоги Вашингтону в Другій світовій війні у Великій Британії розмовляли б німецькою.
Про це пише AFP та повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.
Відповідь короля
Зокрема, британський король відповів на закид Трампа, що "Європа сьогодні розмовляла б німецькою та японською, якби Вашингтон не привів союзні війська до перемоги у Другій світовій війні".
"Ви нещодавно заявили, пане президенте, що якби не Сполучені Штати, європейські країни говорили б німецькою. Дозвольте мені сказати, що якби не ми, ви б говорили французькою", - пожартував король Чарльз III, натякаючи на боротьбу між Францією та Британією за колонії в Америці.
Критика перебудови Білого дому
Також Чарльз III під час промови в жартівливій формі відреагував на перебудову східного крила Білого дому в бальну залу та сказав: "Мені прикро це визнавати, але ми, британці, звичайно ж, зробили свою спробу реконструкції Білого дому в 1814 році".
Зрештою президент США сказав, що Чарльз III своєю промовою "змусив демократів встати", і підкреслив, що йому "ніколи не вдавалося цього зробити".
До того ж король Чарльз ІІІ подарував Трампу дзвін із британського підводного човна HMS Trump, запущеного під час Другої світової війни, як символ спільної історії та майбутньої співпраці між країнами.
- Нагадаємо, 27 квітня Чарльз III разом із дружиною Каміллою прилетів до США з кількаденним візитом. Це перший візит Чарльза III до Сполучених Штатів як короля і перший державний візит британського монарха з 2007 року.
Трампон, звісно, не зрозумів жодного жарту Короля, бо не знає ніякої історії (навіть своєї країни).
А стосовно цитати, що я навів вище, то це про те, що Білий дім був спалений...
Ще цікаво дізнатися, що стало з підводним човном "Trump" - може теж якийсь натяк чи тролінг...
А от тут я вже не на стільки розумію гумор англійців, щоб щось стверджувати, але мені дуже б хотілося, щоб це був натяк на те, що і трампону вже треба "на заслужений відпочинок" у музей (для рудого - лікарня чи хоспіс) до моменту "порізаний на метал" (для трампона - похований під своєю золотою статуєю у своєму маєтку чи на своєму полі для гольфу).
«Одразу після подій 11 вересня 2001 року, коли НАТО вперше задіяло статтю 5, а Рада Безпеки ООН виступила єдиним фронтом перед обличчям терору, ми разом відповіли на цей виклик - так само, як наші народи робили це понад століття. Пліч-о-пліч через дві світові війни, холодну війну, Афганістан і моменти, що визначили нашу спільну безпеку.
Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найвідважнішого народу».
Це вам не "какая разніца"...
Король Чарльз III подарував Дональду Трампу дзвін з британського підводного човна HMS Trump, підкреслюючи історичний зв'язок між країнами.
Дональд Трамп відповів, подарувавши королю копію листа Джона Адамса до Джона Джея, описуючи аудієнцію у короля Георга III.
Дивіться це чмо приторкається до королівської особи, що є порушенням будб якого етикету