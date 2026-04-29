Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевщины: есть отключения электроэнергии, пятеро пострадавших (обновлено)
В Николаевском районе Николаевской области произошло отключение электроэнергии вследствие атаки "Шахеда".
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг атаковал "Шахедом" энергетическую инфраструктуру области. Произошло отключение части абонентов Николаевского района. На данный момент пострадавших нет.
Восстановительные работы
Ким сообщил, что в настоящее время ведутся восстановительные работы.
Обновленная информация
Позже Ким сообщил, что вследствие атаки "Шахедов" на область по состоянию на 20:20 известно о пяти пострадавших.
- В Николаеве госпитализирован 49-летний мужчина, его состояние – средней тяжести. Еще троим мужчинам медицинская помощь была оказана на месте, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.
- В Куцурбской громаде пострадал 69-летний мужчина. Ему предоставили медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.
